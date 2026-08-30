Tài tử “Blue Tower” Lee Yong-joo qua đời đột ngột ở tuổi 44

Theo truyền thông Hàn Quốc, Lee Yong-joo qua đời ngày 29/8 sau khi lên cơn đau tim đột ngột. Linh cữu nam diễn viên được đặt tại nhà tang lễ Bệnh viện Bundang Jesaeng, tỉnh Gyeonggi. Lễ động quan diễn ra vào sáng 31/8.

Tin buồn khiến bạn bè, đồng nghiệp của Lee Yong-joo bàng hoàng. Nam diễn viên Kim Jae-woo, người từng đóng chung với anh trong “Blue Tower”, chia sẻ ảnh kỷ niệm cùng lời tiễn biệt xúc động: “Này tân binh, thi thoảng ghé thăm anh trong giấc mơ nhé. Chúng ta lại cùng nấu mì như ngày xưa”.

Diễn viên Lee Yong-joo.

Di ảnh Lee Yong-joo.

Lee Yong-joo sinh năm 1982, khởi nghiệp với vai trò người mẫu trước khi đóng phim từ năm 2004. Anh từng góp mặt trong nhiều tác phẩm như “Hello”, “Francesca”, “Hoàng cung”, “Blue Tower” và “New Recruit”.

Đặc biệt, vai người lính trẻ trong “Blue Tower” giúp Lee Yong-joo để lại dấu ấn với khán giả. Dù từng tiết lộ có vấn đề về tim mạch và không đủ điều kiện thực hiện nghĩa vụ quân sự, anh vẫn thể hiện chân thực hình ảnh một tân binh trên màn ảnh.

Những năm gần đây, Lee Yong-joo ít xuất hiện trong các hoạt động giải trí. Vai diễn cuối cùng của anh là trong “New Recruit”, phát hành năm 2022.