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Thứ Sáu, 20:00, 04/09/2026

Sao Việt 4-9: Hoa hậu Mai Phương Thúy phát ngôn về Bảo Ngọc gây tranh cãi

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VOV.VN - Sao Việt 4-9: Hoa hậu Mai Phương Thúy chia sẻ hình ảnh tiết mục của hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc trong tiết mục đồng diễn Dances of the World kèm bình luận: “Mặc dù chưa bao giờ thấy Bảo Ngọc xinh lắm”. Phát ngôn ngay lập tức gây tranh cái gay gắt trên mạng xã hội. Hoàng Oanh và Lê Giang Patrik sắp "chốt đơn"?
sao viet 4-9 hoa hau mai phuong thuy phat ngon ve bao ngoc gay tranh cai hinh anh 1
Sao Việt 4-9: Hoa hậu Mai Phương Thúy chia sẻ hình ảnh tiết mục của hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc trong tiết mục đồng diễn Dances of the World kèm bình luận: “Mặc dù chưa bao giờ thấy Bảo Ngọc xinh lắm”. Phát ngôn ngay lập tức gây tranh cãi gay gắt trên mạng xã hội.
sao viet 4-9 hoa hau mai phuong thuy phat ngon ve bao ngoc gay tranh cai hinh anh 2
MC Hoàng Oanh và Lê Giang Patrik sắp "chốt đơn"?
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Nhan Phúc Vinh gần đây được chú ý khi công khai chuyện tình cảm với Khả Ngân sau thời gian dài giấu kín. Diễn viên bày tỏ sự hạnh phúc khi bạn gái nhận lời cầu hôn.
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Trần Tiến Dũng mang 90 kg hành lý đi thi Manhunt International.
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 Quang Hải cùng vợ Chu Thanh Huyền đưa con trai đi học ngày đầu năm học mới.
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Bảo Ngọc hiện đang gây chú ý tại Miss World lần thứ 73. 
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MC Thanh Thanh Huyền bắt trend dán sticker lên mặt nạ. Cô pha matcha và chăm sóc da tại nhà trong ngày nghỉ.
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Lan Ngọc cũng hưởng ứng trend dán sticker cùng các cháu. Cô viết: “Gia đình đu trend muộn cùng các cháu”.
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Hoa hậu Lương Thùy Linh tạo dáng bên bờ biển Nha Trang.
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Sau kỳ nghỉ lễ, Chi Pu có chuyến công tác tại Thái Lan. Ca sĩ ví bản thân “như một cánh chim bay không mỏi mệt”.
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Lãnh Thanh: “Tôi học lại mọi thứ như kẻ vô danh khi thi The Face”.
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Huyền Baby đi nghỉ cùng bạn thân tại biệt thự rộng hơn 1.000 m2 ở Đà Lạt. Ngôi nhà được cô và bạn xây chung để cùng tận hưởng không khí mát mẻ, vườn hoa nở quanh nhà.
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Uyên Linh có chuyến công tác kết hợp biểu diễn tại Đà Lạt. Ca sĩ cho biết không khí nơi đây khiến cô "ngủ sưng mắt".
Thư Vũ/VOV.VN
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