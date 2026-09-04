Sao Việt 4-9: Hoa hậu Mai Phương Thúy phát ngôn về Bảo Ngọc gây tranh cãi

VOV.VN - Sao Việt 4-9: Hoa hậu Mai Phương Thúy chia sẻ hình ảnh tiết mục của hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc trong tiết mục đồng diễn Dances of the World kèm bình luận: “Mặc dù chưa bao giờ thấy Bảo Ngọc xinh lắm”. Phát ngôn ngay lập tức gây tranh cái gay gắt trên mạng xã hội. Hoàng Oanh và Lê Giang Patrik sắp "chốt đơn"?