Sự cuồng nhiệt của người hâm mộ Mỹ Latinh dành cho BTS vượt qua Hàn Quốc

Thứ Năm, 11:26, 14/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Theo dữ liệu từ ngành công nghiệp âm nhạc Mỹ, người hâm mộ BTS ở khu vực Mỹ Latinh đang thúc đẩy sự tăng vọt về lượt stream toàn cầu cho album mới nhất “ARIRANG” của nhóm nhạc K-pop đình đám. Riêng với Brazil và Mexico, số lượt stream trong tuần đầu tiên ra mắt album đã vượt qua Hàn Quốc.

Theo dữ liệu hôm 13/5 của Luminate, “ARIRANG”, album phòng thu thứ năm của nhóm BTS phát hành ngày 20/3 đã đạt 739,1 triệu lượt stream trên toàn thế giới trong tuần đầu tiên.

Cũng theo công ty dữ liệu giải trí Luminate cho biết, con số 739,1 triệu lượt stream của “ARIRANG” đánh dấu tổng số lượt stream tuần đầu tiên cao nhất cho bất kỳ album nào được phát hành trong năm nay, và lớn nhất kể từ khi album “The Life of a Showgirl” của Taylor Swift đạt 1,3 tỷ lượt stream vào tháng 10/2025.

su cuong nhiet cua nguoi ham mo my latinh danh cho bts vuot qua han quoc hinh anh 1
Người hâm mộ của nhóm nhạc K-pop BTS của Hàn Quốc giơ các tấm biển trước buổi concert của nhóm tại Sân vận động GNP ở thành phố Mexico ngày 7/5. (Ảnh: EPA/Yonhap)

Hoa Kỳ dẫn đầu về lượt stream trong tuần đầu tiên với 115 triệu lượt, tiếp theo là Brazil với 78,6 triệu lượt và Mexico với 75,9 triệu lượt. Hàn Quốc đứng thứ tư với 58,3 triệu lượt. Nhật Bản đứng thứ năm với 48,2 triệu lượt stream. Những con số cho thấy tầm ảnh hưởng ngày càng tăng của khán giả Mỹ Latinh trên thị trường K-pop toàn cầu.

Dữ liệu của YouTube phản ánh xu hướng tương tự. Từ ngày 6/4 - 3/5, Brazil và Mexico lần lượt xếp thứ ba và thứ tư về lượt xem video liên quan đến BTS, cùng với Argentina và Peru, 4 quốc gia Mỹ Latinh trong top 10 thị trường của nền tảng này. Hàn Quốc chỉ đứng thứ sáu.

su cuong nhiet cua nguoi ham mo my latinh danh cho bts vuot qua han quoc hinh anh 2
Nhóm BTS có đêm diễn bùng nổ trước hàng vạn khán giả tại Mexico. (Ảnh: Reuters)

Sự nổi tiếng của nhóm trong khu vực cũng dẫn đến nhu cầu xem hòa nhạc rất cao. Nhóm nhạc K-pop bảy thành viên BTS đã thu hút tổng cộng 150.000 người hâm mộ trong ba ngày 7, 9-10/5 tại thành phố Mexico với vé bán hết ngay khi vừa mở bán. Đây là một phần trong chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới “ARIRANG” của BTS. Hàng ngàn người khác đã tập trung bên ngoài địa điểm tổ chức để tận hưởng không khí như một lễ hội. Tờ Los Angeles Times ước tính khoảng 35.000 người hâm mộ đã tập trung gần khu vực sự kiện vào buổi tối của hai đêm diễn thứ hai và thứ ba.

su cuong nhiet cua nguoi ham mo my latinh danh cho bts vuot qua han quoc hinh anh 3
Khoảng 50.000 fan tụ họp chào đón BTS trước Phủ Tổng thống Mexico. (Ảnh: Lotte)

Ngày 6/5, khoảng 50.000 người hâm mộ đã đổ xô đến quảng trường Zocalo trước Cung điện Quốc gia khi ban nhạc gặp gỡ Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum. Nhóm nhạc đã có cuộc hội đàm với tổng thống và nhận được một tấm bảng kỷ niệm từ chính phủ.

su cuong nhiet cua nguoi ham mo my latinh danh cho bts vuot qua han quoc hinh anh 4
Nhóm BTS gặp gỡ Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum. (Ảnh: Lotte)

BTS dự kiến ​​sẽ trở lại Mỹ Latinh vào tháng 10 năm nay để biểu diễn tại các sân vận động ở Colombia, Peru, Chile, Argentina và Brazil như một phần của chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới đang diễn ra. Chuyến lưu diễn này sẽ giúp nhóm nhạc Hàn Quốc trở thành nhóm nhạc đầu tiên biểu diễn tại các địa điểm lớn, bao gồm Sân vận động El Campin ở Bogota và Sân vận động Unico de La Plata ở Buenos Aires, cũng như là nhóm nhạc đầu tiên tổ chức concert riêng tại Sân vận động Quốc gia Santiago. Các buổi diễn bổ sung đã được thêm vào ở Lima, Santiago và Buenos Aires để đáp ứng nhu cầu cao từ khán giả.

Thư Vũ/VOV.VN
Tổng hợp
Tag: BTS Sự cuồng nhiệt của người hâm mộ Mỹ Latinh dành cho BTS vượt qua Hàn Quốc
Nhóm BTS trở lại sân khấu nước Mỹ sau 4 năm
BTS và BLACKPINK đánh mất điều làm nên sự đặc biệt của mình khi trở lại?

VOV.VN - Ngành công nghiệp K-pop năm 2026 đang chứng kiến sự trở lại của các thần tượng thế hệ thứ ba, dẫn đầu là BTS và BLACKPINK, cả hai nhóm đều trở lại với đầy đủ thành viên sau gần 4 năm. Mặc dù sự mong chờ rất lớn, kết quả lại gây ra những phản ứng trái chiều.

RM của BTS đối mặt với tranh cãi về việc hút thuốc nơi công cộng ở Nhật Bản

VOV.VN - RM của BTS đã vướng vào tranh cãi sau khi một tạp chí của Nhật Bản đưa tin anh hút thuốc và vứt tàn thuốc ở khu vực cấm hút thuốc tại Tokyo. Bài viết gây ra nhiều phản ứng trái chiều từ người hâm mộ và cộng đồng mạng.

