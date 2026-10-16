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Sylvester Stallone tự nhận “Tôi là một kẻ ngốc” khi tự thực hiện các pha mạo hiểm

Thứ Sáu, 06:00, 16/10/2026
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VOV.VN - Sylvester Stallone đang chia sẻ về việc nhiều thập kỷ tự đóng các pha mạo hiểm đã ảnh hưởng đến ông như thế nào và tự coi mình là một “kẻ ngốc” vì vẫn tiếp tục tự mình thực hiện các pha nguy hiểm năm này qua năm khác.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, nam diễn viên phim “Rocky” Sylvester Stallone cho biết anh có “hàng triệu, hàng triệu điều hối tiếc” về sự nghiệp diễn xuất hành động của mình. Nam diễn viên chia sẻ: “Tôi có thể dành cả tiếng đồng hồ để nói về mỗi chấn thương, số lượng không chỉ là một mà là từng chấn thương, bởi vì chúng chồng chất lên nhau. Tôi đã bị thương rất nhiều lần, nhưng sau phim ‘Expendables’, tôi phải trải qua 9 ca phẫu thuật lưng, 3 ca phẫu thuật hợp nhất đốt sống cổ. Cả hai vai đều bị tổn thương, mắt, đủ loại thấu kính…thật là tàn khốc”.

Sylvester Stallone cũng nói thêm rằng anh chưa bao giờ “hoàn toàn trở lại như xưa” kể từ sau các ca phẫu thuật.

sylvester stallone tu nhan toi la mot ke ngoc khi tu thuc hien cac pha mao hiem hinh anh 1
Nam diễn viên hành động Sylvester Stallone. (Ảnh: Getty Images)

Stallone đóng vai chính kiêm đạo diễn bộ phim hành động ly kỳ “The Expendables” năm 2010 cùng với Jason Statham, Mickey Rourke và nhiều diễn viên khác. Trong khi quay một cảnh Stallone bị huyền thoại WWE Steve Austin vật ngã, pha nguy hiểm đã gặp sự cố và khiến Stallone bị trật khớp vai và gãy cổ, cần hơn bảy ca phẫu thuật cột sống. Nam diễn viên “Rambo” cần phải cấy một thanh kim loại vào cổ và phẫu thuật hợp nhất cột sống.

Thông điệp mà Stallone muốn truyền tải là “hãy để người khác làm công việc của họ”. “Đừng làm trò lố lăng hay bất cứ thứ gì bạn cho rằng, đừng thích phô trương. Tôi biết nhiều người đang nghĩ đến việc tự mình đóng các pha nguy hiểm… đừng, đừng làm vậy. Hãy để người chuyên nghiệp làm điều đó. Bạn không thể thắng được trọng lực, khi bạn chạm đất, bạn sẽ thua, và trọng lực sẽ quay trở lại”, Stallone nói.

sylvester stallone tu nhan toi la mot ke ngoc khi tu thuc hien cac pha mao hiem hinh anh 2
Bộ phim hành động “The Expendables” quy tụ dàn diễn viên hành động hàng đầu thế giới. (Ảnh: Getty Images)

Nói về việc anh vẫn tiếp tục tự đóng các pha mạo hiểm sau nhiều năm, Stallone nhận mình là “kẻ ngốc” và nói: “Ý tôi là, cứ hỏi bất kỳ cầu thủ bóng đá nào trên thế giới xem. Và mọi người sẽ hỏi, ‘Anh không tự hào về họ sao?’ Không. Tôi nghĩ mình là một thằng ngốc khi làm vậy. Tôi sẽ tự hào vì mình đã tự làm tổn thương bản thân đến mức tan nát sao? Dĩ nhiên là không rồi”.

Nam diễn viên đã chia sẻ một lời khuyên tương tự trước khi phát hành cuốn hồi ký “The Steps” vào tháng trước rằng việc đối xử với cơ thể mình theo những cách “tự hành hạ” đã “phải trả giá rất đắt”. Nam diễn viên nhấn mạnh: “Nếu có thể làm lại, tôi sẽ nói, hãy để người khác gánh vác trách nhiệm và đừng tự mình thực hiện các pha nguy hiểm”.

Thư Vũ/VOV.VN
Variety
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