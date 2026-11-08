Tân Hoa hậu Việt Nam 2026 lên tiếng về những bình luận chê nhan sắc

Sáng 8/11, tân Hoa hậu Việt Nam 2026 Nguyễn Yến Trang cùng Á hậu 1 Trần Xuân Khánh Linh và Á hậu 2 Lê Phương Nghi xuất hiện tại buổi họp báo sau đăng quang. Bên cạnh những chia sẻ về hành trình tham gia cuộc thi, Top 3 nhận được nhiều câu hỏi liên quan đến kết quả chung cuộc và phản ứng của khán giả.

Hoa hậu Nguyễn Yến Trang cùng Á hậu 1 Trần Xuân Khánh Linh và Á hậu 2 Lê Phương Nghi tại họp báo sáng 8/11.

Đáng chú ý, Nguyễn Yến Trang được hỏi về những bình luận cho rằng nhan sắc của cô chưa thực sự nổi bật so với các thí sinh khác. Trước câu hỏi liệu những nhận xét này có khiến mình buồn hay suy nghĩ, tân Hoa hậu cho biết cô không quá bận tâm.

"Khi đọc được những bình luận đó, tôi không quá suy nghĩ hay bận lòng, bởi tôi hiểu mỗi người đều có quan điểm riêng và tôi luôn tôn trọng những ý kiến khác biệt", Nguyễn Yến Trang chia sẻ.

Người đẹp sinh năm 2006 cho rằng những gì cô thể hiện trong thời gian tới sẽ là câu trả lời rõ ràng hơn cho sự kỳ vọng của công chúng. Yến Trang hy vọng khán giả tiếp tục theo dõi hành trình hoàn thiện bản thân và những hoạt động đóng góp cho cộng đồng của mình.

Nhan sắc Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2026.

Một vấn đề khác được đặt ra là liệu tân Hoa hậu có dự định can thiệp thẩm mỹ để thay đổi diện mạo sau đăng quang hay không.

Yến Trang khẳng định: "Hiện tại, tôi chưa có bất kỳ dự định nào về việc phẫu thuật thẩm mỹ để thay đổi diện mạo. Lý do tôi lựa chọn Hoa hậu Việt Nam là bởi cuộc thi đề cao vẻ đẹp tự nhiên, tôn vinh nhan sắc thật mà không cần qua chỉnh sửa".

Cô cho biết bản thân hài lòng với diện mạo hiện tại và tự tin vào vẻ đẹp của mình. Tuy nhiên, Yến Trang cũng không đưa ra khẳng định tuyệt đối về tương lai. Theo cô, mọi thứ đều có thể thay đổi, nhưng ở thời điểm này, điều cô mong muốn là giữ gìn những nét đẹp vốn có.

Nguyễn Yến Trang khẳng định hài lòng với vẻ đẹp tự nhiên và chưa có ý định phẫu thuật thẩm mỹ sau đăng quang.

Tân Hoa hậu Việt Nam 2026 Nguyễn Yến Trang lên tiếng trước những bình luận cho rằng nhan sắc của cô chưa thực sự nổi bật.

Sau khi giành vương miện, Yến Trang chưa có kế hoạch riêng cho bản thân. Cô muốn tiếp tục học tập, trau dồi kiến thức và tham gia những hoạt động cộng đồng trong nhiệm kỳ.

Nguyễn Yến Trang hiện là sinh viên ngành Giáo dục tiểu học, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội. Cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2026 trong đêm chung kết diễn ra tối 7/11 tại Hải Phòng, vượt qua 24 thí sinh để giành danh hiệu cao nhất.

Ban tổ chức nói gì về kết quả gây tranh luận?

Không chỉ tân Hoa hậu, đại diện Ban tổ chức cũng nhận được câu hỏi về việc lựa chọn Nguyễn Yến Trang, đặc biệt khi cô không xuất hiện trong những bảng dự đoán trước chung kết. Một số thí sinh được đánh giá cao về nhan sắc lại không thể tiến sâu.

Trả lời vấn đề này, nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026, cho rằng việc khán giả có những lựa chọn và đánh giá khác nhau là điều bình thường.

Theo ông, kết quả cuộc thi không thể chỉ dựa vào nhan sắc hay phần trình diễn trong đêm chung kết. Ban giám khảo còn đánh giá thí sinh trong suốt quá trình tham gia, từ kiến thức, kỹ năng, cách ứng xử đến việc chấp hành nội quy và thái độ trong các hoạt động chung.

Nhà báo Phùng Công Sưởng, Trưởng Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026, giải thích về tiêu chí lựa chọn tân Hoa hậu trước những ý kiến trái chiều.

"Có những cô gái khi xuất hiện trước ống kính rất rực rỡ, chuyên nghiệp, tỏa sáng. Nhưng đằng sau ống kính, trong cuộc sống thường ngày, cô gái ấy là người như thế nào cũng là điều chúng tôi đặc biệt quan tâm", ông Sưởng nói.

Đáng chú ý, Trưởng Ban tổ chức thừa nhận ngay trong Top 3, mỗi người đẹp đều có những thế mạnh riêng.

"Trên thực tế, có những điểm các Á hậu còn mạnh hơn Hoa hậu, nhưng khi nhìn nhận một cách tổng thể, chúng tôi thấy rằng người được lựa chọn làm Hoa hậu có sự phù hợp hơn", ông Sưởng chia sẻ.

Ông khẳng định Ban tổ chức và Ban giám khảo chịu trách nhiệm về kết quả lựa chọn, đồng thời nhấn mạnh danh hiệu được quyết định trên cơ sở đánh giá nhiều yếu tố, thay vì chỉ căn cứ vào ấn tượng ban đầu.

Hai Á hậu chia sẻ về tiếc nuối và sự cố trong đêm chung kết

Tại họp báo, Á hậu 2 Lê Phương Nghi cũng được hỏi về cảm xúc khi dừng chân ở vị trí Á hậu 2, dù trước đó được nhiều người dự đoán có khả năng đăng quang.

Phương Nghi thừa nhận có chút tiếc nuối nhưng tôn trọng quyết định của Ban giám khảo.

"Khi đạt danh hiệu Á hậu 2, tôi có một chút tiếc nuối nhưng trên hết là sự biết ơn", cô nói.

Người đẹp cho biết bản thân đã có sự bứt phá trong đêm chung kết và hài lòng với những gì mình thể hiện.

Hoa hậu Nguyễn Yến Trang cùng Á hậu 1 Trần Xuân Khánh Linh và Á hậu 2 Lê Phương Nghi.

Trong khi đó, Á hậu 1 Trần Xuân Khánh Linh chia sẻ về cú ngã khi trình diễn trang phục dạ hội. Cô cho biết sự cố xảy ra khi đang thực hiện động tác với phần tà váy.

Khánh Linh thừa nhận thời điểm đó cô rất run, lo lắng sự cố có thể ảnh hưởng đến kết quả chung cuộc.

"Tôi phải thừa nhận rằng lúc đó mình thực sự rất run và lo lắng, sợ sự cố sẽ ảnh hưởng đến kết quả cũng như đánh giá của Ban giám khảo", Á hậu 1 chia sẻ.

Tuy nhiên, cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và tiếp tục phần trình diễn. Theo ông Phùng Công Sưởng, cú ngã không ảnh hưởng đến kết quả chung cuộc, bởi Ban giám khảo đánh giá cao bản lĩnh và cách Khánh Linh xử lý tình huống.

Sau cuộc thi, Khánh Linh mong muốn tiếp tục dự án cộng đồng, đặt mục tiêu xây dựng khoảng 20 thư viện thông minh cho trẻ em vùng cao trong ba năm tới.

Khép lại buổi họp báo, Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2026 bước vào nhiệm kỳ mới với những dự định riêng. Trong đó, Nguyễn Yến Trang cho biết cô muốn chứng minh bản thân qua hành động, thay vì quá bận tâm đến những tranh luận về nhan sắc sau đăng quang.