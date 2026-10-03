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Dàn mẫu nhí biến hóa với thời trang lấy cảm hứng từ vũ trụ, cực quang

Thứ Bảy, 11:22, 03/10/2026
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VOV.VN - Lấy cảm hứng từ vũ trụ, những vì sao và ánh sáng cực quang, hai bộ sưu tập tại Shine Fest - Hành trình tỏa sáng 2026 được thể hiện qua phần trình diễn của dàn người mẫu nhí.

Fashion Show Shine Fest - Hành trình tỏa sáng 2026 vừa diễn ra với sự tham gia của nhiều người mẫu, ca sĩ nhí. Điểm nhấn của chương trình là hai bộ sưu tập mang hai sắc thái khác nhau, một hướng đến hình ảnh vũ trụ lung linh, một khai thác cảm hứng từ ánh sáng cực quang và hình tượng “chiến binh ánh sáng”.

Tham gia trình diễn có Đặng Hoàng Bảo Châu - Quán quân Face Star Kidz 2026, Trần Thảo Vy - Quán quân Siêu mẫu nhí Việt Nam Quốc tế 2026, Ngô Gia Hân, Nguyễn Trường Sơn - Á quân Face Star Kidz 2026. Chương trình còn có sự góp mặt của các ca sĩ nhí Ngô Nam Khánh, Suri Quỳnh Anh, Phoebe Phương Vy, Vũ Nam Khánh.

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Dàn mẫu nhí trình diễn các thiết kế lấy cảm hứng từ vũ trụ và ánh sáng cực quang tại Shine Fest 2026.

Bộ sưu tập “Astral” của nhà thiết kế Đinh Phương Trình lấy cảm hứng từ vũ trụ, những chòm sao và ánh sáng. Các thiết kế sử dụng chất liệu bắt sáng, kết hợp chi tiết đính kết cùng phom dáng bay bổng, gợi liên tưởng đến bầu trời và những vì sao.

Qua phần trình diễn của các mẫu nhí, bộ sưu tập hướng đến hình ảnh trẻ trung, giàu tính tưởng tượng. Các chi tiết phản chiếu ánh sáng được khai thác để tạo hiệu ứng khi người mẫu di chuyển trên sân khấu.

Trong khi đó, “Armor of Aurora” của nhà thiết kế Trinh Châu lấy cảm hứng từ hình tượng nữ thần Aurora và ánh sáng cực quang. Bộ sưu tập sử dụng các phom dáng góc cạnh hơn, kết hợp nhiều chi tiết tạo hình nhằm nhấn mạnh vẻ mạnh mẽ, cá tính.

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Dàn mẫu nhí xuất hiện trong những thiết kế mang tinh thần “chiến binh ánh sáng”, với trang phục được xử lý theo hướng vừa tạo hình rõ nét vừa đảm bảo khả năng di chuyển. Hai bộ sưu tập vì thế tạo nên sự đối lập về đường nét và tinh thần thể hiện trong cùng một chương trình.

Bên cạnh phần trình diễn thời trang, Shine Fest 2026 còn tạo không gian để các em nhỏ trải nghiệm sân khấu và thể hiện cá tính.

Chia sẻ về chương trình, Giám đốc sản xuất Hồng Nhung cho biết mỗi em nhỏ có một mong muốn và lựa chọn khác nhau khi đến với sân khấu. Có em nuôi những ước mơ lớn, cũng có em đơn giản chỉ muốn một lần được bước đi dưới ánh đèn và diện bộ trang phục mình yêu thích.

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“Dù sự lựa chọn ấy là gì, khi đến với Shine Fest, các con đều gặp nhau ở một điểm chung: sự bình yên, cảm giác tự tin, xinh đẹp và niềm hạnh phúc khi nhận được lời khen, cũng như nhìn thấy sự tự hào của cha mẹ”, Hồng Nhung chia sẻ.

Theo ban tổ chức, chương trình hướng tới việc tạo cơ hội để trẻ em trải nghiệm hoạt động trình diễn, làm quen với sân khấu và thể hiện bản thân thông qua thời trang, âm nhạc.

Hà Phương/VOV.VN
Ảnh: BTC
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