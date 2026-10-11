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Lụa Bảo Lộc không hề lép vế tại Paris Fashion Week

Chủ Nhật, 14:25, 11/10/2026
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VOV.VN - Sau hai show diễn tại Paris và TP.HCM, NTK Nguyễn Phúc Tuấn nhìn lại hành trình đưa lụa Bảo Lộc lên sàn quốc tế, câu chuyện chiếc áo mưa của mẹ, bài học tiết chế cái tôi nghệ thuật và những điều thời trang Việt còn thiếu để đi xa.

Trong chưa đầy 10 ngày, Bộ sưu tập Numéro 6: Vũ khúc Cố đô của NTK Nguyễn Phúc Tuấn xuất hiện tại hai sàn diễn trong nước và quốc tế. Tối 30/9, 31 thiết kế được giới thiệu tại Maison de l'Amérique Latine, trong khuôn khổ Paris Fashion Week; đến tối 9/10, bộ sưu tập tiếp tục được trình diễn tại Vietnam NextGen Fashion Era 2 ở TP.HCM với 32 thiết kế, trong đó có những mẫu chưa xuất hiện tại Paris.

Nguyễn Phúc Tuấn sinh năm 1994, là người con xứ Huế, xuất thân từ gia đình có gốc hoàng tộc triều Nguyễn, từng là Á khoa ngành Kiến trúc, Đại học Nghệ thuật Huế.

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Các thiết kế từ lụa Bảo Lộc xuất hiện trên sàn diễn tại Paris.

Theo Nguyễn Phúc Tuấn, hai đêm diễn mang đến những áp lực khác nhau. Ở Paris, anh gần như phải bắt đầu từ đầu, từ casting người mẫu, tìm địa điểm đến vận hành chương trình. Trong khi đó, khi trở về trình diễn trong nước, áp lực đến từ việc khán giả đã theo dõi hành trình của bộ sưu tập và biết những câu chuyện phía sau từng thiết kế.

“Tôi không muốn khán giả trong nước xem một bản chiếu lại. Mưa Huế không bao giờ rơi giống nhau 2 lần, nên bộ sưu tập cũng không nên… đứng yên”, anh chia sẻ.

Sau hai show, một trong những điều khiến Nguyễn Phúc Tuấn chú ý nhất là khả năng của chất liệu Việt khi bước vào môi trường thời trang quốc tế.

“Thế mạnh là câu chuyện thật và đôi tay của người thợ. Lụa Bảo Lộc lên sàn ở Paris không hề lép vế”, anh nói.

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Sau Paris, Numéro 6: Vũ khúc Cố đô tiếp tục được trình diễn tại TP.HCM với 32 thiết kế.
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Siêu mẫu Lan Khuê đảm nhận vị trí vedette.

Toàn bộ Numéro 6 được thực hiện từ lụa tơ tằm Bảo Lộc, phần đính kết hoàn thiện bằng tay. Theo nhà thiết kế, phía sau mỗi thước lụa là người trồng dâu, nuôi tằm, ươm tơ, dệt vải; phía sau mỗi đường đính là người thợ ngồi nhiều giờ bên khung.

Một trong những thiết kế gắn với ký ức cá nhân của Nguyễn Phúc Tuấn là mẫu áo mưa lấy cảm hứng từ những ngày anh ngồi sau xe đạp của mẹ dưới mưa ở Huế. Tại Paris, sau khi nghe câu chuyện phía sau thiết kế, một vị khách đã quyết định mua mẫu này.

“Chiếc áo mưa ngày ấy chỉ là một tấm áo đen bình thường. Mẹ chắc không nghĩ nó sẽ đi xa đến vậy. Với tôi, đó là mái che đầu tiên trong đời”, Nguyễn Phúc Tuấn chia sẻ.

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Theo anh, điều đáng chú ý không chỉ nằm ở việc một chất liệu Việt xuất hiện trên sàn diễn quốc tế, mà còn ở khả năng kể được câu chuyện riêng bằng chính chất liệu và kỹ thuật thủ công trong nước. Vì vậy, mục tiêu anh đặt ra là đưa lụa Việt vào các bộ sưu tập cao cấp một cách có hệ thống, thay vì chỉ xuất hiện trong một show diễn.

Tuy nhiên, sau Paris, Nguyễn Phúc Tuấn cũng nhìn rõ hơn những điểm cần điều chỉnh trong sáng tạo cá nhân. Anh thừa nhận nhiều thiết kế mang quá nhiều ý niệm, phom dáng lớn để thỏa mãn cái tôi nghệ thuật nhưng chưa thực sự phục vụ nhu cầu của người mặc.

“Tôi phải học cách tiết chế: trong một bộ sưu tập, lúc nào thiết kế cần tỏa sáng, lúc nào cần lùi lại để người phụ nữ được là chính mình”, anh nói.

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Nhìn rộng hơn, Nguyễn Phúc Tuấn cho rằng thời trang Việt có chất liệu và tay nghề, nhưng vẫn còn thiếu tính nhất quán qua nhiều năm, năng lực đáp ứng đơn hàng quốc tế còn hạn chế, trong khi vấn đề bảo hộ thiết kế chưa được coi trọng đúng mức.

“Chất liệu tốt là điều kiện cần, chưa phải điều kiện đủ”, anh nhấn mạnh.

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Sau Numéro 6, Nguyễn Phúc Tuấn cho biết sẽ cân bằng giữa những bộ sưu tập giàu ý niệm và các thiết kế mang tính ứng dụng cao hơn, đồng thời duy trì những mối quan hệ đã mở ra sau Paris.

“Một show diễn không thay đổi cách thế giới nhìn thời trang Việt. Nó chỉ là một viên gạch nhỏ, và tôi mong mình đã đặt viên gạch ấy ngay ngắn”, Nguyễn Phúc Tuấn chia sẻ.

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Lan Khuê hóa quý cô cố đô, Hoa hậu Quỳnh Anh làm cô dâu trên sàn diễn

VOV.VN - Siêu mẫu Lan Khuê đảm nhận vị trí vedette trong bộ sưu tập lấy cảm hứng từ Huế, trong khi Miss Universe Vietnam 2026 Quỳnh Anh xuất hiện với hình ảnh cô dâu ở màn trình diễn váy cưới couture. Hai người đẹp trở thành những điểm nhấn tại Couture Show thuộc Vietnam NextGen Fashion Era 2 tối 9/10.

Hà Phương/VOV.VN
Ảnh: NVCC
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