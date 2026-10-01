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Lụa Bảo Lộc và ký ức Cố đô lên sàn diễn Tuần lễ Thời trang Paris

Thứ Năm, 09:37, 01/10/2026
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VOV.VN - 31 thiết kế lấy lụa tơ tằm Bảo Lộc làm chất liệu chủ đạo, gợi nhắc mưa Huế, sông Hương, cầu Trường Tiền và những ký ức về Cố đô được Nguyễn Phúc Tuấn giới thiệu tại Tuần lễ Thời trang Paris Xuân/Hè 2027.

Tối 30/9 theo giờ Paris, bộ sưu tập Numéro 6: Vũ khúc Cố đô được giới thiệu tại Maison de l’Amérique Latine trong khuôn khổ Tuần lễ Thời trang Paris Xuân/Hè 2027. Nguyễn Phúc Tuấn, người thực hiện bộ sưu tập, xuất thân từ dòng dõi hoàng tộc triều Nguyễn và từng học kiến trúc tại Huế. Những ký ức về Đại Nội, sông Hương, cỏ lau, những ngày mưa kéo dài của Cố đô vì thế được anh đưa vào bộ sưu tập theo nhiều lớp hình ảnh.

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Vũ khúc Cố đô lấy cảm hứng từ mưa Huế và những ký ức về Cố đô.

Bộ sưu tập lấy lụa tơ tằm Bảo Lộc làm nền, kết hợp các kỹ thuật đính kết thủ công. 31 thiết kế được chia thành ba phần Khởi Vũ, Chính Vũ và Quang Vũ, tương ứng với ba trạng thái trước, trong và sau một cơn mưa. Cơn mưa Huế trở thành mạch xuyên suốt, từ những khoảnh khắc tĩnh lặng trước mưa, cao trào giữa cơn giông đến khi ánh sáng trở lại.

Mở màn chương Khởi Vũ là một thiết kế áo dài cách tân màu trắng, với cổ cao, tay dài, thân áo phủ cườm và hoa nổi quanh cổ. Các thiết kế tiếp theo sử dụng nhiều đường cong, phom rủ cùng bảng màu trắng, beige, vàng và xanh, gợi bầu trời Huế trước cơn mưa.

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Cầu Trường Tiền, chùa Linh Mụ, tháp Eiffel và Château de Versailles xuất hiện trên thiết kế Merci Paris.
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Hình ảnh mây, cỏ lau, chuồn chuồn và những cơn mưa Huế được chuyển tải qua các thiết kế.

Hình ảnh mây, cỏ lau, chuồn chuồn hay cánh diều được đưa vào trang phục bằng lông vũ, organza và các chi tiết thủ công. Những hạt pha lê xuất hiện thưa ở phần đầu như những giọt nước đầu tiên trước khi mưa đổ xuống.

Sang Chính Vũ, màu sắc chuyển sang đen, tím than, xanh rêu và ánh bạc. Phom dáng cũng trở nên sắc nét hơn, các chuỗi pha lê được đính dày, buông dọc cơ thể để gợi hình ảnh mưa trút xuống.

Một trong những thiết kế của phần này lấy cảm hứng từ chiếc áo mưa đen trong ký ức tuổi thơ của nhà thiết kế, khi ngồi sau xe đạp của mẹ giữa những ngày mưa Huế. Phom váy xòe phồng được tạo hình như tấm áo mưa căng trong gió, trong khi các chi tiết cườm gợi những giọt nước bắn lên.

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Phần cuối mang tên Quang Vũ có bảng màu sáng hơn với vàng, hồng phấn, xanh sương, tím pastel và trắng ngà. Sau những cấu trúc nặng và sắc của phần giữa, trang phục trở lại với các đường xếp nếp, cắt chéo và phom mềm, gợi cảm giác nhẹ hơn sau khi cơn mưa đi qua.

Hoa thủy tiên tiếp tục xuất hiện trên nhiều thiết kế, bên cạnh các chi tiết vẽ sơn dầu trên lụa, dựng phom 3D và đính kết thủ công.

Đáng chú ý, thiết kế Merci Paris phát triển từ áo yếm truyền thống thành một mẫu đầm dạ hội cổ yếm phủ kim sa vàng. Trên phần tà váy, bốn công trình gồm tháp Eiffel, Château de Versailles, cầu Trường Tiền và chùa Linh Mụ được thể hiện bằng pha lê và kim sa.

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Lụa tơ tằm Bảo Lộc được sử dụng xuyên suốt.
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Nhà thiết kế Nguyễn Phúc Tuấn xuất hiện trong màn chào kết của buổi trình diễn.

Phần đính kết này mất khoảng hai tháng để hoàn thiện. Sự xuất hiện song song của các biểu tượng Huế và Paris cũng thể hiện chủ ý kết nối hai không gian văn hóa trong cùng một thiết kế.

Lụa tơ tằm Bảo Lộc được sử dụng xuyên suốt bộ sưu tập với nhiều biến thể như organza, organza satin, taffeta và nhung tơ tằm, kết hợp voan lưới, lông vũ, pha lê và kim sa. Các kỹ thuật dựng phom 3D, xếp lớp, nhún vải, cắt chéo, vẽ sơn dầu trên lụa và đính kết thủ công được sử dụng ở nhiều thiết kế.

Khép lại đêm diễn là chiếc váy cưới bằng taffeta tơ tằm Bảo Lộc, đưa bảng màu trở về sắc trắng như thiết kế mở màn. Sau buổi trình diễn, 31 thiết kế tiếp tục được trưng bày tại Paris trong hai ngày 2-3/10.

Hà Phương/VOV.VN
Ảnh: NVCC
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