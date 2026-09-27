Thuận Nguyễn, Will bị loại, Jun Phạm tiếc nuối vì chưa kịp tái hợp thành viên 365

Sau các phần thi tại Công diễn 5 Anh trai vượt ngàn chông gai 2026, Nhà Hào Môn và Nhà Lẫy Lừng là hai Nhà an toàn. Các thành viên thuộc những Nhà còn lại bước vào vòng nguy hiểm để chờ kết quả. Cuối cùng, Thuận Nguyễn và Will là hai anh tài phải nói lời chia tay chương trình trước chặng Chung kết.

Nhìn lại hành trình của mình, Will cho biết anh rời chương trình với sự biết ơn dành cho những người đã đồng hành trong suốt nhiều tháng. Nam ca sĩ chia sẻ: “Cảm ơn mấy anh em đã đồng hành cùng nhau, cũng trải qua được khoảng 4-5 tháng với nhau rồi. Tuy có một vài anh em chưa được chung công với nhau, nhưng mà chắc mình sẽ chỉ nói ngắn gọn hai chữ thôi: biết ơn và hạnh phúc”.

Thuận Nguyễn cùng Nhà Thăng Hoa trình diễn “Và tôi cũng yêu em”, trong đó nam diễn viên thực hiện màn bay từ trên cao xuống sân khấu.

Trước khi rời chương trình, Will cũng nhắc lại mong muốn anh từng đặt ra ngay từ những ngày đầu tham gia. Nam ca sĩ muốn được tiếp tục đi hát, đồng thời hy vọng khán giả có cái nhìn cởi mở hơn về mình.

“Những ngày đầu tiên khi đến quay hình họp mặt, điều đầu tiên tôi ước là mình muốn được đi hát, được hát nhiều hơn. Và trong đó có một điều mà tôi cảm thấy đáng quý hơn cả chuyện mình được đi hát trở lại, đó là tôi mong mọi người tin tôi là một người tốt. Tôi thấy mọi người đã có cái nhìn cởi mở hơn về tôi”, Will chia sẻ.

Khoảnh khắc Will dừng chân đặc biệt khiến Jun Phạm tiếc nuối. Cả hai từng là thành viên nhóm 365 nhưng trong suốt hành trình tại Anh trai vượt ngàn chông gai 2026, họ chưa có cơ hội cùng tham gia một công diễn.

Will cùng Nhà Lục Lạc trong tiết mục “Có khi”, sân khấu tập trung vào giọng hát và cảm xúc tại Công diễn 5.

“Tôi cảm thấy có lỗi. Nếu như mình cứng rắn hơn, có thể tôi đã mời Will về với đội của mình. Đó là điều tôi tiếc nhất. Việc đi về sớm hay trễ không quan trọng bằng chuyện cuối cùng hai đứa lại không tạo được một kỷ niệm nào đó cùng nhau trong chương trình này”, Jun Phạm chia sẻ.

Theo Hồ Đông Quan, Jun Phạm từng nhiều lần chia sẻ mong muốn được đứng cùng Will trên sân khấu như quãng thời gian cả hai còn hoạt động trong 365. Nhóm đã ngừng hoạt động trong thời gian dài và các thành viên cũng ít có dịp cùng làm việc trở lại. Vì thế, việc gặp lại Will tại chương trình khiến Jun Phạm từng kỳ vọng hai người sẽ có cơ hội thực hiện một tiết mục chung.

Bên cạnh Will, Thuận Nguyễn cũng phải dừng chân sau Công diễn 5. Nam diễn viên cho biết hành trình tại chương trình giúp anh tự tin hơn khi bước lên những sân khấu lớn, nhiều lần vượt qua nỗi sợ và có thêm những người anh em.

Sau Công diễn 5, Will và Thuận Nguyễn là hai anh tài phải dừng chân.

Thuận Nguyễn cho rằng mình đã đạt được mục tiêu đặt ra khi tham gia chương trình: bước ra khỏi giới hạn của một diễn viên để thử sức với ca hát, trình diễn và những sân khấu quy mô lớn. Sự chia tay của anh cũng khiến Hà An Huy xúc động khi nhắc đến sự tận tâm và những hoài bão mà Thuận Nguyễn dành cho từng công diễn.

Công diễn 5 khép lại cũng đánh dấu chặng cuối trước chung kết, khi hành trình của các anh tài dần đi đến những phần thi quyết định.