English
/ GIẢI TRÍ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thuận Nguyễn, Will bị loại, Jun Phạm tiếc nuối vì chưa kịp tái hợp thành viên 365

Chủ Nhật, 09:03, 27/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Will và Thuận Nguyễn là hai anh tài phải dừng chân sau Công diễn 5 Anh trai vượt ngàn chông gai 2026. Sự ra về của Will khiến Jun Phạm đặc biệt tiếc nuối khi mong muốn cùng người đồng đội cũ của 365 tạo nên một sân khấu chung cuối cùng không thể thực hiện.

Sau các phần thi tại Công diễn 5 Anh trai vượt ngàn chông gai 2026, Nhà Hào Môn và Nhà Lẫy Lừng là hai Nhà an toàn. Các thành viên thuộc những Nhà còn lại bước vào vòng nguy hiểm để chờ kết quả. Cuối cùng, Thuận Nguyễn và Will là hai anh tài phải nói lời chia tay chương trình trước chặng Chung kết.

Nhìn lại hành trình của mình, Will cho biết anh rời chương trình với sự biết ơn dành cho những người đã đồng hành trong suốt nhiều tháng. Nam ca sĩ chia sẻ: “Cảm ơn mấy anh em đã đồng hành cùng nhau, cũng trải qua được khoảng 4-5 tháng với nhau rồi. Tuy có một vài anh em chưa được chung công với nhau, nhưng mà chắc mình sẽ chỉ nói ngắn gọn hai chữ thôi: biết ơn và hạnh phúc”.

thuan nguyen, will bi loai, jun pham tiec nuoi vi chua kip tai hop thanh vien 365 hinh anh 1
Thuận Nguyễn cùng Nhà Thăng Hoa trình diễn “Và tôi cũng yêu em”, trong đó nam diễn viên thực hiện màn bay từ trên cao xuống sân khấu.

Trước khi rời chương trình, Will cũng nhắc lại mong muốn anh từng đặt ra ngay từ những ngày đầu tham gia. Nam ca sĩ muốn được tiếp tục đi hát, đồng thời hy vọng khán giả có cái nhìn cởi mở hơn về mình.

“Những ngày đầu tiên khi đến quay hình họp mặt, điều đầu tiên tôi ước là mình muốn được đi hát, được hát nhiều hơn. Và trong đó có một điều mà tôi cảm thấy đáng quý hơn cả chuyện mình được đi hát trở lại, đó là tôi mong mọi người tin tôi là một người tốt. Tôi thấy mọi người đã có cái nhìn cởi mở hơn về tôi”, Will chia sẻ.

Khoảnh khắc Will dừng chân đặc biệt khiến Jun Phạm tiếc nuối. Cả hai từng là thành viên nhóm 365 nhưng trong suốt hành trình tại Anh trai vượt ngàn chông gai 2026, họ chưa có cơ hội cùng tham gia một công diễn.

thuan nguyen, will bi loai, jun pham tiec nuoi vi chua kip tai hop thanh vien 365 hinh anh 2
Will cùng Nhà Lục Lạc trong tiết mục “Có khi”, sân khấu tập trung vào giọng hát và cảm xúc tại Công diễn 5.

“Tôi cảm thấy có lỗi. Nếu như mình cứng rắn hơn, có thể tôi đã mời Will về với đội của mình. Đó là điều tôi tiếc nhất. Việc đi về sớm hay trễ không quan trọng bằng chuyện cuối cùng hai đứa lại không tạo được một kỷ niệm nào đó cùng nhau trong chương trình này”, Jun Phạm chia sẻ.

Theo Hồ Đông Quan, Jun Phạm từng nhiều lần chia sẻ mong muốn được đứng cùng Will trên sân khấu như quãng thời gian cả hai còn hoạt động trong 365. Nhóm đã ngừng hoạt động trong thời gian dài và các thành viên cũng ít có dịp cùng làm việc trở lại. Vì thế, việc gặp lại Will tại chương trình khiến Jun Phạm từng kỳ vọng hai người sẽ có cơ hội thực hiện một tiết mục chung.

Bên cạnh Will, Thuận Nguyễn cũng phải dừng chân sau Công diễn 5. Nam diễn viên cho biết hành trình tại chương trình giúp anh tự tin hơn khi bước lên những sân khấu lớn, nhiều lần vượt qua nỗi sợ và có thêm những người anh em.

thuan nguyen, will bi loai, jun pham tiec nuoi vi chua kip tai hop thanh vien 365 hinh anh 3
Sau Công diễn 5, Will và Thuận Nguyễn là hai anh tài phải dừng chân.

Thuận Nguyễn cho rằng mình đã đạt được mục tiêu đặt ra khi tham gia chương trình: bước ra khỏi giới hạn của một diễn viên để thử sức với ca hát, trình diễn và những sân khấu quy mô lớn. Sự chia tay của anh cũng khiến Hà An Huy xúc động khi nhắc đến sự tận tâm và những hoài bão mà Thuận Nguyễn dành cho từng công diễn.

Công diễn 5 khép lại cũng đánh dấu chặng cuối trước chung kết, khi hành trình của các anh tài dần đi đến những phần thi quyết định.

Hà Phương/VOV.VN
Ảnh: BTC
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Nữ vũ công bị loại khỏi Anh trai vượt ngàn chông gai sau ồn ào với Đông Hùng
Nữ vũ công bị loại khỏi Anh trai vượt ngàn chông gai sau ồn ào với Đông Hùng

VOV.VN - Sau ồn ào liên quan ca sĩ Đông Hùng, vũ công Kim Anh bị OH Dance Team rút khỏi tất cả dự án tiếp theo của Anh trai vượt ngàn chông gai. Trưởng nhóm OH đồng thời nhận trách nhiệm về những thiếu sót trong công tác quản lý thành viên.

Nữ vũ công bị loại khỏi Anh trai vượt ngàn chông gai sau ồn ào với Đông Hùng

Nữ vũ công bị loại khỏi Anh trai vượt ngàn chông gai sau ồn ào với Đông Hùng

VOV.VN - Sau ồn ào liên quan ca sĩ Đông Hùng, vũ công Kim Anh bị OH Dance Team rút khỏi tất cả dự án tiếp theo của Anh trai vượt ngàn chông gai. Trưởng nhóm OH đồng thời nhận trách nhiệm về những thiếu sót trong công tác quản lý thành viên.

Tùng Mint và Toki Thành Thỏ rời Anh trai vượt ngàn chông gai
Tùng Mint và Toki Thành Thỏ rời Anh trai vượt ngàn chông gai

VOV.VN - Tập 11 Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 khép lại với kết quả Tùng Mint và Toki Thành Thỏ phải dừng chân sau Công diễn 4. Bên cạnh những màn chia tay nhiều cảm xúc, vòng thi lần này còn ghi dấu với loạt tiết mục khai thác chất liệu văn hóa truyền thống như hát then, chèo, cải lương và đờn ca tài tử.

Tùng Mint và Toki Thành Thỏ rời Anh trai vượt ngàn chông gai

Tùng Mint và Toki Thành Thỏ rời Anh trai vượt ngàn chông gai

VOV.VN - Tập 11 Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 khép lại với kết quả Tùng Mint và Toki Thành Thỏ phải dừng chân sau Công diễn 4. Bên cạnh những màn chia tay nhiều cảm xúc, vòng thi lần này còn ghi dấu với loạt tiết mục khai thác chất liệu văn hóa truyền thống như hát then, chèo, cải lương và đờn ca tài tử.

4 Anh Tài rời “Chông Gai”, người bật khóc, người chọn ra đi trong bình thản
4 Anh Tài rời “Chông Gai”, người bật khóc, người chọn ra đi trong bình thản

VOV.VN - Công diễn 3 “Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026” khép lại bằng những màn trình diễn bùng nổ nhưng cũng để lại nhiều khoảng lặng khi Phùng Minh Cương, Neko Lê, Nguyễn Văn Chung và Đại Nghĩa phải nói lời tạm biệt chương trình.

4 Anh Tài rời “Chông Gai”, người bật khóc, người chọn ra đi trong bình thản

4 Anh Tài rời “Chông Gai”, người bật khóc, người chọn ra đi trong bình thản

VOV.VN - Công diễn 3 “Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026” khép lại bằng những màn trình diễn bùng nổ nhưng cũng để lại nhiều khoảng lặng khi Phùng Minh Cương, Neko Lê, Nguyễn Văn Chung và Đại Nghĩa phải nói lời tạm biệt chương trình.

Lê Xuân Tiền bị loại khỏi Anh trai vượt ngàn chông gai 2026
Lê Xuân Tiền bị loại khỏi Anh trai vượt ngàn chông gai 2026

VOV.VN - Tập 7 “Anh trai vượt ngàn chông gai 2026” khép lại Công diễn 2 với nhiều diễn biến đáng chú ý. Trong đó, Lê Xuân Tiền là Anh Tài tiếp theo phải rời chương trình, trong khi Hà An Huy lập cú đúp khi trở thành Chiến tướng ở hai Công diễn liên tiếp.

Lê Xuân Tiền bị loại khỏi Anh trai vượt ngàn chông gai 2026

Lê Xuân Tiền bị loại khỏi Anh trai vượt ngàn chông gai 2026

VOV.VN - Tập 7 “Anh trai vượt ngàn chông gai 2026” khép lại Công diễn 2 với nhiều diễn biến đáng chú ý. Trong đó, Lê Xuân Tiền là Anh Tài tiếp theo phải rời chương trình, trong khi Hà An Huy lập cú đúp khi trở thành Chiến tướng ở hai Công diễn liên tiếp.

ĐỜI SỐNG
Du lịch
VĂN HÓA
XÃ HỘI
THỂ THAO
KINH TẾ
PHÁP LUẬT
SỨC KHỎE
CÔNG NGHỆ
Nghệ sĩ
Thời trang
Sao Việt