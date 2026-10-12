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T.O.P và cú trượt dài sau BIGBANG: Khi người hâm mộ quay lưng

Thứ Hai, 06:00, 12/10/2026
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VOV.VN - Cộng đồng người hâm mộ gắn bó với T.O.P suốt 20 năm tuyên bố đóng cửa giữa những tranh cãi liên quan đến đời tư và cách nam nghệ sĩ tương tác với fan. Đằng sau sự việc là câu chuyện về một ngôi sao từng đứng trên đỉnh cao Kpop nhưng ngày càng chật vật tìm lại sự kết nối với công chúng.

Hai thập kỷ đồng hành khép lại trong thất vọng

Ngày 10/10, ChoiSeungHyun.com – một trong những cộng đồng người hâm mộ lâu năm của T.O.P, cựu thành viên BIGBANG – thông báo chính thức ngừng hoạt động. Quyết định này đánh dấu sự kết thúc của hành trình kéo dài 20 năm, đồng thời cho thấy những rạn nứt ngày càng lớn giữa nam nghệ sĩ và một bộ phận người hâm mộ từng dành cho anh sự ủng hộ bền bỉ.

Trong tuyên bố được công bố trên mạng xã hội, ban quản lý trang web bày tỏ sự thất vọng với T.O.P và công ty quản lý TOPSPOT PICTURES. Theo họ, những vấn đề tồn tại không chỉ nằm ở chuyện đời tư, mà còn liên quan đến cách nghệ sĩ và công ty đối xử với cộng đồng người hâm mộ.

Trang fanclub cho biết các hoạt động quảng bá album, giao tiếp với khán giả và hỗ trợ người hâm mộ chưa đáp ứng kỳ vọng. Nhiều công việc, theo tuyên bố, chủ yếu dựa vào nỗ lực tự nguyện của các fanpage độc lập. Việc một triển lãm dự kiến tổ chức phải hủy bỏ vì lượng đăng ký thấp và chi phí vận hành lớn càng khiến những bất đồng thêm sâu sắc.

Đáng chú ý, đại diện cộng đồng này phản đối việc quyết định hủy triển lãm bị diễn giải thành phản ứng của những người hâm mộ tức giận trước chuyện tình cảm của thần tượng. Họ cho rằng cách lý giải ấy đã làm lu mờ những bất mãn tích tụ từ trước.

Thông điệp gửi đến T.O.P cũng mang sắc thái thất vọng hơn là giận dữ nhất thời. Những người từng đồng hành với nam nghệ sĩ trong hai thập kỷ cho biết họ mong anh đối diện với những sự thật không dễ nghe, thay vì chỉ lắng nghe những lời ủng hộ.

Một cộng đồng tồn tại suốt 20 năm không dễ dàng biến mất chỉ sau một biến cố. Bởi vậy, sự ra đi của ChoiSeungHyun.com không đơn thuần là việc một trang web đóng cửa, mà còn là dấu hiệu cho thấy mối quan hệ giữa thần tượng và những người từng đặt nhiều niềm tin vào anh đã chịu tổn thương đáng kể.

t.o.p va cu truot dai sau bigbang khi nguoi ham mo quay lung hinh anh 1
(Ảnh: Instagram)

Từ đỉnh cao BIGBANG đến hành trình riêng nhiều chông chênh

T.O.P từng là một trong những gương mặt nổi bật của BIGBANG – nhóm nhạc góp phần định hình diện mạo Kpop hiện đại và đưa làn sóng âm nhạc Hàn Quốc đến với khán giả quốc tế. Với chất giọng trầm đặc trưng, phong cách trình diễn cá tính và hình ảnh nghệ sĩ khác biệt, anh từng sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo, không chỉ nhờ âm nhạc mà còn bởi sức hút riêng.

Tuy nhiên, hành trình của T.O.P sau BIGBANG không diễn ra thuận lợi như những gì khán giả từng hình dung.

Trong khi G-Dragon tiếp tục xây dựng dấu ấn với các hoạt động cá nhân, Taeyang theo đuổi âm nhạc và Daesung duy trì những dự án riêng, con đường của T.O.P trở nên ít ổn định hơn. Nam nghệ sĩ dần rời xa nhịp hoạt động thường xuyên của một ngôi sao Kpop, để lại khoảng trống trong sự kết nối với công chúng.

Những tranh cãi trong quá khứ, quãng thời gian vắng bóng và sự trở lại không liên tục khiến hình ảnh của T.O.P nhiều lần trở thành chủ đề bàn luận. Việc anh tham gia “Squid Game” mùa 2 từng thu hút sự chú ý lớn, nhưng sự hiện diện trên màn ảnh chưa đồng nghĩa với việc nam nghệ sĩ có thể khôi phục hoàn toàn vị thế và mối quan hệ với người hâm mộ như trước.

Điều đáng nói là sự nghiệp của một thần tượng không chỉ được duy trì bằng danh tiếng đã có. Với những nghệ sĩ từng hoạt động trong một nhóm nhạc có sức ảnh hưởng toàn cầu, việc xây dựng con đường riêng đòi hỏi cả năng lực nghệ thuật, sự hiện diện đều đặn lẫn khả năng duy trì niềm tin của khán giả.

T.O.P có thể lựa chọn một nhịp điệu khác, ít xuất hiện hơn và tập trung vào những dự án cá nhân. Nhưng khi khoảng cách giữa nghệ sĩ với công chúng ngày càng lớn, sự im lặng cũng có thể khiến những người từng chờ đợi anh dần mất kiên nhẫn.

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(Ảnh: Instagram)

Chuyện tình cảm chỉ là giọt nước tràn ly?

T.O.P và nữ diễn viên Nana trở thành tâm điểm chú ý sau thông tin về mối quan hệ tình cảm được công bố vào đầu tháng 10. Tuy nhiên, việc ChoiSeungHyun.com đóng cửa không nên được nhìn nhận đơn giản như một cuộc phản đối chuyện hẹn hò của thần tượng.

Từ nội dung tuyên bố, có thể thấy những người quản lý cộng đồng fan muốn nhấn mạnh các vấn đề rộng hơn: Sự thiếu hụt trong giao tiếp, những kỳ vọng không được đáp ứng và cảm giác công sức của người hâm mộ chưa được trân trọng đúng mức.

Trong văn hóa thần tượng Hàn Quốc, người hâm mộ không chỉ mua sản phẩm âm nhạc hay theo dõi các dự án giải trí. Họ còn góp phần quảng bá, tổ chức sự kiện và duy trì sức ảnh hưởng của nghệ sĩ. Mối quan hệ ấy có thể bền chặt trong nhiều năm, nhưng cũng dễ rạn nứt khi một bên cảm thấy sự tận tâm của mình không được hồi đáp.

Dẫu vậy, nghệ sĩ vẫn có quyền giữ đời sống tình cảm riêng tư. Việc một thần tượng hẹn hò không phải là lý do chính đáng để công chúng xâm phạm đời tư hay công kích cá nhân. Điều đáng quan tâm trong trường hợp của T.O.P là những bất đồng giữa anh và cộng đồng người hâm mộ, cùng cách các bên giải quyết những bất đồng ấy.

Vì thế, không thể khẳng định chuyện tình cảm với Nana là nguyên nhân duy nhất dẫn đến quyết định đóng cửa fanclub. Nhưng sự việc đã trở thành thời điểm để những bất mãn vốn tồn tại từ trước bộc lộ rõ hơn.

t.o.p va cu truot dai sau bigbang khi nguoi ham mo quay lung hinh anh 3
(Ảnh: Instagram)

Khi danh tiếng không còn là tấm vé bảo đảm

T.O.P từng có những năm tháng rực rỡ cùng BIGBANG, khi tên tuổi của nhóm đủ sức tạo nên sức hút trên thị trường âm nhạc quốc tế. Nhưng hào quang của một tập thể không thể mãi thay thế cho hành trình riêng của mỗi thành viên.

Trong khi các thành viên BIGBANG tiếp tục tìm kiếm cơ hội và duy trì sự hiện diện theo những cách khác nhau, T.O.P phải đối diện với bài toán khó hơn: làm thế nào để xây dựng lại niềm tin và chứng minh giá trị của mình trong giai đoạn hậu nhóm nhạc.

t.o.p va cu truot dai sau bigbang khi nguoi ham mo quay lung hinh anh 4
(Ảnh: Instagram)

Việc một cộng đồng người hâm mộ tồn tại suốt 20 năm ngừng hoạt động không đồng nghĩa sự nghiệp của T.O.P đã chấm dứt. Nam nghệ sĩ vẫn có thể trở lại với âm nhạc, điện ảnh hoặc những dự án sáng tạo mới. Nhưng để làm được điều đó, danh tiếng trong quá khứ có lẽ chưa đủ.

Cú trượt dài của T.O.P, nếu nhìn từ sự rạn nứt lần này, không chỉ nằm ở việc anh xuất hiện ít hơn hay phải đối diện với những tranh cãi. Đó còn là nguy cơ đánh mất mối liên kết với những người từng kiên nhẫn chờ đợi mình suốt nhiều năm. Và đôi khi, điều khó lấy lại nhất sau ánh hào quang không phải là sự chú ý của công chúng, mà là niềm tin của những người từng ở lại lâu nhất.

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T.O.P (BIGBANG) và Nana vướng tin hẹn hò

VOV.VN - T.O.P (BIGBANG) và Nana (After School) đang trở thành tâm điểm chú ý sau khi Dispatch đưa tin hai nghệ sĩ phát triển mối quan hệ tình cảm từ lần hợp tác trong một MV. Phía công ty quản lý của cả hai cho biết đang xác minh thông tin.

Hải Hà/VOV.VN
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