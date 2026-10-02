BTS được thành phố Bogota vinh danh trước thềm tour Mỹ Latin

Theo BigHit Music, chính quyền Bogota trao danh hiệu này để ghi nhận những đóng góp của BTS trong việc quảng bá âm nhạc và văn hóa Hàn Quốc ra thế giới, đồng thời tạo ảnh hưởng tích cực đến giới trẻ.

“Khách mời danh dự” là danh hiệu Bogota dành cho những nhân vật có đóng góp nổi bật trong nhiều lĩnh vực như nghệ thuật, thể thao, giáo dục, khoa học và hoạt động cộng đồng.

BTS được trao danh hiệu “Khách mời danh dự” của thành phố Bogota trước thềm tour “Arirang”.

BTS sẽ có hai đêm diễn tại sân vận động El Campín ở Bogota vào ngày 2 và 3/10, mở màn cho chặng Mỹ Latin của “Arirang World Tour”. Đây là lần đầu tiên BTS biểu diễn tại Colombia với đầy đủ 7 thành viên. Các đêm diễn được kỳ vọng thu hút đông đảo người hâm mộ và tạo thêm nguồn thu đáng kể cho thành phố.

Theo cơ quan du lịch Bogota, khán giả đến xem concert dự kiến chi khoảng 40,6 tỷ won (khoảng 30 triệu USD) cho các dịch vụ như khách sạn, ăn uống, giao thông, mua sắm và quà lưu niệm.

Sau Bogota, BTS sẽ tiếp tục hành trình tại Lima (Peru), Santiago (Chile), Buenos Aires (Argentina) và Sao Paulo (Brazil). Việc được Bogota vinh danh trước thềm concert cho thấy sức ảnh hưởng ngày càng lớn của BTS tại khu vực Mỹ Latin, không chỉ trong âm nhạc mà còn ở việc đưa văn hóa Hàn Quốc đến gần hơn với khán giả quốc tế.