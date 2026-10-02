T.O.P (BIGBANG) và Nana vướng tin hẹn hò

Ngày 2/10, Dispatch đưa tin T.O.P và Nana đã phát triển từ mối quan hệ đồng nghiệp thành tình cảm sau khi có cơ hội làm việc chung.

Theo nguồn tin này, hai nghệ sĩ quen nhau từ tháng 1, khi Nana tham gia MV ca khúc Completely Crazy! (Studio54) của T.O.P. Sau đó, cả hai tiếp tục xuất hiện cùng nhau trong một số nội dung quảng bá và giữ liên lạc.

Dispatch cho biết mối quan hệ được cho là tiến triển vào khoảng tháng 6. Truyền thông Hàn Quốc cũng đăng tải hình ảnh hai người xuất hiện cùng nhau tại khu vực Achiul Village ở thành phố Guri, nơi được cho là gần nhà Nana.

Những cuộc gặp của T.O.P và Nana khá đời thường. Cả hai được cho là cùng đi taxi, ghé cửa hàng tiện lợi và dành thời gian bên nhau trong những ngày không có lịch trình. T.O.P cũng được Dispatch ghi nhận nhiều lần đến khu vực Nana sinh sống.

Tuy nhiên, thông tin hai người đang hẹn hò chưa được xác nhận chính thức. Theo MK, công ty quản lý của T.O.P và Nana đều đưa ra phản hồi ngắn gọn rằng họ đang kiểm tra thông tin.

T.O.P (BIGBANG) và Nana được Dispatch đưa tin đang hẹn hò sau khi hợp tác trong một MV. (Ảnh: Dispatch)

Dispatch công bố hình ảnh được cho là T.O.P và Nana gặp gỡ tại khu vực Achiul, nơi Nana sinh sống. (Ảnh: Dispatch)

T.O.P được cho là thường xuyên đến gặp Nana trong thời gian cả hai vướng tin hẹn hò. (Ảnh: Dispatch)

Từ đồng nghiệp đến nghi vấn tình cảm

T.O.P và Nana có khá nhiều điểm chung trong sự nghiệp. T.O.P từng là thành viên BIGBANG, trong khi Nana nổi tiếng với vai trò thành viên After School. Cả hai đều thuộc thế hệ thần tượng K-pop thứ hai và sau đó mở rộng hoạt động sang lĩnh vực diễn xuất.

Mối liên hệ giữa hai người được chú ý từ đầu năm nay. Tháng 4, T.O.P và Nana từng cùng xuất hiện trong một video trên YouTube của nam ca sĩ để quảng bá sản phẩm âm nhạc. Hai người mặc trang phục đồng điệu, cùng thưởng thức đồ ăn và xem MV của T.O.P.

T.O.P và Nana từng hợp tác trong MV “Completely Crazy! (Studio54)” của nam ca sĩ. (Ảnh: Dispatch)

T.O.P (BIGBANG) và Nana đang thu hút sự chú ý sau tin đồn hẹn hò. (Ảnh: Instagram)

Trong MV Completely Crazy! (Studio54), Nana cũng đảm nhận vai nữ chính. T.O.P từng cho biết anh lựa chọn Nana vì cô phù hợp với hình tượng nhân vật mà anh hình dung cho ca khúc. (Style UDN)

Nếu thông tin được xác nhận, đây sẽ là một trong những cặp đôi được chú ý của thế hệ nghệ sĩ K-pop thứ hai. Hiện người hâm mộ vẫn chờ phản hồi chính thức từ phía T.O.P và Nana.