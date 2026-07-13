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Từng gặp rào cản tiếng Việt, anh trai DILLAN được Trấn Thành khen "rất giỏi"

Thứ Hai, 16:28, 13/07/2026
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VOV.VN - Từng gặp không ít khó khăn vì rào cản tiếng Việt khi tham gia Anh trai "Say Hi", DILLAN trở lại với Tinh Hà "Say Hi" 2026 và gây chú ý nhờ màn trình diễn ca khúc Cô đơn anh cũng vui. Sự tiến bộ của nam ca sĩ còn nhận được lời động viên, khen ngợi trực tiếp từ MC Trấn Thành.

DILLAN, gương mặt từng tham gia Anh trai "Say Hi" và hiện trở lại với Tinh Hà "Say Hi" 2026, gây chú ý sau màn trình diễn tại Live Stage 1. Nam ca sĩ nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả cũng như lời động viên từ MC Trấn Thành sau phần thể hiện ca khúc Cô đơn anh cũng vui cùng WEAN, Xuân Định KY và KIMLONG.

tung gap rao can tieng viet, anh trai dillan duoc tran thanh khen rat gioi hinh anh 1
DILLAN trở lại với Tinh Hà "Say Hi" 2026 sau hành trình còn nhiều tiếc nuối ở mùa trước.

Ở mùa trước, DILLAN từng để lại nhiều tiếc nuối khi dừng chân sớm. Sinh ra ở Huế, lớn lên ở Mỹ và từng có thời gian thực tập tại Hàn Quốc, Trung Quốc, anh gặp không ít khó khăn khi sử dụng tiếng Việt. Sau gần một năm, DILLAN trở lại chương trình với mong muốn cho khán giả thấy sự trưởng thành của bản thân.

Chia sẻ về định hướng âm nhạc, nam ca sĩ cho biết: "Tôi luôn muốn mang những tiêu chuẩn khắt khe và tư duy mới mẻ tích lũy được từ quốc tế vào từng sản phẩm, nhưng chất liệu và cảm xúc lõi vẫn phải chạm đến tâm hồn người Việt. Thay đổi để hòa nhập nhưng không đánh mất bản sắc riêng là bài toán DILLAN luôn tự đặt ra cho chính mình".

tung gap rao can tieng viet, anh trai dillan duoc tran thanh khen rat gioi hinh anh 2

Tại Live Stage 1, DILLAN cùng WEAN, Xuân Định KY và KIMLONG mang đến tiết mục Cô đơn anh cũng vui, lấy bối cảnh một khu chung cư với bốn căn phòng, khắc họa những góc khuất cô đơn của những người đàn ông trưởng thành.

Trong tiết mục, DILLAN hóa thân thành một chàng trai giàu có nhưng thiếu sự gắn kết từ gia đình. Theo thông tin từ ban tổ chức, đây là dạng vai có nhiều khác biệt so với cuộc sống ngoài đời của anh.

Việc lựa chọn một ca khúc ballad bằng tiếng Việt cũng là thử thách đối với DILLAN. Nam ca sĩ cho biết bản thân từng chịu nhiều áp lực trong quá trình tập luyện.

"Thật sự là tôi rất cô đơn, tại vì có cảm giác không cho được gì cho nhóm. Vì tôi không thể viết lời Việt Nam được, tôi chỉ cố gắng hết sức làm giỏi để anh em có kết quả tốt", DILLAN chia sẻ.

Sau khi chương trình lên sóng, phần trình diễn của nhóm nhận được sự hưởng ứng từ khán giả tại trường quay. DILLAN cũng được chú ý khi thể hiện các phần hát bằng tiếng Việt rõ lời và giàu cảm xúc hơn so với lần xuất hiện trước.

Nhận xét về màn trình diễn của nam ca sĩ, MC Trấn Thành nói: "Em làm rất là giỏi. Anh thấy phần em hát rất hay, rất cảm xúc. Em đừng có lo lắng gì hết. Người giỏi không phải lúc nào cũng là người đưa ra ý kiến... Chỉ cần em làm tốt chuyện mà em đang làm, có trách nhiệm với đồng đội thì đó đã là giỏi rồi".

Sau tập phát sóng, DILLAN cũng gửi lời nhắn đến người hâm mộ trên kênh broadcast cá nhân. Anh bày tỏ niềm vui khi được khán giả ghi nhận sự tiến bộ của mình.

tung gap rao can tieng viet, anh trai dillan duoc tran thanh khen rat gioi hinh anh 3

"Tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi các bạn nói rằng mình đã tiến bộ. Hơn cả việc đạt được kết quả tốt hay bất cứ điều gì, tôi chỉ muốn các bạn thấy mình đã trưởng thành và thay đổi nhiều như thế nào. Tôi biết hiện tại bản thân vẫn chưa hoàn hảo, nhưng mình đang làm việc chăm chỉ để thể hiện một phiên bản tốt hơn của chính mình. Tôi không muốn giậm chân tại chỗ như mùa trước. Tôi hy vọng sẽ cho các bạn thấy nhiều khía cạnh khác nhau của bản thân trong hành trình Tinh Hà Say Hi sắp tới".

Sự trở lại của DILLAN tại Tinh Hà "Say Hi" 2026 cho thấy những thay đổi trong cách thể hiện cũng như nỗ lực vượt qua rào cản ngôn ngữ sau hành trình còn nhiều tiếc nuối ở mùa trước.

Hà Phương/VOV.VN
Ảnh: NVCC
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