Từng là tài tử cát-xê hàng đầu Hollywood, Nicolas Cage vẫn chọn thử thách tuổi 61

Thứ Sáu, 06:00, 22/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Từng là tài tử cát-xê cao bậc nhất Hollywood, Nicolas Cage ở tuổi 61 vẫn tiếp tục bước vào thử thách mới với “Spider-Noir”. Series noir đen tối của Marvel được kỳ vọng sẽ mở ra một hình tượng gai góc, nhiều chiều sâu và khác biệt bậc nhất trong sự nghiệp của nam diễn viên.

Khi cái tên Nicolas Cage xuất hiện trong một dự án Marvel mới, khán giả thường nghĩ đến những pha hành động dữ dội, nguồn năng lượng khó đoán và phong cách diễn xuất “điên” rất riêng mà ông đã tạo dựng suốt nhiều thập kỷ. Nhưng với “Spider-Noir”, nam tài tử 61 tuổi dường như đang bước vào một chương khác của sự nghiệp, u tối hơn, giàu chiều sâu hơn và cũng nhiều thử thách hơn bao giờ hết.

Không còn chiếc đầu bốc cháy của “Ghost Rider”, Nicolas Cage lần này xuất hiện như một thám tử tư già nua, cô độc giữa New York những năm 1930. Trong thế giới noir phủ đầy khói thuốc, mưa lạnh và tội phạm, ông vào vai Ben Reilly - người hùng cuối cùng còn sót lại giữa thành phố đang chìm trong hỗn loạn.

Đây không phải kiểu phim Marvel quen thuộc với những bộ giáp công nghệ hay các trận chiến hoành tráng. “Spider-Noir” lựa chọn tinh thần trinh thám cổ điển, nơi bóng tối, sự hoài nghi và những tổn thương tâm lý trở thành trung tâm câu chuyện. Những con hẻm ẩm ướt, ánh đèn neon nhập nhoạng và bầu không khí ngột ngạt của thời kỳ cấm rượu khiến bộ phim giống một tác phẩm noir Hollywood hơn là phim siêu anh hùng thông thường.

Nicolas Cage trở lại Marvel với hình tượng u tối trong series Spider-Noir.
Nicolas Cage gây chú ý khi hóa thân thành thám tử Ben Reilly trong bối cảnh New York những năm 1930.

Việc Marvel không sử dụng cái tên Peter Parker quen thuộc cũng cho thấy tham vọng tạo nên một phiên bản Spider-Man hoàn toàn khác biệt. Ben Reilly trong “Spider-Noir” không đại diện cho hình mẫu anh hùng trẻ trung, mà là một con người đã trải qua quá nhiều mất mát, mỏi mệt và buộc phải chiến đấu với chính bóng tối bên trong mình. Đó cũng là kiểu nhân vật đặc biệt phù hợp với Nicolas Cage ở thời điểm hiện tại.

Không còn hình ảnh siêu anh hùng quen thuộc, Spider-Noir mang màu sắc trinh thám noir đậm chất điện ảnh cổ điển.

Điều khiến Nicolas Cage trở nên khác biệt suốt hơn bốn thập kỷ không chỉ nằm ở những vai diễn nổi tiếng, mà còn ở tinh thần thử nghiệm gần như không giới hạn. Hollywood từng có rất nhiều ngôi sao hành động, nhưng hiếm ai liên tục phá bỏ hình ảnh của chính mình như ông.

Ở thời kỳ đỉnh cao cuối thập niên 1990 và đầu 2000, Cage từng là một trong những nam diễn viên nhận cát-xê cao nhất Hollywood. Ông xuất hiện liên tiếp trong các bom tấn như “The Rock”, “Con Air”, “Face/Off”, “National Treasure” hay “Ghost Rider”. Khi ấy, Nicolas Cage là bảo chứng phòng vé, một biểu tượng hành động có thể mang về hàng trăm triệu USD cho Hollywood.

Nhưng điều đặc biệt là ông chưa bao giờ chọn cách đứng yên trong vùng an toàn của hào quang đó. Trong khi nhiều ngôi sao cố duy trì hình tượng để bảo vệ vị thế thương mại, Nicolas Cage lại liên tục lao vào những dự án kỳ lạ, khác thường, thậm chí là các bộ phim kinh phí thấp. Có thời điểm, sự nghiệp của ông bị xem là thất thường khi tham gia quá nhiều tác phẩm nhỏ hoặc mang màu sắc dị biệt. Thế nhưng nhìn ở khía cạnh khác, đó lại là dấu hiệu của một nghệ sĩ luôn muốn thay đổi và từ chối lặp lại chính mình.

Sau thời kỳ đỉnh cao phòng vé, Nicolas Cage vẫn không ngừng làm mới bản thân qua các dự án điện ảnh khác biệt. (Ảnh: The New Yorker)

Cage dường như chưa bao giờ xem điện ảnh đơn thuần là công việc kiếm tiền hay duy trì danh tiếng. Với ông, diễn xuất giống một cuộc thử nghiệm cảm xúc không ngừng nghỉ, càng khó đoán, càng đáng để bước vào. Vì thế, việc nhận lời tham gia “Spider-Noir” ở tuổi ngoài 60 không chỉ là một màn tái xuất với Marvel. Nó giống như chương tiếp theo trong hành trình liên tục tái tạo bản thân của Nicolas Cage.

Ở độ tuổi mà nhiều diễn viên chọn những vai diễn an toàn hoặc lặp lại ánh hào quang cũ, Cage lại bước vào một series noir đen trắng đầy thử thách tâm lý. Nhân vật Ben Reilly không chiến thắng bằng sức mạnh áp đảo, mà bằng sự giằng xé nội tâm, nỗi cô độc và bản năng sinh tồn giữa một thành phố mục ruỗng.

Series Spider-Noir dự kiến lên sóng ngày 25/5/2026 trên nền tảng trực tuyến toàn cầu.

Có lẽ chính điều đó khiến Nicolas Cage vẫn luôn là một trường hợp đặc biệt của Hollywood. Ông không phải kiểu tài tử hoàn hảo theo chuẩn công nghiệp giải trí, cũng không còn là ngôi sao phòng vé bất khả chiến bại như trước. Nhưng ông là mẫu diễn viên khiến khán giả luôn tò mò, bởi không ai biết lần tiếp theo Nicolas Cage sẽ còn dám đi xa đến đâu.

Với tám tập phim kéo dài khoảng 45 phút mỗi tập, “Spider-Noir” không chỉ là một bộ phim siêu anh hùng mới của Marvel, mà còn có thể trở thành một trong những vai diễn thú vị nhất giai đoạn cuối sự nghiệp của Nicolas Cage - nơi một ngôi sao từng đứng trên đỉnh cao Hollywood vẫn tiếp tục bước vào những vùng tối mới của điện ảnh. Series sẽ chính thức lên sóng ngày 25/5/2026 và khán giả đang chờ xem Nicolas Cage sẽ còn đưa mình đi xa đến đâu trong vùng tối của điện ảnh Marvel.

Hải Hà/VOV.VN
Ba thập kỷ sau “Huyền thoại mùa thu”: Brad Pitt vẫn là một biểu tượng bất tử
VOV.VN - Ba thập kỷ sau ngày ra mắt, “Huyền thoại mùa thu” vẫn chạm tới trái tim người yêu điện ảnh – không chỉ bởi bi kịch tình yêu và gia đình, mà bởi ánh mắt của Brad Pitt trong vai Tristan Ludlow – hình tượng kết tinh giữa tự do, nỗi cô độc và vẻ đẹp của tâm hồn con người trước thiên nhiên bao la.

Ryan Gosling tái định nghĩa chính mình với “Project Hail Mary”
VOV.VN - Từ hình tượng “chàng thơ” gắn với các vai diễn nội tâm, Ryan Gosling đang cho thấy bước chuyển rõ rệt khi chủ động rời khỏi vùng an toàn để thử sức với những vai mang tính gánh vác và giàu thử thách hơn.

Ryan Gosling trong “The Notebook” – Khi tình yêu được kể bằng sự chân thành
VOV.VN - Ra mắt năm 2004, “The Notebook” không chỉ là câu chuyện tình vượt thời gian của Noah và Allie mà còn là dấu mốc định hình phong cách diễn xuất chân thật, tinh tế của Ryan Gosling – người đã biến một nhân vật bình dị thành biểu tượng lãng mạn bất hủ của điện ảnh thế kỷ 21.

Vì sao phim K-zombie “Colony” khiến khán giả quốc tế phát cuồng?
VOV.VN - Tại Liên hoan phim Cannes 2026, điện ảnh Hàn Quốc tiếp tục thu hút sự quan tâm với Colony – tác phẩm zombie mới của đạo diễn Yeon Sang-ho. Bộ phim nhận tràng pháo tay kéo dài khoảng 5 phút từ khán giả quốc tế sau buổi công chiếu đầu tiên.

Củng Lợi ở Cannes: Gương mặt khiến thế giới nhìn khác về điện ảnh châu Á
VOV.VN - Từ cô gái lần đầu bước lên thảm đỏ Cannes năm 1988 đến nghệ sĩ Trung Quốc đầu tiên phát biểu khai mạc liên hoan phim danh giá nhất thế giới, Củng Lợi không chỉ trở thành biểu tượng điện ảnh châu Á, mà còn góp phần thay đổi cách phương Tây nhìn về nghệ thuật phương Đông.

Vì sao Doraemon vẫn ở lại trong ký ức nhiều thế hệ?
VOV.VN - Hơn nửa thế kỷ trôi qua, giữa vô số biểu tượng văn hóa đại chúng đến rồi biến mất, Doraemon vẫn hiện diện như người bạn tuổi thơ của nhiều thế hệ. Không cần siêu năng lực hay những trận chiến hoành tráng, Doraemon chạm tới khán giả bằng sự giản dị, tình bạn và những cảm xúc rất con người.

Mỗi mùa hè đến, Call Me by Your Name lại khiến người ta mềm lòng
VOV.VN - Mỗi khi mùa hè trở lại, khán giả lại có thói quen tìm về những bộ phim mang màu của nắng, ký ức và tuổi trẻ. Call Me by Your Name vẫn là cái tên đặc biệt nhất với nỗi buồn dịu nhẹ của một mùa hè đã đi qua nhưng chưa bao giờ thật sự biến mất.

