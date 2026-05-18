  Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Vì sao phim K-zombie “Colony” khiến khán giả quốc tế phát cuồng?

Thứ Hai, 11:06, 18/05/2026
VOV.VN - Tại Liên hoan phim Cannes 2026, điện ảnh Hàn Quốc tiếp tục thu hút sự quan tâm với Colony – tác phẩm zombie mới của đạo diễn Yeon Sang-ho. Bộ phim nhận tràng pháo tay kéo dài khoảng 5 phút từ khán giả quốc tế sau buổi công chiếu đầu tiên.

Sau nhiều năm trở thành “đặc sản” riêng của điện ảnh Hàn Quốc, dòng phim K-zombie tiếp tục tạo dấu ấn tại Cannes Film Festival với “Colony” - tác phẩm mới của đạo diễn Yeon Sang-ho.

Không chỉ nhận tràng pháo tay kéo dài trong suất chiếu lúc nửa đêm tại Cannes, bộ phim còn trở thành một trong những tác phẩm châu Á được bàn luận nhiều nhất ở liên hoan năm nay. Điều đó cho thấy sức hút của zombie Hàn Quốc dường như vẫn chưa hề hạ nhiệt sau gần một thập kỷ bùng nổ toàn cầu.

“Colony” khai thác cuộc chiến sinh tồn bên trong tòa nhà bị phong tỏa sau thảm họa khủng bố sinh học.

Được khán giả ưu ái gọi là “bậc thầy zombie”, Yeon Sang-ho tiếp tục mang thế mạnh ở thể loại viễn tưởng, hành động và giật gân trở lại màn ảnh rộng. Sau thành công của “Train to Busan”, “Peninsula” hay series “Hellbound”, ông tiếp tục mở rộng thế giới zombie bằng một hướng đi mới giàu tính điện ảnh hơn.

Ngay từ khi công bố dự án, “Colony” đã nhanh chóng lọt nhóm phim Hàn được chờ đợi nhất năm nhờ kết hợp giữa sinh tồn, kinh dị, hành động và khoa học viễn tưởng. Việc phim được chọn vào hạng mục Midnight Screening của Cannes càng khiến giới yêu điện ảnh chú ý, bởi đây vốn là nơi dành cho những tác phẩm thể loại giàu cá tính và dễ tạo hiệu ứng mạnh với khán giả quốc tế.

Đạo diễn Yeon Sang-ho được xem là một trong những gương mặt định hình làn sóng phim zombie hiện đại của điện ảnh Hàn Quốc. 

Lấy bối cảnh bên trong một trung tâm thương mại bị phong tỏa hoàn toàn sau thảm họa khủng bố sinh học, “Colony” theo chân những người sống sót bị mắc kẹt giữa bầy sinh vật nhiễm bệnh đang tiến hóa theo cách khó lường. Trong phim, nhân vật Seo Young-cheol do Koo Kyo-hwan thủ vai phát tán loại vi khuẩn nguy hiểm khiến cả tòa nhà giữa Seoul rơi vào hỗn loạn sinh tồn.

Điểm khiến “Colony” khác biệt nằm ở cách Yeon Sang-ho tái định nghĩa zombie. Nếu xác sống truyền thống thường chỉ là những cá thể mất kiểm soát săn mồi theo bản năng, thì zombie trong “Colony” lại có khả năng kết nối ý thức, truyền tín hiệu thần kinh và học hỏi như một sinh thể tập thể. Chúng dần hình thành một “thuộc địa” với cấu trúc tổ chức đáng sợ hơn nhiều so với hình tượng zombie quen thuộc trên màn ảnh.

Ý tưởng “ý thức tập thể” này giúp bộ phim mang màu sắc mới, đồng thời tạo cảm giác căng thẳng liên tục. Khán giả không còn đối mặt với những xác sống di chuyển vô định, mà là một hệ sinh vật có khả năng thích nghi và phối hợp như bầy đàn.

Những zombie trong “Colony” được xây dựng với hình thái dị dạng và khả năng kết nối ý thức tập thể.

Một trong những yếu tố gây chú ý mạnh tại Cannes còn là màn tái xuất điện ảnh sau 11 năm của Jun Ji-hyun. “Mợ chảnh” đình đám của màn ảnh Hàn vào vai giáo sư công nghệ sinh học Kwon Se-jeong – người phải chiến đấu để sinh tồn giữa đại dịch zombie đang bùng phát.

Theo đánh giá của các nhà phê bình, không khí hỗn loạn, đẫm máu và dồn dập của phim khiến nhiều khán giả liên tưởng đến “28 Days Later”, “The Last of Us”. Tuy nhiên, điều giúp “Colony” giữ được bản sắc riêng vẫn là phong cách K-zombie đặc trưng: Tốc độ nhanh, cảm giác sinh tồn nghẹt thở và những màn hành động giàu năng lượng.

Đặc biệt, phần chuyển động của zombie tiếp tục trở thành điểm nhấn lớn. Yeon Sang-ho đã mời khoảng 20 vũ công chuyên nghiệp tham gia vào quá trình thể hiện hình thể để tạo nên những xác sống vừa ghê rợn vừa mang màu sắc trình diễn đương đại. Các chuyển động co giật, bò trườn hay lao tới của zombie trong phim tạo cảm giác như một màn performance art pha trộn kinh dị sinh học.

Không khí hỗn loạn, căng thẳng và đẫm máu là màu sắc chủ đạo xuyên suốt bộ phim “Colony”.

Sự thành công của “Colony” tại Cannes cũng cho thấy dòng phim zombie Hàn Quốc đã vượt khỏi khuôn khổ phim giải trí đơn thuần để trở thành một “thương hiệu” điện ảnh châu Á có sức cạnh tranh quốc tế. Kể từ “Train to Busan”, điện ảnh Hàn đã liên tục làm mới thể loại này bằng cách kết hợp yếu tố xã hội, tâm lý, chính trị hoặc khoa học viễn tưởng thay vì chỉ tập trung vào máu me và hù dọa.

“Colony” tiếp tục mở rộng thế giới K-zombie sau thành công của "Train to Busan" và "Peninsula".

Nếu “Train to Busan” khai thác bản năng sinh tồn và tình cảm gia đình, “Peninsula” mở rộng sang thế giới hậu tận thế, thì “Colony” lại đi sâu vào nỗi sợ về sự tiến hóa mất kiểm soát và ý thức tập thể. Đó cũng là lý do nhiều khán giả quốc tế đánh giá phim không đơn thuần là một tác phẩm zombie thông thường, mà là bước tiếp theo trong quá trình nâng cấp thương hiệu K-zombie của điện ảnh Hàn Quốc.

“Colony” sẽ chính thức ra rạp tại Hàn Quốc vào ngày 21/5.

 

Hải Hà/VOV.VN
Vì sao Cannes luôn khác biệt với Oscar, Venice hay Toronto?

VOV.VN - Không ồn ào như Oscar, không gần gũi như Toronto hay cổ điển như Venice, Cannes từ lâu vẫn mang vị trí rất riêng trong điện ảnh thế giới. Không chỉ là thảm đỏ của các ngôi sao, nơi đây còn được xem là “thánh đường điện ảnh”, nơi tôn vinh những tác phẩm giàu cảm xúc và dấu ấn cá nhân.

Cannes 2026 gọi tên Nhật Bản: Hollywood không còn là trung tâm?

VOV.VN - Cannes 2026 chứng kiến sự dịch chuyển đáng chú ý của điện ảnh thế giới khi Hollywood dần lùi khỏi tâm điểm, nhường chỗ cho làn sóng Nhật Bản. Không cần bom tấn hay kỹ xảo choáng ngợp, các đạo diễn Nhật chinh phục Cannes bằng những câu chuyện giàu cảm xúc và rất con người.

Yêu nữ thích hàng hiệu: Hai phần phim phản chiếu hai thế hệ khán giả

VOV.VN - Sau gần hai thập kỷ, “Yêu nữ thích hàng hiệu” trở lại với phần 2 bùng nổ phòng vé toàn cầu. Nhưng nếu phần đầu từng là biểu tượng văn hoá của thời đại tạp chí và quyền lực thời trang, phần 2 đang cho thấy doanh thu tăng mạnh nhưng sức ảnh hưởng khó tạo nên “cơn sốt biểu tượng” như trước.

Trailer mới của Minions & Quái vật gây sốt với dàn cast toàn sao Oscar

VOV.VN - Sau đoạn trailer đầu tiên gây chú ý với ý tưởng Minions làm phim quái vật, Minions & Quái (Minions & monsters) tiếp tục tung trailer mới, hé lộ rõ hơn hành trình chinh phục Hollywood của binh đoàn vàng đình đám cùng dàn diễn viên lồng tiếng quy tụ hàng loạt tên tuổi từng đoạt giải Oscar.

Mỗi mùa hè đến, Call Me by Your Name lại khiến người ta mềm lòng

VOV.VN - Mỗi khi mùa hè trở lại, khán giả lại có thói quen tìm về những bộ phim mang màu của nắng, ký ức và tuổi trẻ. Call Me by Your Name vẫn là cái tên đặc biệt nhất với nỗi buồn dịu nhẹ của một mùa hè đã đi qua nhưng chưa bao giờ thật sự biến mất.

Vì sao Doraemon vẫn ở lại trong ký ức nhiều thế hệ?

VOV.VN - Hơn nửa thế kỷ trôi qua, giữa vô số biểu tượng văn hóa đại chúng đến rồi biến mất, Doraemon vẫn hiện diện như người bạn tuổi thơ của nhiều thế hệ. Không cần siêu năng lực hay những trận chiến hoành tráng, Doraemon chạm tới khán giả bằng sự giản dị, tình bạn và những cảm xúc rất con người.

