Vì sao phim K-zombie “Colony” khiến khán giả quốc tế phát cuồng?

Sau nhiều năm trở thành “đặc sản” riêng của điện ảnh Hàn Quốc, dòng phim K-zombie tiếp tục tạo dấu ấn tại Cannes Film Festival với “Colony” - tác phẩm mới của đạo diễn Yeon Sang-ho.

Không chỉ nhận tràng pháo tay kéo dài trong suất chiếu lúc nửa đêm tại Cannes, bộ phim còn trở thành một trong những tác phẩm châu Á được bàn luận nhiều nhất ở liên hoan năm nay. Điều đó cho thấy sức hút của zombie Hàn Quốc dường như vẫn chưa hề hạ nhiệt sau gần một thập kỷ bùng nổ toàn cầu.

Được khán giả ưu ái gọi là “bậc thầy zombie”, Yeon Sang-ho tiếp tục mang thế mạnh ở thể loại viễn tưởng, hành động và giật gân trở lại màn ảnh rộng. Sau thành công của “Train to Busan”, “Peninsula” hay series “Hellbound”, ông tiếp tục mở rộng thế giới zombie bằng một hướng đi mới giàu tính điện ảnh hơn.

Ngay từ khi công bố dự án, “Colony” đã nhanh chóng lọt nhóm phim Hàn được chờ đợi nhất năm nhờ kết hợp giữa sinh tồn, kinh dị, hành động và khoa học viễn tưởng. Việc phim được chọn vào hạng mục Midnight Screening của Cannes càng khiến giới yêu điện ảnh chú ý, bởi đây vốn là nơi dành cho những tác phẩm thể loại giàu cá tính và dễ tạo hiệu ứng mạnh với khán giả quốc tế.

Lấy bối cảnh bên trong một trung tâm thương mại bị phong tỏa hoàn toàn sau thảm họa khủng bố sinh học, “Colony” theo chân những người sống sót bị mắc kẹt giữa bầy sinh vật nhiễm bệnh đang tiến hóa theo cách khó lường. Trong phim, nhân vật Seo Young-cheol do Koo Kyo-hwan thủ vai phát tán loại vi khuẩn nguy hiểm khiến cả tòa nhà giữa Seoul rơi vào hỗn loạn sinh tồn.

Điểm khiến “Colony” khác biệt nằm ở cách Yeon Sang-ho tái định nghĩa zombie. Nếu xác sống truyền thống thường chỉ là những cá thể mất kiểm soát săn mồi theo bản năng, thì zombie trong “Colony” lại có khả năng kết nối ý thức, truyền tín hiệu thần kinh và học hỏi như một sinh thể tập thể. Chúng dần hình thành một “thuộc địa” với cấu trúc tổ chức đáng sợ hơn nhiều so với hình tượng zombie quen thuộc trên màn ảnh.

Ý tưởng “ý thức tập thể” này giúp bộ phim mang màu sắc mới, đồng thời tạo cảm giác căng thẳng liên tục. Khán giả không còn đối mặt với những xác sống di chuyển vô định, mà là một hệ sinh vật có khả năng thích nghi và phối hợp như bầy đàn.

Một trong những yếu tố gây chú ý mạnh tại Cannes còn là màn tái xuất điện ảnh sau 11 năm của Jun Ji-hyun. “Mợ chảnh” đình đám của màn ảnh Hàn vào vai giáo sư công nghệ sinh học Kwon Se-jeong – người phải chiến đấu để sinh tồn giữa đại dịch zombie đang bùng phát.

Theo đánh giá của các nhà phê bình, không khí hỗn loạn, đẫm máu và dồn dập của phim khiến nhiều khán giả liên tưởng đến “28 Days Later”, “The Last of Us”. Tuy nhiên, điều giúp “Colony” giữ được bản sắc riêng vẫn là phong cách K-zombie đặc trưng: Tốc độ nhanh, cảm giác sinh tồn nghẹt thở và những màn hành động giàu năng lượng.

Đặc biệt, phần chuyển động của zombie tiếp tục trở thành điểm nhấn lớn. Yeon Sang-ho đã mời khoảng 20 vũ công chuyên nghiệp tham gia vào quá trình thể hiện hình thể để tạo nên những xác sống vừa ghê rợn vừa mang màu sắc trình diễn đương đại. Các chuyển động co giật, bò trườn hay lao tới của zombie trong phim tạo cảm giác như một màn performance art pha trộn kinh dị sinh học.

Sự thành công của “Colony” tại Cannes cũng cho thấy dòng phim zombie Hàn Quốc đã vượt khỏi khuôn khổ phim giải trí đơn thuần để trở thành một “thương hiệu” điện ảnh châu Á có sức cạnh tranh quốc tế. Kể từ “Train to Busan”, điện ảnh Hàn đã liên tục làm mới thể loại này bằng cách kết hợp yếu tố xã hội, tâm lý, chính trị hoặc khoa học viễn tưởng thay vì chỉ tập trung vào máu me và hù dọa.

Nếu “Train to Busan” khai thác bản năng sinh tồn và tình cảm gia đình, “Peninsula” mở rộng sang thế giới hậu tận thế, thì “Colony” lại đi sâu vào nỗi sợ về sự tiến hóa mất kiểm soát và ý thức tập thể. Đó cũng là lý do nhiều khán giả quốc tế đánh giá phim không đơn thuần là một tác phẩm zombie thông thường, mà là bước tiếp theo trong quá trình nâng cấp thương hiệu K-zombie của điện ảnh Hàn Quốc.

“Colony” sẽ chính thức ra rạp tại Hàn Quốc vào ngày 21/5.