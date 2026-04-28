Vũ Thanh Vân chuyển mình thành CHIVAN: Cú rẽ táo bạo ra sân khấu châu Á

Thứ Ba, 16:03, 28/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Từ một gương mặt indie quen thuộc tại Hà Nội, Vũ Thanh Vân gây chú ý khi công bố dự án CHIVAN – phiên bản âm nhạc hoàn toàn bằng tiếng Anh. Màn debut tại Lalala Music Festival tới đây đánh dấu bước chuyển mình quan trọng, đưa nữ nghệ sĩ tiến gần hơn đến thị trường châu Á.

Từ một cái tên quen thuộc của cộng đồng indie Hà Nội, Vũ Thanh Vân vừa mới chính thức công bố dự án mới mang tên CHIVAN – một phiên bản hoàn toàn khác: Táo bạo hơn, gai góc hơn và… quốc tế hơn.

Không còn chỉ là những bản tình ca nhẹ nhàng, mơ màng từng làm nên thương hiệu, Thanh Vân giờ đây bước vào một “vũ trụ âm nhạc” mới, nơi cô sáng tác và trình diễn hoàn toàn bằng tiếng Anh. Và cú “debut” của CHIVAN không hề nhỏ, đó là sân khấu của Lalala Music Festival – một trong những lễ hội âm nhạc hot nhất châu Á.

Nếu theo dõi Thanh Vân từ những ngày đầu, hẳn không ai quên hình ảnh cô gái ôm guitar hát ở phố đi bộ Hà Nội hay những quán cà phê nhỏ xinh. Khi đó, âm nhạc của Vân giống như một cuốn nhật ký đầy riêng tư, đầy cảm xúc. Nhưng ít ai nghĩ rằng chỉ vài năm sau, cô gái ấy lại có thể đứng chung sân khấu với loạt tên tuổi quốc tế như Steve Lacy, FLO, Kodaline hay The Flaming Lips.

Theo chia sẻ, CHIVAN không phải là sự “thay thế” Vũ Thanh Vân, mà là một “bản ngã song song”. Nếu Vũ Thanh Vân đại diện cho sự nữ tính, bay bổng trong âm nhạc tiếng Việt, thì CHIVAN lại mang màu sắc hoàn toàn trái ngược, là cá tính, phóng khoáng và đậm chất alt/indie quốc tế.

Đặc biệt, dự án này còn có sự đồng hành của Michael Choi, một producer kỳ cựu đứng sau nhiều nghệ sĩ quốc tế, cùng team InQ International. Điều này phần nào lý giải vì sao CHIVAN được định hướng bài bản ngay từ đầu, không chỉ dừng ở “thử nghiệm” mà là một bước tiến chiến lược.

Vũ Thanh Vân là một ví dụ rõ nét cho lớp nghệ sĩ indie thế hệ mới không ngại thay đổi, không tự giới hạn mình trong một thị trường hay một ngôn ngữ. Việc ra mắt CHIVAN và nhắm đến thị trường châu Á cho thấy một tư duy rất khác, đó là indie không còn là “vùng an toàn”, mà có thể trở thành bệ phóng để đi xa hơn, nếu nghệ sĩ đủ bản lĩnh và có chiến lược đúng.

Và nếu mọi thứ diễn ra đúng như những gì Thanh Vân đang xây dựng, CHIVAN có thể sẽ không chỉ là một dự án, mà là bước ngoặt đưa một nghệ sĩ indie Việt tiến gần hơn tới bản đồ âm nhạc khu vực. Đây sẽ là một hành trình không chỉ “truyền cảm hứng” mà còn đủ “gây bão” để khiến người ta phải dõi theo từng bước tiếp theo của Vũ Thanh Vân.

Sobin xả ảnh đêm “lễ tốt nghiệp” gây bão, fan đứng ngồi không yên

VOV.VN - Chỉ với một loạt ảnh, Sobin Hoàng Sơn đã khiến mạng xã hội “dậy sóng”: đêm “lễ tốt nghiệp” 6 tiếng của Anh trai vượt ngàn chông gai hiện lên vừa bùng nổ vừa nghẹn ngào, nơi từng cái ôm, nụ cười và giọt nước mắt của 33 “Anh Tài” cùng “Gai Con” đều trở thành khoảnh khắc không thể quên.

Hải Hà/VOV.VN
