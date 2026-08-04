Vì sao Ariana Grande quyết định biến mất sau ánh hào quang?

Có những sân khấu mà ánh đèn rực rỡ đến mức người đứng giữa hàng chục nghìn khán giả vẫn cảm thấy cô độc.

Có lẽ Ariana Grande đang ở trong hoàn cảnh như vậy.

Sau nhiều tháng rong ruổi với Eternal Sunshine Tour, nữ ca sĩ thông báo sẽ tạm rời xa các hoạt động công khai. Đại diện của cô cho biết Ariana muốn kết thúc chuyến lưu diễn trong trạng thái "khỏe mạnh và hạnh phúc", trước khi dành thời gian nghỉ ngơi sau quãng thời gian dài liên tục xuất hiện trước công chúng.

Đó nghe như một quyết định bình thường. Nhưng đằng sau nó là cả một câu chuyện về áp lực mà người nổi tiếng phải đối diện mỗi ngày.

Hình ảnh của Ariana Grande luôn thu hút sự quan tâm từ người hâm mộ và giới truyền thông. (Ảnh: Instagram)

Khi mọi thay đổi của cơ thể đều trở thành đề tài tranh luận

Suốt hơn một năm qua, Ariana Grande gần như không chỉ được nhắc đến vì âm nhạc. Mỗi lần cô xuất hiện, mạng xã hội lại ngập tràn những bình luận về cân nặng, khuôn mặt, vóc dáng hay tình trạng sức khỏe.

Sau khi MV Petal ra mắt, những cuộc tranh luận ấy bùng phát dữ dội hơn khi nhiều người cho rằng nữ ca sĩ gầy đi rõ rệt. Từ những lời bày tỏ "lo lắng", không ít bình luận nhanh chóng biến thành các suy đoán, chẩn đoán sức khỏe từ xa, thậm chí là những lời chế giễu và công kích.

Điều đáng nói là phần lớn những người đưa ra nhận xét đều tin rằng họ chỉ đang "quan tâm". Nhưng giữa quan tâm và xâm phạm ranh giới cá nhân đôi khi chỉ cách nhau một cú nhấp chuột. Một người có thể nổi tiếng vì giọng hát, nhưng điều công chúng bàn tán nhiều nhất lại là số cân nặng của họ.

Ariana Grande là một trong những ngôi sao nhạc pop có sức ảnh hưởng hàng đầu thế giới. (Ảnh: Instagram)

Người nổi tiếng không phải lúc nào cũng mạnh mẽ

Trong nhiều năm, Ariana Grande gần như không có thời gian nghỉ. Cô liên tục ghi hình hai phần phim Wicked, tham gia mùa giải thưởng, phát hành hai album liên tiếp, rồi bước vào chuyến lưu diễn kéo dài nhiều tháng.

Đằng sau lịch trình dày đặc ấy là áp lực phải luôn hoàn hảo: Hát hay, diễn tốt, giữ phong độ, xuất hiện chỉn chu và... trông thật đẹp trước hàng triệu con mắt.

Khán giả thường quen nhìn thấy phiên bản lộng lẫy nhất của nghệ sĩ trên sân khấu nhưng khi cánh gà khép lại, họ cũng chỉ là những con người biết mệt mỏi, biết tổn thương và cần được nghỉ ngơi.

Quyết định tạm lùi lại của Ariana Grande vì thế không đơn thuần là một khoảng nghỉ nghề nghiệp. Nó giống như một cách để tự bảo vệ mình trước sự soi xét không hồi kết.

Nữ nghệ sĩ cho biết sẽ tạm rút khỏi các hoạt động công khai sau khi kết thúc chuyến lưu diễn. (Ảnh: Instagram)

"Petal" - lời đáp trả dành cho sự độc hại

Một nguồn tin thân cận với Ariana Grande tiết lộ album Petal không nói về chuyện tình yêu như nhiều người nghĩ.

Đó là "một bài ca chiến đấu" về mối quan hệ đầy mâu thuẫn giữa nghệ sĩ và công chúng; về cảm giác vừa được yêu mến, vừa bị phán xét; vừa được tung hô, vừa trở thành mục tiêu của những làn sóng công kích.

Có lẽ không phải ngẫu nhiên mà ngay sau khi album phát hành, Ariana lại lựa chọn rút khỏi ánh đèn sân khấu. Đôi khi, cách phản hồi mạnh mẽ nhất không phải là tranh cãi, mà là im lặng và dành thời gian chữa lành.

Không chỉ Ariana Grande

Câu chuyện của Ariana Grande không phải là trường hợp cá biệt. Nhiều nghệ sĩ quốc tế như Selena Gomez, Billie Eilish, Adele, Lady Gaga hay Lizzo từng công khai chia sẻ về việc bị bình phẩm ngoại hình mỗi ngày. Có người bị chê quá gầy, có người bị chê quá béo. Khi tăng cân bị chỉ trích, giảm cân cũng bị soi mói. Dường như cơ thể của người nổi tiếng đã trở thành "tài sản công cộng", nơi bất kỳ ai cũng cảm thấy mình có quyền đưa ra nhận xét.

Mạng xã hội càng khuếch đại điều đó. Một bức ảnh được cắt từ video, một góc máy thiếu thuận lợi hay vài giây xuất hiện trên thảm đỏ cũng đủ tạo nên hàng triệu bình luận. Thuật toán càng ưu tiên những nội dung gây tranh cãi, áp lực mà nghệ sĩ phải chịu càng lớn.

Người hâm mộ thường nói yêu nghệ sĩ vì tài năng, âm nhạc hay những giá trị họ mang lại. Nhưng đôi khi, chính sự tò mò quá mức của công chúng lại khiến người nghệ sĩ phải chọn cách rời xa sân khấu để tìm lại sự bình yên.

Ariana Grande chỉ đang muốn tạm bước ra khỏi vùng sáng của ánh đèn, nơi mọi nụ cười, mọi thay đổi ngoại hình hay từng khoảnh khắc đời thường đều có thể trở thành chủ đề bàn tán. Quyết định ấy có thể khiến người hâm mộ tiếc nuối, nhưng cũng là lời nhắc rằng phía sau danh xưng "siêu sao" vẫn là một con người với giới hạn về thể chất và tinh thần.

Trong thời đại mà mạng xã hội khiến khoảng cách giữa khán giả và người nổi tiếng ngày càng thu hẹp, có lẽ điều khó nhất không phải là trở nên nổi tiếng, mà là giữ được quyền được sống như một con người bình thường.