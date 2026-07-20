Vì sao Samantha Morton trở thành điểm sáng bất ngờ của "The Odyssey"?

Không phải ngôi sao có thời lượng xuất hiện nhiều nhất, cũng không phải cái tên được nhắc đến nhiều trong chiến dịch quảng bá của “The Odyssey”, Samantha Morton lại trở thành tâm điểm sau một tiết lộ đặc biệt của đạo diễn Christopher Nolan. Theo ông, màn trình diễn của nữ diễn viên người Anh xuất sắc đến mức cả đoàn làm phim đã đồng loạt vỗ tay ngay sau khi cảnh quay kết thúc – điều Nolan cho biết ông mới chỉ chứng kiến một lần trước đó, với Heath Ledger trên phim trường “The Dark Knight”.

Lời khen ấy nhanh chóng khiến Samantha Morton trở thành cái tên được giới yêu điện ảnh quan tâm, dù vai diễn của cô chỉ xuất hiện trong một phần của bộ phim.

Nữ diễn viên Samantha Morton. (Ảnh: Universal Pictures)

"Nhân vật mà bộ phim sống hay chết đều phụ thuộc"

Trong cuộc phỏng vấn với Los Angeles Times, Christopher Nolan dành những lời đánh giá đặc biệt cho Samantha Morton, người vào vai nữ thần Circe trong sử thi “The Odyssey”.

Theo Nolan, Circe không phải nhân vật có nhiều đất diễn nhưng lại là "điểm tựa" của toàn bộ câu chuyện. "Đây là một bộ phim quy mô rất lớn và Samantha bước vào, thay đổi hoàn toàn nhịp điệu của nó. Theo một cách nào đó, bộ phim sống hay chết đều phụ thuộc vào nhân vật này. Cô ấy là điểm xoay của cả câu chuyện".

Đạo diễn từng đoạt giải Oscar cũng cho biết ông luôn ngưỡng mộ Samantha Morton vì sự nghiêm túc trong cách nghiên cứu nhân vật. "Bà ấy mang đến chiều sâu trong suy nghĩ về vai diễn và dường như không có bất kỳ giới hạn nào trong diễn xuất".

Sau một cảnh quay, cả ê-kíp bất ngờ dành cho Morton một tràng pháo tay lớn. Nolan kể lại rằng khi trò chuyện với nhà sản xuất Emma Thomas, cả hai cùng nhận ra lần gần nhất điều này xảy ra là gần hai thập kỷ trước, khi Heath Ledger hoàn thành một cảnh quay trong “The Dark Knight”.

(Ảnh: Universal Pictures)

Người phụ nữ tỏa sáng từ những vai diễn ít lời

Khác với nhiều ngôi sao Hollywood nổi tiếng nhờ các bom tấn thương mại, Samantha Morton xây dựng sự nghiệp bằng những vai diễn nội tâm, giàu cảm xúc và thường mang tính thử thách.

Sinh năm 1977 tại Nottingham (Anh), Morton bước vào nghề từ khi còn rất trẻ. Cô được giới phê bình chú ý nhờ khả năng thể hiện những nhân vật nhiều tổn thương, ít lời thoại nhưng giàu sức nặng tâm lý.

Trong hơn ba thập kỷ hoạt động, Samantha Morton từng góp mặt trong nhiều tác phẩm đáng chú ý như” Minority Report, In America, Control, Fantastic Beasts and Where to Find Them, The Whale và loạt phim truyền hình The Walking Dead.

Hai lần được đề cử giải Oscar, một lần đoạt giải Quả cầu Vàng cùng hàng loạt giải thưởng của các liên hoan phim quốc tế, Morton luôn được xem là một trong những diễn viên thực lực nhất của điện ảnh Anh.

Điều đáng nói là cô hiếm khi xuất hiện trên các mặt báo bằng đời tư hay những chiến dịch quảng bá rầm rộ. Danh tiếng của Samantha Morton chủ yếu đến từ chất lượng các vai diễn.

(Ảnh: Universal Pictures)

Vai Circe được kỳ vọng trở thành điểm nhấn của “The Odyssey”

Trong “The Odyssey”, Samantha Morton vào vai Circe – nữ thần phù thủy nổi tiếng trong thần thoại Hy Lạp. Đây là nhân vật từng biến các thủy thủ của Odysseus thành lợn trước khi trở thành người giúp vị anh hùng tiếp tục hành trình trở về Ithaca.

Dù không xuất hiện xuyên suốt, Circe luôn được xem là một trong những chương quan trọng nhất của thiên sử thi. Vì vậy, việc Christopher Nolan gọi đây là "nhân vật quyết định sự thành bại của bộ phim" khiến giới chuyên môn đặc biệt chú ý.

Những phản ứng đầu tiên sau các buổi chiếu sớm cũng cho thấy Samantha Morton tiếp tục là một trong những điểm sáng của tác phẩm. Nhiều nhà phê bình nhận xét nữ diễn viên "chiếm trọn màn ảnh" dù chỉ xuất hiện trong vài phân đoạn, mang đến một Circe vừa bí ẩn, vừa đầy quyền lực nhưng cũng giàu cảm xúc.

Nhiều ý kiến trên mạng xã hội sau buổi công chiếu cũng cho rằng Circe là một trong những trường đoạn đáng nhớ nhất của “The Odyssey”. Khán giả đánh giá Morton mang đến hình ảnh một nữ thần vừa quyền uy, bí ẩn, vừa giàu nội tâm, tạo nên điểm lặng đầy sức nặng giữa hành trình sử thi quy mô của Odysseus.

(Ảnh: Universal Pictures)

Tiếng vỗ tay dành cho diễn xuất

Trong ngành điện ảnh, những tràng pháo tay trên phim trường không phải là điều thường xuyên xảy ra.

Các đoàn làm phim, đặc biệt với những dự án quy mô lớn của Christopher Nolan, luôn duy trì không khí làm việc tập trung và khẩn trương. Vì thế, việc hàng trăm thành viên ê-kíp đồng loạt vỗ tay ngay sau một cảnh quay được xem là sự ghi nhận rất đặc biệt.

"Điều đó khiến tôi cảm thấy những gì mình đã cống hiến trong suốt nhiều năm qua thực sự có ý nghĩa", Samantha Morton chia sẻ.

Có lẽ cũng vì thế mà giữa dàn sao đình đám của “The Odyssey”, Samantha Morton vẫn trở thành cái tên được nhắc đến nhiều nhất sau ngày phim ra mắt. Không phải vì thời lượng xuất hiện, mà bởi chỉ với một cảnh quay, bà đã khiến cả trường quay đứng dậy vỗ tay – điều mà theo Christopher Nolan, ông mới chỉ chứng kiến một lần trước đó trong sự nghiệp của mình.