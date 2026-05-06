Vì sao thị trường Trung Quốc bắt đầu “mở cửa” với nghệ sĩ Việt?

Gần đây, hình ảnh Trang Pháp được đông đảo người hâm mộ xứ tỷ dân săn đón tại sân bay cho thấy sức hút, sự bứt phá của cô tại các sân khấu như Đạp Gió 2026.

Điều đáng nói là cánh cửa này không tự nhiên mở ra mà nó là kết quả của nhiều dịch chuyển đồng thời từ cả phía thị trường lẫn nghệ sĩ. Nhưng đằng sau những khoảnh khắc viral và hiệu ứng truyền thông là một bức tranh rộng hơn: Sự thay đổi đồng thời từ thị hiếu khán giả, chiến lược sản xuất nội dung, và cách nghệ sĩ Việt chủ động tái định vị mình để bước vào sân chơi quốc tế.

Trang Pháp trên sân khấu Đạp Gió 2026. (Ảnh: Fbnv)

Từ “điểm xuyết” đến chiến lược nội dung

Trước đây, nghệ sĩ ngoại quốc xuất hiện trong show Trung Quốc thường mang tính điểm xuyết, tạo màu sắc. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, các nhà sản xuất bắt đầu chủ động tìm kiếm nhân tố quốc tế như một chiến lược nội dung. Áp lực làm mới format buộc các chương trình phải mở rộng biên độ tuyển chọn, trong đó Đông Nam Á trở thành “vùng trũng tiềm năng”. Sự góp mặt của nghệ sĩ Việt vì thế không còn là lựa chọn ngẫu nhiên, mà nằm trong tính toán về độ đa dạng văn hóa và khả năng tạo thảo luận.

Sự bùng nổ của các nền tảng như Weibo hay Xiaohongshu khiến khán giả Trung Quốc tiếp cận nhiều hơn với văn hóa đại chúng khu vực. Nhạc Việt, thời trang, thậm chí phong cách biểu diễn từ Đông Nam Á dần trở nên quen thuộc. Điều này tạo ra một “vùng đệm nhận thức” - nơi nghệ sĩ Việt không còn quá xa lạ khi bước vào thị trường. Khi rào cản tâm lý được hạ thấp, cơ hội thử nghiệm cũng tăng lên.

Lợi thế “giao thoa” của nghệ sĩ Việt

So với nhiều thị trường khác, nghệ sĩ Việt có một vị trí khá đặc biệt: vừa đủ gần về văn hóa để dễ thích nghi, vừa đủ khác biệt để tạo tò mò. Thẩm mỹ trình diễn không quá lệch chuẩn Á Đông cùng khả năng tiếp thu nhanh mô hình idol/performer và tính linh hoạt trong việc chuyển đổi hình tượng.

Trường hợp của Chi Pu cho thấy một chiến lược “tái định vị” hiệu quả: Từ hình ảnh trong nước sang một performer phù hợp với thị hiếu show thực tế. Trong khi đó, Trang Pháp lại đi theo hướng “all-rounder” (nghệ sĩ đa năng), tận dụng khả năng sáng tác và sản xuất để tạo lợi thế cạnh tranh.

Chi Pu trình diễn trên sân khấu với phong cách cuốn hút, thể hiện hình ảnh nghệ sĩ biểu diễn chuyên nghiệp.

Thị trường cần “câu chuyện mới”

Trong cấu trúc nội dung của các show như Đạp Gió, yếu tố chuyên môn chỉ là một phần. Điều giữ chân khán giả chính là narrative - hành trình phát triển của từng nghệ sĩ. Một gương mặt ngoại quốc vượt qua rào cản ngôn ngữ, văn hóa, dần chiếm được cảm tình công chúng là “kịch bản” dễ tạo đồng cảm. Đây là lý do nghệ sĩ Việt, khi thể hiện được sự cầu thị và tiến bộ rõ rệt, thường nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ.

Trước đây, việc thâm nhập thị trường Trung Quốc phụ thuộc lớn vào hệ thống công ty quản lý bản địa. Hiện tại, mạng xã hội đã thay đổi cuộc chơi. Chỉ cần một tiết mục gây chú ý, nghệ sĩ có thể nhanh chóng lên hot search hay thu hút sự chú ý của truyền thông. Hiệu ứng này từng xảy ra với Chi Pu và đang lặp lại với Trang Pháp, cho thấy con đường “đi tắt” qua nền tảng số ngày càng rõ ràng.

Dù tín hiệu tích cực, thị trường Trung Quốc vẫn giữ tiêu chuẩn rất cao. Không phải mọi nghệ sĩ Việt đều có thể tận dụng cơ hội này. Những yếu tố mang tính quyết định gồm năng lực biểu diễn thực thụ; Khả năng thích nghi môi trường áp lực cao; Chiến lược truyền thông bài bản và sự kiên trì theo đuổi thị trường dài hạn.

Một giai đoạn bản lề

Việc hai nghệ sĩ Việt liên tiếp tạo dấu ấn cho thấy thị trường đang ở giai đoạn “thử nghiệm mở”. Nếu có thêm những trường hợp thành công, xu hướng này có thể chuyển thành dòng chảy ổn định.

Ở chiều ngược lại, chỉ cần thiếu những nhân tố đủ mạnh để duy trì sức hút, cánh cửa này hoàn toàn có thể khép lại nhanh chóng. Vấn đề vì thế không nằm ở việc thị trường Trung Quốc có mở cửa hay không, mà ở chỗ nghệ sĩ Việt đã sẵn sàng bước vào cuộc chơi với tiêu chuẩn quốc tế hay chưa?