中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Victoria Beckham đăng ảnh mừng sinh nhật bố tuổi 80, thiếu duy nhất Brooklyn

Thứ Hai, 18:22, 18/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Victoria Beckham vừa chia sẻ loạt ảnh trong tiệc sinh nhật tuổi 80 của cha cô, ông Anthony Adams. Buổi gặp gỡ quy tụ nhiều thành viên gia đình Beckham trong không khí ấm cúng, vui vẻ. Tuy nhiên, con trai cả Brooklyn Beckham không xuất hiện trong các khung hình được đăng tải.

Victoria Beckham vừa chia sẻ loạt ảnh trong buổi tiệc mừng sinh nhật tuổi 80 của cha cô, ông Anthony Adams. Không gian ấm cúng với sự xuất hiện của nhiều thành viên gia đình Beckham nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Tuy nhiên, con trai cả Brooklyn Beckham không xuất hiện trong những khung hình được đăng tải và cũng không có động thái chúc mừng trên trang cá nhân.

“Thật là một đêm tuyệt vời để kỷ niệm người cha tuyệt vời của tôi. Cảm ơn tất cả bạn bè và gia đình, chúng tôi yêu các bạn rất nhiều!! Chúc mừng sinh nhật lần thứ 80, chúng con yêu bố rất nhiều!”, Victoria Beckham viết trên trang cá nhân khi đăng tải loạt ảnh về buổi tiệc gia đình.

Trong các bức hình được chia sẻ, David Beckham xuất hiện bên vợ và các con trong không khí thân mật, vui vẻ. Gia đình cùng nhau chụp ảnh, trò chuyện và dùng bữa trong một không gian được trang trí sang trọng nhưng ấm cúng.

victoria beckham dang anh mung sinh nhat bo tuoi 80, thieu duy nhat brooklyn hinh anh 1
victoria beckham dang anh mung sinh nhat bo tuoi 80, thieu duy nhat brooklyn hinh anh 2
victoria beckham dang anh mung sinh nhat bo tuoi 80, thieu duy nhat brooklyn hinh anh 3
victoria beckham dang anh mung sinh nhat bo tuoi 80, thieu duy nhat brooklyn hinh anh 4
victoria beckham dang anh mung sinh nhat bo tuoi 80, thieu duy nhat brooklyn hinh anh 5
victoria beckham dang anh mung sinh nhat bo tuoi 80, thieu duy nhat brooklyn hinh anh 6
victoria beckham dang anh mung sinh nhat bo tuoi 80, thieu duy nhat brooklyn hinh anh 7
victoria beckham dang anh mung sinh nhat bo tuoi 80, thieu duy nhat brooklyn hinh anh 8

Ba người con của cặp sao gồm Romeo Beckham, Cruz Beckham và Harper Beckham đều góp mặt trong các khung hình gia đình. Harper Beckham gây chú ý khi xuất hiện bên ông bà ngoại với phong cách thanh lịch quen thuộc.

Victoria Beckham cũng chia sẻ nhiều khoảnh khắc riêng của cha mẹ cô trong buổi tiệc sinh nhật tuổi 80. Một số bức ảnh ghi lại cảnh cả gia đình cùng nâng ly chúc mừng, cười đùa và quây quần bên nhau.

Dù vậy, nhiều khán giả nhanh chóng nhận ra sự vắng mặt của Brooklyn Beckham trong loạt ảnh được đăng tải. Con trai cả của gia đình Beckham hiện chưa có chia sẻ công khai liên quan đến buổi tiệc sinh nhật của ông ngoại.

Bài đăng của Victoria Beckham nhanh chóng thu hút lượng tương tác lớn trên mạng xã hội. Nhiều người hâm mộ để lại lời chúc mừng sinh nhật dành cho cha cô, đồng thời bày tỏ sự yêu thích trước những khoảnh khắc đời thường hiếm hoi của gia đình Beckham.

Hải Hà/VOV.VN
Tag: David Beckham gia đình Beckham Victoria Beckham giải trí quốc tế sao Quốc tế
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

David Beckham đón sinh nhật ấm áp, gửi lời yêu thương tới gia đình trên Instagram
David Beckham đón sinh nhật ấm áp, gửi lời yêu thương tới gia đình trên Instagram

VOV.VN - Sinh nhật 2/5/1975, David Beckham bước sang tuổi mới trong không khí ấm áp bên gia đình. Trên Instagram, anh chia sẻ khoảnh khắc được Victoria Beckham cùng các con và bạn bè “chiều hết nấc”, gửi lời cảm ơn và bày tỏ tình yêu đầy xúc động.

David Beckham đón sinh nhật ấm áp, gửi lời yêu thương tới gia đình trên Instagram

David Beckham đón sinh nhật ấm áp, gửi lời yêu thương tới gia đình trên Instagram

VOV.VN - Sinh nhật 2/5/1975, David Beckham bước sang tuổi mới trong không khí ấm áp bên gia đình. Trên Instagram, anh chia sẻ khoảnh khắc được Victoria Beckham cùng các con và bạn bè “chiều hết nấc”, gửi lời cảm ơn và bày tỏ tình yêu đầy xúc động.

Victoria Beckham đón tuổi 52: Hạnh phúc tròn đầy, riêng Brooklyn vẫn im lặng
Victoria Beckham đón tuổi 52: Hạnh phúc tròn đầy, riêng Brooklyn vẫn im lặng

VOV.VN - Sinh nhật lần thứ 52 của Victoria Beckham lẽ ra là một bức tranh trọn vẹn với những lời chúc ngọt ngào, ký ức lãng mạn và hình ảnh gia đình hạnh phúc. Nhưng phía sau ánh sáng ấy, vẫn tồn tại một “khoảng trống” khó lấp đầy khi con trai cả Brooklyn Beckham tiếp tục im lặng.

Victoria Beckham đón tuổi 52: Hạnh phúc tròn đầy, riêng Brooklyn vẫn im lặng

Victoria Beckham đón tuổi 52: Hạnh phúc tròn đầy, riêng Brooklyn vẫn im lặng

VOV.VN - Sinh nhật lần thứ 52 của Victoria Beckham lẽ ra là một bức tranh trọn vẹn với những lời chúc ngọt ngào, ký ức lãng mạn và hình ảnh gia đình hạnh phúc. Nhưng phía sau ánh sáng ấy, vẫn tồn tại một “khoảng trống” khó lấp đầy khi con trai cả Brooklyn Beckham tiếp tục im lặng.

Brooklyn Beckham lựa chọn không lùi: Liệu có đẩy rạn nứt gia đình thành tâm bão?
Brooklyn Beckham lựa chọn không lùi: Liệu có đẩy rạn nứt gia đình thành tâm bão?

VOV.VN - Giữa lúc rạn nứt gia đình chưa có lối thoát, Brooklyn Beckham được cho là muốn tự kể câu chuyện của mình qua một series cùng Nicola Peltz. Nhưng khi đời tư trở thành nội dung, đó có thể là bước khẳng định cái tôi – hoặc là ranh giới cuối cùng với David Beckham.

Brooklyn Beckham lựa chọn không lùi: Liệu có đẩy rạn nứt gia đình thành tâm bão?

Brooklyn Beckham lựa chọn không lùi: Liệu có đẩy rạn nứt gia đình thành tâm bão?

VOV.VN - Giữa lúc rạn nứt gia đình chưa có lối thoát, Brooklyn Beckham được cho là muốn tự kể câu chuyện của mình qua một series cùng Nicola Peltz. Nhưng khi đời tư trở thành nội dung, đó có thể là bước khẳng định cái tôi – hoặc là ranh giới cuối cùng với David Beckham.

Sau ánh hào quang nhà Beckham: Thành công thương hiệu và thách thức tình thân
Sau ánh hào quang nhà Beckham: Thành công thương hiệu và thách thức tình thân

VOV.VN - Mâu thuẫn giữa cậu con trai cả Beckham là Brooklyn và cha mẹ đang thu hút sự chú ý toàn cầu. Câu chuyện không chỉ là tranh chấp gia đình, mà còn phơi bày mặt trái phía sau mô hình “gia đình - thương hiệu” quyền lực, nơi tình cảm và lợi ích thương mại nhiều khi đan xen khó tách rời.

Sau ánh hào quang nhà Beckham: Thành công thương hiệu và thách thức tình thân

Sau ánh hào quang nhà Beckham: Thành công thương hiệu và thách thức tình thân

VOV.VN - Mâu thuẫn giữa cậu con trai cả Beckham là Brooklyn và cha mẹ đang thu hút sự chú ý toàn cầu. Câu chuyện không chỉ là tranh chấp gia đình, mà còn phơi bày mặt trái phía sau mô hình “gia đình - thương hiệu” quyền lực, nơi tình cảm và lợi ích thương mại nhiều khi đan xen khó tách rời.

ĐỜI SỐNG
Du lịch
VĂN HÓA
XÃ HỘI
THỂ THAO
KINH TẾ
PHÁP LUẬT
SỨC KHỎE
CÔNG NGHỆ
Nghệ sĩ
Thời trang
Sao Việt