Victoria Beckham đăng ảnh mừng sinh nhật bố tuổi 80, thiếu duy nhất Brooklyn

Victoria Beckham vừa chia sẻ loạt ảnh trong buổi tiệc mừng sinh nhật tuổi 80 của cha cô, ông Anthony Adams. Không gian ấm cúng với sự xuất hiện của nhiều thành viên gia đình Beckham nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Tuy nhiên, con trai cả Brooklyn Beckham không xuất hiện trong những khung hình được đăng tải và cũng không có động thái chúc mừng trên trang cá nhân.

“Thật là một đêm tuyệt vời để kỷ niệm người cha tuyệt vời của tôi. Cảm ơn tất cả bạn bè và gia đình, chúng tôi yêu các bạn rất nhiều!! Chúc mừng sinh nhật lần thứ 80, chúng con yêu bố rất nhiều!”, Victoria Beckham viết trên trang cá nhân khi đăng tải loạt ảnh về buổi tiệc gia đình.

Trong các bức hình được chia sẻ, David Beckham xuất hiện bên vợ và các con trong không khí thân mật, vui vẻ. Gia đình cùng nhau chụp ảnh, trò chuyện và dùng bữa trong một không gian được trang trí sang trọng nhưng ấm cúng.

Ba người con của cặp sao gồm Romeo Beckham, Cruz Beckham và Harper Beckham đều góp mặt trong các khung hình gia đình. Harper Beckham gây chú ý khi xuất hiện bên ông bà ngoại với phong cách thanh lịch quen thuộc.

Victoria Beckham cũng chia sẻ nhiều khoảnh khắc riêng của cha mẹ cô trong buổi tiệc sinh nhật tuổi 80. Một số bức ảnh ghi lại cảnh cả gia đình cùng nâng ly chúc mừng, cười đùa và quây quần bên nhau.

Dù vậy, nhiều khán giả nhanh chóng nhận ra sự vắng mặt của Brooklyn Beckham trong loạt ảnh được đăng tải. Con trai cả của gia đình Beckham hiện chưa có chia sẻ công khai liên quan đến buổi tiệc sinh nhật của ông ngoại.

Bài đăng của Victoria Beckham nhanh chóng thu hút lượng tương tác lớn trên mạng xã hội. Nhiều người hâm mộ để lại lời chúc mừng sinh nhật dành cho cha cô, đồng thời bày tỏ sự yêu thích trước những khoảnh khắc đời thường hiếm hoi của gia đình Beckham.