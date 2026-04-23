  Hà Nội
  Cao Bằng
  Sơn La
  Lai Châu
  Tuyên Quang
  Lào Cai
  Thái Nguyên
  Điện Biên
  Phú Thọ
  Bắc Ninh
  Quảng Ninh
  Hải Phòng
  Hưng Yên
  Ninh Bình
  Thanh Hóa
  Nghệ An
  Hà Tĩnh
  Quảng Trị
  Đà Nẵng
  Quảng Ngãi
  Gia Lai
  Đắk Lắk
  Khánh Hòa
  Lâm Đồng
  Đồng Nai
  TP. HCM
  Tây Ninh
  Đồng Tháp
  Vĩnh Long
  Cần Thơ
  An Giang
  Cà Mau
Xử lý nghiêm tội làm dấm giả, "nên bắt mẹ con nhà ấy ăn dấm giả suốt đời"

Thứ Năm, 06:35, 23/04/2026
VOV.VN - "Nên bắt mẹ con nhà ấy ăn dấm giả suốt đời", đó là cách xử lý mà dân ta vì bức xúc, thuận miệng nói cho bõ tức những kẻ vì tiền mà táng tận lương tâm. Thâm ý là muốn những kẻ vì tiền ấy hãy đặt mình vào hoàn cảnh người sử dụng.

- Nên ăn dấm cho hợp với phở bò, phở gà mới dùng chanh, mẹ con nhà tôi giống ông, mọi khi tôi đều thấy như vậy. Nhưng hôm nay giở giời hay sao mà tôi thấy ông dùng chanh cho phở bò?

- Ờ, tôi từ nay “cạch” không bao giờ ăn dấm nữa, bởi vừa đọc tin tức thấy 2 mẹ con ở Quảng Ninh sản xuất dấm bằng cách lấy nước lã pha loãng acid acetic rồi bán cho người dùng với nhãn “dấm nếp ủ men từ gạo”.

- Cái thứ acid pha loãng ấy không ăn được à?

- Ăn sao được?! Nguy cơ ngộ độc, tổn thương thần kinh, ung thư, thậm chí chết người nếu vượt ngưỡng.

Không ai biết có hay không có dấm giả trong các món ăn và trên bàn ăn
Dấm bỗng không nhãn mác càng khó kiểm soát

- Nguy hại thật! Nhưng có lẽ tôi may mắn vì hay mua dấm của hàng quen, không có nhãn “dấm nếp ủ men từ gạo” như ông nói.

Dấm không nhãn mác thường được các bà nội trợ mua ở chỗ quen và đựng trong những lọ, hộp như thế này

Không ai đảm bảo an toàn

- Không chủ quan được đâu! 2 mẹ con nhà ấy vừa bị bắt với tang vật hơn 800 lít dấm đã pha, gần 2 ngàn chai nhựa 450ml đã dán nhãn sẵn…

- May thật, nhưng như thế chưa phải quá nhiều.

- Bà sai rồi, theo cơ quan điều tra, cơ sở này đã sản xuất dấm bằng hóa chất từ năm 2018 đến nay. Dấm độc từ đó dãn nhãn gì, đưa đi tiêu thụ ở đâu thì chưa rõ được.

- Ôi trời, sợ quá! Thế này thì có lẽ tôi cũng “cạch” từ nay không ăn dấm nữa. Mà bọn chúng ác ghê, phải xử lý thật nghiêm, đủ mức răn đe ông à.

- Xử thế nào là thật nghiêm?

- Theo tôi, nên bắt mẹ con nhà ấy suốt đời ăn loại dấm do chúng nó pha chế.

- "Quốc có quốc pháp, gia có gia quy". Tôi biết ông bức xúc nên mới nói vậy chứ pháp luật xử tội này rất nghiêm. Mức phạt tù có thể lên đến chung thân đấy ông ạ! 

Mic/VOV.VN
Khởi tố hai mẹ con sản xuất "giấm nếp" bằng a xít và nước lã

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với hai mẹ con Vũ Thị Dung (SN 1963) và Phạm Thanh Tuấn (SN 1985) cùng trú tại phường Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh để điều tra về hành vi sản xuất hàng giả là lương thực, thực phẩm.

Đà Nẵng quản lý chặt an toàn thực phẩm tại các chợ, cơ sở kinh doanh ăn uống
Đà Nẵng quản lý chặt an toàn thực phẩm tại các chợ, cơ sở kinh doanh ăn uống

VOV.VN - Thành phố Đà Nẵng đang vào mùa du lịch, dự kiến lượng du khách rất đông, nhu cầu ăn uống tăng cao. Vì vậy, công tác quản lý, bảo đảm an toàn thực phẩm đang được các ngành chức năng tăng cường kiểm tra tại các chợ truyền thống, cơ sở kinh doanh ăn uống để bảo vệ sức khỏe người dân và du khách.

Chủ cơ sở bán thịt chó tử vong do bệnh dại
Chủ cơ sở bán thịt chó tử vong do bệnh dại

VOV.VN - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp) cho biết, trên địa bàn tỉnh vừa xảy ra trường hợp một người tử vong do mắc bệnh dại.

