Xử lý nghiêm tội làm dấm giả, "nên bắt mẹ con nhà ấy ăn dấm giả suốt đời"

- Nên ăn dấm cho hợp với phở bò, phở gà mới dùng chanh, mẹ con nhà tôi giống ông, mọi khi tôi đều thấy như vậy. Nhưng hôm nay giở giời hay sao mà tôi thấy ông dùng chanh cho phở bò?

- Ờ, tôi từ nay “cạch” không bao giờ ăn dấm nữa, bởi vừa đọc tin tức thấy 2 mẹ con ở Quảng Ninh sản xuất dấm bằng cách lấy nước lã pha loãng acid acetic rồi bán cho người dùng với nhãn “dấm nếp ủ men từ gạo”.

- Cái thứ acid pha loãng ấy không ăn được à?

- Ăn sao được?! Nguy cơ ngộ độc, tổn thương thần kinh, ung thư, thậm chí chết người nếu vượt ngưỡng.

Không ai biết có hay không có dấm giả trong các món ăn và trên bàn ăn

Dấm bỗng không nhãn mác càng khó kiểm soát

- Nguy hại thật! Nhưng có lẽ tôi may mắn vì hay mua dấm của hàng quen, không có nhãn “dấm nếp ủ men từ gạo” như ông nói.

Dấm không nhãn mác thường được các bà nội trợ mua ở chỗ quen và đựng trong những lọ, hộp như thế này

Không ai đảm bảo an toàn

- Không chủ quan được đâu! 2 mẹ con nhà ấy vừa bị bắt với tang vật hơn 800 lít dấm đã pha, gần 2 ngàn chai nhựa 450ml đã dán nhãn sẵn…

- May thật, nhưng như thế chưa phải quá nhiều.

- Bà sai rồi, theo cơ quan điều tra, cơ sở này đã sản xuất dấm bằng hóa chất từ năm 2018 đến nay. Dấm độc từ đó dãn nhãn gì, đưa đi tiêu thụ ở đâu thì chưa rõ được.

- Ôi trời, sợ quá! Thế này thì có lẽ tôi cũng “cạch” từ nay không ăn dấm nữa. Mà bọn chúng ác ghê, phải xử lý thật nghiêm, đủ mức răn đe ông à.

- Xử thế nào là thật nghiêm?

- Theo tôi, nên bắt mẹ con nhà ấy suốt đời ăn loại dấm do chúng nó pha chế.

- "Quốc có quốc pháp, gia có gia quy". Tôi biết ông bức xúc nên mới nói vậy chứ pháp luật xử tội này rất nghiêm. Mức phạt tù có thể lên đến chung thân đấy ông ạ!