Khởi tố hai mẹ con sản xuất "giấm nếp" bằng a xít và nước lã

Thứ Tư, 17:58, 22/04/2026
VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với hai mẹ con Vũ Thị Dung (SN 1963) và Phạm Thanh Tuấn (SN 1985) cùng trú tại phường Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh để điều tra về hành vi sản xuất hàng giả là lương thực, thực phẩm.

Qua quá trình trinh sát, nắm tình hình quản lý địa bàn, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Quảng Ninh) đã kiểm tra đột xuất cơ sở sản xuất giấm của Công ty TNHH MTV Tuấn Hằng (tại tổ 6, khu Tân Lập 3, phường Quang Hanh) phát hiện Phạm Thanh Tuấn đang thực hiện hành vi sử dụng hóa chất axit acetic pha loãng với nước máy (theo tỷ lệ 6 lít axit/200 lít nước) để sản xuất “Giấm nếp ủ men từ gạo” thay vì sản xuất bằng phương pháp lên men tự nhiên.      

Tại nơi sản xuất, cơ quan công an thu giữ 1.794 chai nhựa dán mác “Giấm nếp ủ men từ gạo” (loại 450ml/chai) tương đương 807,3 lít, 2 can nhựa dung tích 30 lít chứa axit acetic cùng nhiều thiết bị, tem mác phục vụ sản xuất, kinh doanh. 

khoi to hai me con san xuat giam nep bang a xit va nuoc la hinh anh 1
Đối tượng Phạm Thanh Tuấn tại cơ quan điều tra. (Ảnh CAQN)

Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng xác định bà Vũ Thị Dung (mẹ đẻ của Phạm Thanh Tuấn) là người thành lập Công ty TNHH MTV Tuấn Hằng. Bà Dung là người mua trang thiết bị, thực hiện hành vi sử dụng hóa chất axit acetic pha với nước lã để sản xuất “giấm” gắn mác “Giấm nếp ủ men từ gạo” từ năm 2018.

Dù đã dừng sản xuất từ tháng 9/2025, nhưng ngay sau đó, bà Dung tiếp tục tiếp tay cho con trai Phạm Thanh Tuấn thực hiện hành vi sử dụng axit acetic để tiếp tục sản xuất giấm giả, bán ra thị trường nhằm mục đích thu lời.

Vụ việc đang được Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định.

CTV Nguyễn Khánh/VOV-Đông Bắc
Tin liên quan

Khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối tượng dùng dao chém người tại nhà riêng ở TP.HCM
Khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối tượng dùng dao chém người tại nhà riêng ở TP.HCM

VOV.VN - Ngày 10/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết, đang tiến hành điều tra vụ án “Cố ý gây thương tích” xảy ra ngày 2/4 tại một căn nhà trên đường Trần Bình Trọng, phường Tam Thắng (TP. Vũng Tàu cũ), nay thuộc TP.HCM.

Khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối tượng dùng dao chém người tại nhà riêng ở TP.HCM

Khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối tượng dùng dao chém người tại nhà riêng ở TP.HCM

VOV.VN - Ngày 10/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết, đang tiến hành điều tra vụ án “Cố ý gây thương tích” xảy ra ngày 2/4 tại một căn nhà trên đường Trần Bình Trọng, phường Tam Thắng (TP. Vũng Tàu cũ), nay thuộc TP.HCM.

Khởi tố vụ án vận chuyển rắn hổ mang chúa trái phép ở Thái Nguyên
Khởi tố vụ án vận chuyển rắn hổ mang chúa trái phép ở Thái Nguyên

VOV.VN - Ngày 4/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm” theo Điều 244, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Khởi tố vụ án vận chuyển rắn hổ mang chúa trái phép ở Thái Nguyên

Khởi tố vụ án vận chuyển rắn hổ mang chúa trái phép ở Thái Nguyên

VOV.VN - Ngày 4/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm” theo Điều 244, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Vụ án khởi tố nữ doanh nhân Hana Ngô: Quảng cáo sai sự thật về tiền mã hóa
Vụ án khởi tố nữ doanh nhân Hana Ngô: Quảng cáo sai sự thật về tiền mã hóa

VOV.VN - Cơ quan công an cho biết, các đối tượng trong vụ án do Vương Lê Vĩnh Nhân cầm đầu, Ngô Thị Thảo (tức Hana Ngô) và 5 bị can khác đã quảng cáo sai sự thật về giá trị, tiềm năng của các đồng tiền mã hóa; tạo cung, cầu giả tạo, thao túng thị trường; điều chỉnh giá theo ý chí chủ quan của người điều hành...

Vụ án khởi tố nữ doanh nhân Hana Ngô: Quảng cáo sai sự thật về tiền mã hóa

Vụ án khởi tố nữ doanh nhân Hana Ngô: Quảng cáo sai sự thật về tiền mã hóa

VOV.VN - Cơ quan công an cho biết, các đối tượng trong vụ án do Vương Lê Vĩnh Nhân cầm đầu, Ngô Thị Thảo (tức Hana Ngô) và 5 bị can khác đã quảng cáo sai sự thật về giá trị, tiềm năng của các đồng tiền mã hóa; tạo cung, cầu giả tạo, thao túng thị trường; điều chỉnh giá theo ý chí chủ quan của người điều hành...

