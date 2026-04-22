Khởi tố hai mẹ con sản xuất "giấm nếp" bằng a xít và nước lã

Qua quá trình trinh sát, nắm tình hình quản lý địa bàn, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Quảng Ninh) đã kiểm tra đột xuất cơ sở sản xuất giấm của Công ty TNHH MTV Tuấn Hằng (tại tổ 6, khu Tân Lập 3, phường Quang Hanh) phát hiện Phạm Thanh Tuấn đang thực hiện hành vi sử dụng hóa chất axit acetic pha loãng với nước máy (theo tỷ lệ 6 lít axit/200 lít nước) để sản xuất “Giấm nếp ủ men từ gạo” thay vì sản xuất bằng phương pháp lên men tự nhiên.

Tại nơi sản xuất, cơ quan công an thu giữ 1.794 chai nhựa dán mác “Giấm nếp ủ men từ gạo” (loại 450ml/chai) tương đương 807,3 lít, 2 can nhựa dung tích 30 lít chứa axit acetic cùng nhiều thiết bị, tem mác phục vụ sản xuất, kinh doanh.

Đối tượng Phạm Thanh Tuấn tại cơ quan điều tra. (Ảnh CAQN)

Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng xác định bà Vũ Thị Dung (mẹ đẻ của Phạm Thanh Tuấn) là người thành lập Công ty TNHH MTV Tuấn Hằng. Bà Dung là người mua trang thiết bị, thực hiện hành vi sử dụng hóa chất axit acetic pha với nước lã để sản xuất “giấm” gắn mác “Giấm nếp ủ men từ gạo” từ năm 2018.

Dù đã dừng sản xuất từ tháng 9/2025, nhưng ngay sau đó, bà Dung tiếp tục tiếp tay cho con trai Phạm Thanh Tuấn thực hiện hành vi sử dụng axit acetic để tiếp tục sản xuất giấm giả, bán ra thị trường nhằm mục đích thu lời.

Vụ việc đang được Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định.