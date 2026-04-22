Bộ Công an đề xuất xử lý hình sự với người đốt chất thải gây hại

Bộ Công an đang lấy ý kiến đối với dự thảo hồ sơ chính sách dự án Bộ luật Hình sự 2026 (sửa đổi), trong đó đề xuất xử lý hình sự các hành vi liên quan đến tội phạm môi trường.

Theo Bộ Công an, nhìn chung, người dân chưa thực sự cảm thấy an toàn về môi trường sống của mình. Tình trạng ô nhiễm môi trường, mất vệ sinh an toàn thực phẩm, mất an toàn trong lao động, trong xây dựng, trong khi tham gia giao thông đã đến mức báo động. Vì vậy Bộ luật Hình sự cần được tiếp tục hoàn thiện để góp phần tạo ra một khung pháp lý vững chắc, để bảo vệ môi trường sống an toàn cho người dân.

Những hành vi như đốt rác thải gây hại đang bị đề xuất xử lý hình sự, thay vì chỉ xử lý hành chính.

Theo thống kê, từ 2018 đến tháng 6/2025 có 28 vụ án hình sự về tội phạm môi trường được phát hiện, điều tra và khởi tố, chủ yếu về các hành vi gây ô nhiễm, khai thác tài nguyên, bảo vệ động vật quý hiếm.

Theo dự thảo, ba hành vi được đề xuất xử lý hình sự trong các tội về môi trường gồm: Hành vi đốt chất thải, nhất là với các chất thải nguy hại; hành vi gây ra trái phép tiếng ồn, độ rung và mùi vượt tiêu chuẩn, quy chuẩn; hành vi tận diệt đối với động vật (sử dụng các loại vật liệu, hóa chất, công cụ có tính chất tận diệt đối với các loài động vật).

Theo cơ quan soạn thảo, tình trạng thu gom, xử lý chất thải không đúng quy định; vi phạm về xả nước thải, khí thải vượt quy chuẩn ra môi trường; đổ chất thải trái phép; khai thác, vận chuyển, kinh doanh khoáng sản (đất, cát, sỏi, vàng, than) trái phép, không có nguồn gốc hợp pháp diễn ra phức tạp ở nhiều địa phương.

Bên cạnh đó, hành vi vi phạm pháp luật về quản lý, khai thác tài nguyên và đa dạng sinh học đang ở mức báo động. Vì vậy, Bộ luật Hình sự cần được tiếp tục hoàn thiện để góp phần tạo ra một khung pháp lý vững chắc để bảo vệ môi trường sống an toàn cho người dân.