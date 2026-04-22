  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Bộ Công an đề xuất xử lý hình sự với người đốt chất thải gây hại

Thứ Tư, 18:48, 22/04/2026
VOV.VN - Bộ Công an đề xuất xử lý hình sự với các hành vi ảnh hưởng xấu đến môi trường sống như: Đốt chất thải gây hại, gây tiếng ồn, độ rung, mùi vượt tiêu chuẩn, quy chuẩn; tận diệt đối với động vật...

Bộ Công an đang lấy ý kiến đối với dự thảo hồ sơ chính sách dự án Bộ luật Hình sự 2026 (sửa đổi), trong đó đề xuất xử lý hình sự các hành vi liên quan đến tội phạm môi trường. 

Theo Bộ Công an, nhìn chung, người dân chưa thực sự cảm thấy an toàn về môi trường sống của mình. Tình trạng ô nhiễm môi trường, mất vệ sinh an toàn thực phẩm, mất an toàn trong lao động, trong xây dựng, trong khi tham gia giao thông đã đến mức báo động. Vì vậy Bộ luật Hình sự cần được tiếp tục hoàn thiện để góp phần tạo ra một khung pháp lý vững chắc, để bảo vệ môi trường sống an toàn cho người dân.

Những hành vi như đốt rác thải gây hại đang bị đề xuất xử lý hình sự, thay vì chỉ xử lý hành chính.

Theo thống kê, từ 2018 đến tháng 6/2025 có 28 vụ án hình sự về tội phạm môi trường được phát hiện, điều tra và khởi tố, chủ yếu về các hành vi gây ô nhiễm, khai thác tài nguyên, bảo vệ động vật quý hiếm.

Tình trạng xử lý chất thải không đúng quy định; vi phạm về xả nước thải, khí thải vượt quy chuẩn; đổ chất thải trái phép diễn ra phức tạp ở nhiều địa phương.

Theo dự thảo, ba hành vi được đề xuất xử lý hình sự trong các tội về môi trường gồm: Hành vi đốt chất thải, nhất là với các chất thải nguy hại; hành vi gây ra trái phép tiếng ồn, độ rung và mùi vượt tiêu chuẩn, quy chuẩn; hành vi tận diệt đối với động vật (sử dụng các loại vật liệu, hóa chất, công cụ có tính chất tận diệt đối với các loài động vật).

Theo cơ quan soạn thảo, tình trạng thu gom, xử lý chất thải không đúng quy định; vi phạm về xả nước thải, khí thải vượt quy chuẩn ra môi trường; đổ chất thải trái phép; khai thác, vận chuyển, kinh doanh khoáng sản (đất, cát, sỏi, vàng, than) trái phép, không có nguồn gốc hợp pháp diễn ra phức tạp ở nhiều địa phương.

Bên cạnh đó, hành vi vi phạm pháp luật về quản lý, khai thác tài nguyên và đa dạng sinh học đang ở mức báo động. Vì vậy, Bộ luật Hình sự cần được tiếp tục hoàn thiện để góp phần tạo ra một khung pháp lý vững chắc để bảo vệ môi trường sống an toàn cho người dân.

Trọng Phú/VOV.VN
Tin liên quan

Khởi tố hai mẹ con sản xuất "giấm nếp" bằng a xít và nước lã

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với hai mẹ con Vũ Thị Dung (SN 1963) và Phạm Thanh Tuấn (SN 1985) cùng trú tại phường Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh để điều tra về hành vi sản xuất hàng giả là lương thực, thực phẩm.

Vận chuyển thuê sầu riêng lại đem bán lấy tiền tỷ, 3 bị cáo bị tuyên án tù

VOV.VN - Ngày 22/4, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt 3 bị cáo cùng ngụ tỉnh Đắk Lắk 43 năm tù gồm: Đặng Phúc Thành (45 tuổi) 15 năm tù, Hà Anh Tuấn (41 tuổi) 16 năm tù và Nguyễn Thiệu (40 tuổi) 12 năm tù cùng về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Triệt phá chuyên án 426C, bóc gỡ đường dây mua bán ma túy xuyên biên giới

VOV.VN - Công an tỉnh Điện Biên vừa phối hợp với các lực lượng chức năng triệt phá thành công chuyên án 426C, bắt giữ 6 đối tượng trong đường dây mua bán ma túy liên tỉnh, xuyên biên giới, thu giữ 10kg nhựa thuốc phiện cùng nhiều tang vật liên quan.

