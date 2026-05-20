13 dự án chậm triển khai ở Hưng Yên bị đề nghị thu hồi

Thứ Tư, 11:40, 20/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - 13 dự án bị đề nghị thu hồi đều có chủ trương đầu tư từ các năm 2011-2020; diện tích sử dụng đất từ 2.000m2 đến hơn 51.000m2 nhưng chưa triển khai giải phóng mặt bằng, chưa thực hiện đầu tư...

Sở Tài chính tỉnh Hưng Yên đang đề nghị cấp có thẩm quyền của tỉnh Hưng Yên thực hiện thu hồi 13 dự án chậm triển khai trên địa bàn.

Các dự án này đều có chủ trương đầu tư từ các năm 2011-2020; diện tích sử dụng đất từ 2.000m2 đến hơn 51.000m2. Tuy nhiên, sau nhiều năm được cấp chủ trương đầu tư, doanh nghiệp, nhà đầu tư chưa triển khai giải phóng mặt bằng, chưa thực hiện đầu tư, chậm triển khai xây dựng…, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư và gây thất thu ngân sách của tỉnh.

Khu đất thuộc thôn Ao, xã Lạc Đạo, đã xây dựng và hoạt động khi chưa được Nhà nước giao đất, cho thuê đất; để xảy ra hỏa hoạn gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thiệt hại về người và tài sản nên thuộc diện thu hồi dự án

Đơn cử như Dự án Nhà máy sản xuất gạch không nung và kho bãi lưu giữ hàng hóa, địa chỉ tại thôn Ao, xã Lạc Đạo (Hưng Yên), được cấp Giấy chứng nhận đầu tư ngày 28/1/2019 với diện tích là 17.067m2 nằm trong diện đề nghị thu hồi.

Đáng nói, dự án này đã xây dựng và hoạt động khi chưa được Nhà nước giao đất, cho thuê đất. Trong quá trình hoạt động, dự án đã để xảy ra hỏa hoạn gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, dẫn đến thiệt hại về người và tài sản.

Nằm trong danh sách đề nghị thu hồi tại xã Văn Giang (Hưng Yên) còn có Dự án Nhà máy sản xuất bao bì Anh Đức được cấp Giấy chứng nhận đầu tư ngày 14/2/2011, với diện tích 4.000m2. Dự án này chậm triển khai trong thời gian dài, vi phạm các quy định về pháp luật về đầu tư.

Bên cạnh đó, một phần của dự án nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô Hà Nội đoạn qua tỉnh Hưng Yên.

Phường Phố Hiến cũng có 2 dự án bị đề nghị thu hồi, gồm: Siêu thị Lan Chi Mart và Cửa hàng kinh doanh tổng hợp và kho chứa hàng. Cả hai dự án trên sau nhiều năm đều chưa thực hiện đầu tư.

Theo Sở Tài chính tỉnh Hưng Yên, trước đó, các dự án nằm trong “danh sách đen” đề nghị cơ quan chức năng tỉnh thu hồi đã được các cơ quan chức năng tỉnh nhiều lần đôn đốc, gia hạn, tháo gỡ khó khăn để nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, đất đai, xây dựng. Mặc dù vậy, các dự án trên đều không hoàn thành các thủ tục theo quy định. Do vậy, để đảm bảo môi trường đầu tư của tỉnh, thể hiện sự công bằng của pháp luật trong quá trình đầu tư nên cần thiết phải thu hồi dự án.

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên, ngoài 13 dự án trên, tỉnh đang chỉ đạo Sở Tài chính đang phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường và các địa phương liên quan tiếp tục rà soát các dự án chậm triển khai để có các biện pháp đôn đốc đầu tư, đảm bảo thực hiện đúng theo đúng thời gian tại Giấy chứng nhận đầu tư được cấp; trường hợp không đáp ứng các yêu cầu theo pháp luật quy định sẽ bị thu hồi.

Ngọc Hòa/VOV.VN
Tin liên quan

Hà Nội đề xuất thông qua 5.822 dự án thu hồi đất giai đoạn 2026–2030
VOV.VN - UBND Thành phố Hà Nội vừa trình HĐND Thành phố xem xét, thông qua Danh mục các công trình, dự án thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn giai đoạn 2026–2030.

VOV.VN - UBND Thành phố Hà Nội vừa trình HĐND Thành phố xem xét, thông qua Danh mục các công trình, dự án thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn giai đoạn 2026–2030.

Dự án tái định cư được bố trí vốn nhưng chậm triển khai, Thái Nguyên sẽ thu hồi

VOV.VN - Đối với các dự án tái định cư đã được bố trí vốn nhưng chậm triển khai, tỉnh Thái Nguyên sẽ kiên quyết thu hồi để điều chuyển cho địa phương khác có nhu cầu cấp thiết hơn.

VOV.VN - Đối với các dự án tái định cư đã được bố trí vốn nhưng chậm triển khai, tỉnh Thái Nguyên sẽ kiên quyết thu hồi để điều chuyển cho địa phương khác có nhu cầu cấp thiết hơn.

Huế xem xét thu hồi dự án nghìn tỷ Khu du lịch Suối Voi

VOV.VN - Dự án Khu du lịch Suối Voi, tại xã Chân Mây- Lăng Cô, thành phố Huế có vốn đầu tư đăng ký hơn 1.000 tỷ đồng vừa bị đưa vào diện thu hồi theo kết luận của Thanh tra Chính phủ bởi sau thời gian dài chậm triển khai.

VOV.VN - Dự án Khu du lịch Suối Voi, tại xã Chân Mây- Lăng Cô, thành phố Huế có vốn đầu tư đăng ký hơn 1.000 tỷ đồng vừa bị đưa vào diện thu hồi theo kết luận của Thanh tra Chính phủ bởi sau thời gian dài chậm triển khai.

Lâm Đồng chính thức thu hồi “siêu dự án” Sài Gòn Đại Ninh

VOV.VN - Đây là dự án liên quan đến nhiều sai phạm nghiêm trọng đã được Thanh tra Chính phủ kết luận, là nguyên nhân khiến hàng loạt cán bộ lãnh đạo, quản lý ở Trung ương và địa phương bị xử lý hình sự trong thời gian qua.

VOV.VN - Đây là dự án liên quan đến nhiều sai phạm nghiêm trọng đã được Thanh tra Chính phủ kết luận, là nguyên nhân khiến hàng loạt cán bộ lãnh đạo, quản lý ở Trung ương và địa phương bị xử lý hình sự trong thời gian qua.

TP.HCM sẽ thu hồi nhiều dự án để phát triển cây xanh

VOV.VN - Ngày 18/12, Sở Xây dựng TP.HCM tổ chức Hội thảo với chủ đề “Giải pháp tăng cường mảng xanh – hỗ trợ thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn TP.HCM”.

VOV.VN - Ngày 18/12, Sở Xây dựng TP.HCM tổ chức Hội thảo với chủ đề “Giải pháp tăng cường mảng xanh – hỗ trợ thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn TP.HCM”.

