13 dự án chậm triển khai ở Hưng Yên bị đề nghị thu hồi

Sở Tài chính tỉnh Hưng Yên đang đề nghị cấp có thẩm quyền của tỉnh Hưng Yên thực hiện thu hồi 13 dự án chậm triển khai trên địa bàn.

Các dự án này đều có chủ trương đầu tư từ các năm 2011-2020; diện tích sử dụng đất từ 2.000m2 đến hơn 51.000m2. Tuy nhiên, sau nhiều năm được cấp chủ trương đầu tư, doanh nghiệp, nhà đầu tư chưa triển khai giải phóng mặt bằng, chưa thực hiện đầu tư, chậm triển khai xây dựng…, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư và gây thất thu ngân sách của tỉnh.

Khu đất thuộc thôn Ao, xã Lạc Đạo, đã xây dựng và hoạt động khi chưa được Nhà nước giao đất, cho thuê đất; để xảy ra hỏa hoạn gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thiệt hại về người và tài sản nên thuộc diện thu hồi dự án

Đơn cử như Dự án Nhà máy sản xuất gạch không nung và kho bãi lưu giữ hàng hóa, địa chỉ tại thôn Ao, xã Lạc Đạo (Hưng Yên), được cấp Giấy chứng nhận đầu tư ngày 28/1/2019 với diện tích là 17.067m2 nằm trong diện đề nghị thu hồi.

Đáng nói, dự án này đã xây dựng và hoạt động khi chưa được Nhà nước giao đất, cho thuê đất. Trong quá trình hoạt động, dự án đã để xảy ra hỏa hoạn gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, dẫn đến thiệt hại về người và tài sản.

Nằm trong danh sách đề nghị thu hồi tại xã Văn Giang (Hưng Yên) còn có Dự án Nhà máy sản xuất bao bì Anh Đức được cấp Giấy chứng nhận đầu tư ngày 14/2/2011, với diện tích 4.000m2. Dự án này chậm triển khai trong thời gian dài, vi phạm các quy định về pháp luật về đầu tư.

Bên cạnh đó, một phần của dự án nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô Hà Nội đoạn qua tỉnh Hưng Yên.

Phường Phố Hiến cũng có 2 dự án bị đề nghị thu hồi, gồm: Siêu thị Lan Chi Mart và Cửa hàng kinh doanh tổng hợp và kho chứa hàng. Cả hai dự án trên sau nhiều năm đều chưa thực hiện đầu tư.

Theo Sở Tài chính tỉnh Hưng Yên, trước đó, các dự án nằm trong “danh sách đen” đề nghị cơ quan chức năng tỉnh thu hồi đã được các cơ quan chức năng tỉnh nhiều lần đôn đốc, gia hạn, tháo gỡ khó khăn để nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, đất đai, xây dựng. Mặc dù vậy, các dự án trên đều không hoàn thành các thủ tục theo quy định. Do vậy, để đảm bảo môi trường đầu tư của tỉnh, thể hiện sự công bằng của pháp luật trong quá trình đầu tư nên cần thiết phải thu hồi dự án.

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên, ngoài 13 dự án trên, tỉnh đang chỉ đạo Sở Tài chính đang phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường và các địa phương liên quan tiếp tục rà soát các dự án chậm triển khai để có các biện pháp đôn đốc đầu tư, đảm bảo thực hiện đúng theo đúng thời gian tại Giấy chứng nhận đầu tư được cấp; trường hợp không đáp ứng các yêu cầu theo pháp luật quy định sẽ bị thu hồi.