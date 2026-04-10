Huế xem xét thu hồi dự án nghìn tỷ Khu du lịch Suối Voi



Theo Văn phòng UBND thành phố Huế, dự án này nằm trong nhóm các dự án tồn đọng đã được địa phương báo cáo xin ý kiến Bộ Tài chính và Chính phủ. Đến nay, Thanh tra Chính phủ đã kết luận thu hồi dự án. Hiện, UBND thành phố Huế đang tiếp tục báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy để xem xét, quyết định phương án xử lý.

Dự án Khu du lịch Suối Voi xã Chân Mây- Lăng Cô, thành phố Huế thi công dang dở kéo dài- Ảnh ND

Dự án Khu du lịch Suối Voi được cấp quyết định chủ trương đầu tư từ ngày 24/1/2017 cho Công ty TNHH Đầu tư thương mại và dịch vụ Hoa Lư - Huế. Diện tích gần 52 ha và tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng. Dự án hứa hẹn phát triển thành khu du lịch nghỉ dưỡng quy mô lớn dưới chân núi Bạch Mã, góp phần thúc đẩy kinh tế du lịch và tạo việc làm cho người dân địa phương.

Tuy nhiên, sau hơn 9 năm, dự án vẫn trong tình trạng khởi công rồi bỏ dở. Ghi nhận tại khu vực này cho thấy nhiều hạng mục xây dựng dở dang, bê tông xuống cấp, sắt thép gỉ sét, đất đá ngổn ngang trên diện tích hàng chục hecta, gây lãng phí lớn về tài nguyên đất đai.

Không chỉ vậy, việc dự án chậm tiến độ kéo dài còn ảnh hưởng đến đời sống của hàng trăm hộ dân từng kinh doanh, buôn bán tại khu du lịch Suối Voi. Nhiều hộ dân mất đi nguồn thu nhập ổn định, gặp khó khăn trong việc duy trì sinh kế.

Ông Hoàng Việt Cường, Chánh Văn phòng UBND thành phố Huế cho biết, thành phố đang tiến hành rà soát toàn diện, đồng thời báo cáo cấp có thẩm quyền sớm đưa ra phương án xử lý phù hợp, tránh tình trạng lãng phí kéo dài, đồng thời đảm bảo quyền lợi người dân trong khu vực.

“Khu du lịch Sối Voi nằm trong danh mục của thành phố, báo cáo cho Bộ Tài chính và Chính phủ liên quan đến giải quyết các dự án tồn đọng. Được Thanh tra Chính phủ có kết luận là thu hồi dự án, qua quá trình rà soát, đến nay Ủy ban Nhân dân TP Huế đã trình báo cáo cho Ban Thường vụ đề xuất quy trình thu hồi dự án”, ông Cường nêu rõ.