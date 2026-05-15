Hưng Yên đẩy nhanh giải phóng mặt bằng các tuyến đường kết nối SVĐ 60.000 chỗ

Tại cuộc họp về tiến độ triển khai một số dự án của tỉnh vào chiều 14/5, ông Nguyễn Mạnh Quyền, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ nhiều dự án trọng điểm tại Văn Giang, trong đó cần khẩn trương hoàn thành việc giao đất cho dự án Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF.có dự án sân vận động PVF.

Ông Nguyễn Mạnh Quyền, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên phát biểu tại buổi họp. Ảnh: UBND tỉnh Hưng Yên

Ông Nguyễn Mạnh Quyền nhấn mạnh, các tuyến đường kết nối khu vực sân vận động PVF, cần đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư; các nhà thầu có mặt bằng đến đâu tổ chức thi công đến đó nhằm đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành toàn bộ các dự án giao thông kết nối trước tháng 3-2027.

Đối với dự án Khu công nghiệp Văn Giang - giai đoạn I, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên đề nghị xã Nghĩa Trụ linh hoạt các giải pháp, tăng cường tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận bàn giao mặt bằng; các sở, ngành liên quan tăng cường cán bộ chuyên môn hỗ trợ địa phương trong công tác thu hồi đất, bảo đảm tiến độ bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư.

Đồng thời yêu cầu, các bước triển khai dự án phải bảo đảm chặt chẽ, công khai, đúng quy định. Chủ đầu tư các dự án tập trung nguồn lực, triển khai đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, thẩm mỹ các công trình.

Sân vận động PVF sức chứa 60.000 chỗ hiện đã thi công tới phần khán đài

Sân vận động PVF được khởi công ngày 19-10-2025, với sức chứa 60.000 chỗ. Dự án do Bộ Công an làm chủ đầu tư. Điểm vượt trội khác biệt của sân vận động PVF là thiết kế mái vòm khổng lồ có thể đóng - mở hoàn toàn chỉ trong 12 - 20 phút - công nghệ lần đầu tiên được ứng dụng tại Việt Nam.

Tổng thầu dự án cho biết mái che của sân vận động PVF sẽ sử dụng vật liệu PTFE chống hấp thụ nhiệt, ngăn tia UV và giảm tiếng ồn, giúp không gian bên trong thoáng mát, tiết kiệm năng lượng và duy trì độ bền.

Sân cũng có quảng trường ngoài trời và bãi đỗ xe hiện đại rộng 18ha. Đây là sân vận động được thiết kế theo tiêu chuẩn FIFA, đủ điều kiện đăng cai các trận đấu World Cup và giải đấu khu vực.