Hứa hẹn "suất ngoại giao" khi mua nhà ở xã hội, chiếm đoạt 64 tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội vừa khởi tố, bắt tạm giam hai bị can Phạm Thị Mai (SN 1974) và Phan Thùy Linh (SN 1983) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo điều tra, Mai và Linh dùng thủ đoạn đưa ra thông tin gian dối, cam kết "chắc chắn mua trúng", "suất ngoại giao" mua các căn hộ tại dự án nhà ở xã hội CT3 Kim Chung.

Hai bị can Phạm Thị Mai và Phan Thùy Linh. (Ảnh: Công an cung cấp)

Lừa đảo 64 tỷ đồng từ 152 bị hại

Với thủ đoạn trên, từ tháng 10/2025 đến tháng 7/2026, hai đối tượng đã thu tiền đặt cọc và chiếm đoạt khoảng 64 tỷ đồng của 152 bị hại dù hoàn toàn không có giao dịch với chủ đầu tư. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục tiếp nhận đơn tố cáo, mở rộng điều tra vụ án.

Nhà chức trách khuyến cáo người dân cần tìm hiểu kỹ thông tin pháp lý từ chủ đầu tư trước khi giao dịch bất động sản, tuyệt đối cảnh giác trước những chiêu trò hứa hẹn "bao trúng" hay "suất ngoại giao" để tránh sập bẫy lừa đảo.