Quảng Trị: Chất vấn trách nhiệm quản lý sau vụ ô nhiễm từ mỏ đá

Khu vực dọc sông Gianh thuộc địa bàn 3 xã Tuyên Hóa, Tuyên Bình và Tuyên Phú, tỉnh Quảng Trị hiện đang gánh chịu áp lực rất lớn khi có tới 15 mỏ đá được cấp phép hoạt động. Do đặc thù địa hình lòng chảo hẹp, bao bọc bởi các dãy núi cao, hiện tượng cộng hưởng, xảy ra việc phát tán bụi khi vận hành khai thác đá. Riêng xã Tuyên Bình hiện có 2 đơn vị đang hoạt động khai thác, chế biến đá là Công ty Cổ phần Khoáng sản Minh Cầm và Công ty TNHH Xây dựng Đại Phúc Sông Gianh.

Vào ngày 8/4 vừa qua, hoạt động nổ mìn của Công ty Minh Cầm gặp thời tiết khô hanh, gió mạnh, kèm theo tầng đất phong hóa dày đã phát tán bụi lớn đến khu dân cư thuộc xã Tuyên Bình và xã Tuyên Phú.

Hai mỏ đá của Công ty CP Khoáng sản Minh Cầm và Công ty TNHH Xây dựng Đại Phúc Sông Gianh (thôn Mã Thượng, xã Tuyên Bình)

Ông Phạm Thái Quý, Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Quảng Trị cho rằng, hoạt động khai thác đá tại một số mỏ trên địa bàn huyện Tuyên Hóa cũ, đặc biệt là vụ ô nhiễm môi trường xảy ra tại các xã Tuyên Bình, Tuyên hồi tháng 4 vừa qua ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường, sức khỏe và sinh hoạt của người dân.

Ông Quý đề nghị làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước, các đơn vị khai thác trong công tác kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm; đồng thời yêu cầu nêu các giải pháp bền vững để khắc phục tình trạng ô nhiễm, buộc các doanh nghiệp thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường. Với số lượng mỏ đá lớn như vậy đã được cấp phép trong địa bàn 3 xã, đã đến mức cần được cảnh báo, quan tâm đặc biệt về môi trường hay chưa? Và việc tác động quá mức đến cảnh quan thiên nhiên tại các khu vực này? Chưa thấy được nguyên nhân phát sinh ô nhiễm từ các yếu tố chủ quan của đơn vị khai thác mỏ, trách nhiệm từ các cơ quan quản lý nhà nước.

Đá bay vào nhà dân sau vụ nổ mìn phá đá tại các mỏ

Ông Trần Quốc Tuấn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị thừa nhận nguyên nhân ô nhiễm không chỉ do thời tiết mà còn do doanh nghiệp chưa thực hiện đầy đủ các yêu cầu về khảo sát và các biện pháp bảo vệ môi trường theo Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) đã được phê duyệt. Sau vụ việc, cơ quan chức năng đã tiến hành rà soát và xử lý theo quy định.

Sau sự cố phát tán bụi, UBND tỉnh Quảng Trị đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành gồm Sở Nông nghiệp và Môi trường, Công an tỉnh, Sở Công Thương cùng chính quyền các xã Tuyên Bình và Tuyên Phú để kiểm tra toàn diện hoạt động khai thác. Các địa phương được giao tăng cường giám sát công tác bảo vệ môi trường tại các mỏ; Công an tỉnh kiểm soát tải trọng xe vận chuyển đá; Sở Công Thương giám sát quy trình sử dụng vật liệu nổ, hướng dẫn doanh nghiệp điều chỉnh lượng thuốc nổ và phương pháp nổ mìn nhằm giảm bụi, rung chấn và tiếng ồn.

Ông Trần Quốc Tuấn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị trả lời chất vấn về trách nhiệm quản lý sau vụ ô nhiễm từ mỏ đá

Ông Trần Quốc Tuấn thông tin, đối với các doanh nghiệp, tỉnh yêu cầu thực hiện nghiêm các nội dung trong ĐTM đã được phê duyệt; tăng cường hệ thống phun sương dập bụi tại khu vực nghiền đá và các tuyến đường vận chuyển qua khu dân cư; bố trí thời gian nổ mìn lệch nhau giữa các đơn vị; không để xe chở quá tải và bắt buộc phủ bạt kín khi vận chuyển. Các doanh nghiệp đã đầu tư bổ sung hệ thống phun sương cao áp để xử lý bụi, đồng thời phối hợp với địa phương sửa chữa các tuyến đường xuống cấp nhằm giảm phát tán bụi trong quá trình vận chuyển.

Về giải pháp lâu dài, ông Trần Quốc Tuấn cho biết: “Sắp tới, Sở đang thực hiện gắn 6 máy quan trắc môi trường tự động tại 3 xã để báo cáo dữ liệu trực tiếp về Sở Nông nghiệp và Môi trường để giám sát 24/7. Đồng thời, mặc dù tỉnh đang thiếu vật liệu cho đầu tư công giai đoạn mới và chuẩn bị đấu thầu thêm 11 mỏ, nhưng riêng tại vị trí của 3 xã này, Sở quyết định sẽ không tập trung khai thác mỏ mới nữa mà chỉ quản lý chặt chẽ số mỏ hiện tại, đảm bảo giữ vững cảnh quan và vệ sinh môi trường”.