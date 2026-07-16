English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Quảng Trị: Chất vấn trách nhiệm quản lý sau vụ ô nhiễm từ mỏ đá

Thứ Năm, 20:43, 16/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chiều nay (16/7), tại phiên chất vấn Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh Quảng Trị, vấn đề ô nhiễm môi trường từ hoạt động khai thác đá vôi tại khu vực các xã Tuyên Bình, Tuyên Phú và Tuyên Hóa (huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình cũ) được các đại biểu đặt ra với nhiều câu hỏi về trách nhiệm quản lý và giải pháp lâu dài.

Khu vực dọc sông Gianh thuộc địa bàn 3 xã Tuyên Hóa, Tuyên Bình và Tuyên Phú, tỉnh Quảng Trị hiện đang gánh chịu áp lực rất lớn khi có tới 15 mỏ đá được cấp phép hoạt động. Do đặc thù địa hình lòng chảo hẹp, bao bọc bởi các dãy núi cao, hiện tượng cộng hưởng, xảy ra việc phát tán bụi khi vận hành khai thác đá. Riêng xã Tuyên Bình hiện có 2 đơn vị đang hoạt động khai thác, chế biến đá là Công ty Cổ phần Khoáng sản Minh Cầm và Công ty TNHH Xây dựng Đại Phúc Sông Gianh.

Vào ngày 8/4 vừa qua, hoạt động nổ mìn của Công ty Minh Cầm gặp thời tiết khô hanh, gió mạnh, kèm theo tầng đất phong hóa dày đã phát tán bụi lớn đến khu dân cư thuộc xã Tuyên Bình và xã Tuyên Phú.

quang tri chat van trach nhiem quan ly sau vu o nhiem tu mo da hinh anh 1
Hai mỏ đá của Công ty CP Khoáng sản Minh Cầm và Công ty TNHH Xây dựng Đại Phúc Sông Gianh (thôn Mã Thượng, xã Tuyên Bình)

Ông Phạm Thái Quý, Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Quảng Trị cho rằng, hoạt động khai thác đá tại một số mỏ trên địa bàn huyện Tuyên Hóa cũ, đặc biệt là vụ ô nhiễm môi trường xảy ra tại các xã Tuyên Bình, Tuyên  hồi tháng 4 vừa qua ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường, sức khỏe và sinh hoạt của người dân.

Ông Quý đề nghị làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước, các đơn vị khai thác trong công tác kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm; đồng thời yêu cầu nêu các giải pháp bền vững để khắc phục tình trạng ô nhiễm, buộc các doanh nghiệp thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường. Với số lượng mỏ đá lớn như vậy đã được cấp phép trong địa bàn 3 xã, đã đến mức cần được cảnh báo, quan tâm đặc biệt về môi trường hay chưa? Và việc tác động quá mức đến cảnh quan thiên nhiên tại các khu vực này? Chưa thấy được nguyên nhân phát sinh ô nhiễm từ các yếu tố chủ quan của đơn vị khai thác mỏ, trách nhiệm từ các cơ quan quản lý nhà nước.

quang tri chat van trach nhiem quan ly sau vu o nhiem tu mo da hinh anh 2
Đá bay vào nhà dân sau vụ nổ mìn phá đá tại các mỏ

Ông Trần Quốc Tuấn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị thừa nhận nguyên nhân ô nhiễm không chỉ do thời tiết mà còn do doanh nghiệp chưa thực hiện đầy đủ các yêu cầu về khảo sát và các biện pháp bảo vệ môi trường theo Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) đã được phê duyệt. Sau vụ việc, cơ quan chức năng đã tiến hành rà soát và xử lý theo quy định.

Sau sự cố phát tán bụi, UBND tỉnh Quảng Trị đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành gồm Sở Nông nghiệp và Môi trường, Công an tỉnh, Sở Công Thương cùng chính quyền các xã Tuyên Bình và Tuyên Phú để kiểm tra toàn diện hoạt động khai thác. Các địa phương được giao tăng cường giám sát công tác bảo vệ môi trường tại các mỏ; Công an tỉnh kiểm soát tải trọng xe vận chuyển đá; Sở Công Thương giám sát quy trình sử dụng vật liệu nổ, hướng dẫn doanh nghiệp điều chỉnh lượng thuốc nổ và phương pháp nổ mìn nhằm giảm bụi, rung chấn và tiếng ồn.

quang tri chat van trach nhiem quan ly sau vu o nhiem tu mo da hinh anh 3
Ông Trần Quốc Tuấn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị trả lời chất vấn về trách nhiệm quản lý sau vụ ô nhiễm từ mỏ đá

Ông Trần Quốc Tuấn thông tin, đối với các doanh nghiệp, tỉnh yêu cầu thực hiện nghiêm các nội dung trong ĐTM đã được phê duyệt; tăng cường hệ thống phun sương dập bụi tại khu vực nghiền đá và các tuyến đường vận chuyển qua khu dân cư; bố trí thời gian nổ mìn lệch nhau giữa các đơn vị; không để xe chở quá tải và bắt buộc phủ bạt kín khi vận chuyển. Các doanh nghiệp đã đầu tư bổ sung hệ thống phun sương cao áp để xử lý bụi, đồng thời phối hợp với địa phương sửa chữa các tuyến đường xuống cấp nhằm giảm phát tán bụi trong quá trình vận chuyển.

Về giải pháp lâu dài, ông Trần Quốc Tuấn cho biết: “Sắp tới, Sở đang thực hiện gắn 6 máy quan trắc môi trường tự động tại 3 xã để báo cáo dữ liệu trực tiếp về Sở Nông nghiệp và Môi trường để giám sát 24/7. Đồng thời, mặc dù tỉnh đang thiếu vật liệu cho đầu tư công giai đoạn mới và chuẩn bị đấu thầu thêm 11 mỏ, nhưng riêng tại vị trí của 3 xã này, Sở quyết định sẽ không tập trung khai thác mỏ mới nữa mà chỉ quản lý chặt chẽ số mỏ hiện tại, đảm bảo giữ vững cảnh quan và vệ sinh môi trường”.

Thanh Hiếu/VOV-Miền Trung
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Quảng Trị tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực để đạt tăng trưởng 10,6%
Quảng Trị tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực để đạt tăng trưởng 10,6%

VOV.VN - Sáng nay (16/7), Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031 khai mạc Kỳ họp thứ 4, đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và quyết nghị nhiều nội dung quan trọng cho những tháng cuối năm.

Quảng Trị tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực để đạt tăng trưởng 10,6%

Quảng Trị tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực để đạt tăng trưởng 10,6%

VOV.VN - Sáng nay (16/7), Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031 khai mạc Kỳ họp thứ 4, đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và quyết nghị nhiều nội dung quan trọng cho những tháng cuối năm.

Quảng Trị có thêm đường bay mới kết nối Hà Nội và Khánh Hòa
Quảng Trị có thêm đường bay mới kết nối Hà Nội và Khánh Hòa

VOV.VN - Chiều nay (16/7), tỉnh Quảng Trị phối hợp Công ty TNHH Hàng không Mặt trời Phú Quốc (Sun PhuQuoc Airways) tổ chức hội nghị giới thiệu đường bay Đồng Hới (Quảng Trị) - Hà Nội và Đồng Hới - Cam Ranh (Khánh Hoà).

Quảng Trị có thêm đường bay mới kết nối Hà Nội và Khánh Hòa

Quảng Trị có thêm đường bay mới kết nối Hà Nội và Khánh Hòa

VOV.VN - Chiều nay (16/7), tỉnh Quảng Trị phối hợp Công ty TNHH Hàng không Mặt trời Phú Quốc (Sun PhuQuoc Airways) tổ chức hội nghị giới thiệu đường bay Đồng Hới (Quảng Trị) - Hà Nội và Đồng Hới - Cam Ranh (Khánh Hoà).

Quảng Trị rà soát toàn bộ kết quả thi tốt nghiệp THPT sau phản ánh tiêu cực
Quảng Trị rà soát toàn bộ kết quả thi tốt nghiệp THPT sau phản ánh tiêu cực

VOV.VN - UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo cùng Công an tỉnh khẩn trương rà soát toàn bộ kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 sau khi xuất hiện thông tin phản ánh dấu hiệu tiêu cực tại một điểm thi.

Quảng Trị rà soát toàn bộ kết quả thi tốt nghiệp THPT sau phản ánh tiêu cực

Quảng Trị rà soát toàn bộ kết quả thi tốt nghiệp THPT sau phản ánh tiêu cực

VOV.VN - UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo cùng Công an tỉnh khẩn trương rà soát toàn bộ kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 sau khi xuất hiện thông tin phản ánh dấu hiệu tiêu cực tại một điểm thi.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục