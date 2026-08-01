Tăng cường xúc tiến thương mại, kết nối đầu tư giữa Việt Nam và CH Séc

Ngày 31/7, trong khuôn khổ chuyến công tác tại CH Séc, Đoàn đại biểu thành phố Đà Nẵng do ông Phan Thái Bình, Phó Chủ tịch UBND Thành phố dẫn đầu, đã có các cuộc gặp và làm việc với Lãnh đạo Liên đoàn Công nghiệp và Bộ Công thương Séc nhằm quảng bá môi trường đầu tư, mở rộng kết nối doanh nghiệp và thúc đẩy hợp tác kinh tế song phương.

Đoàn công tác làm việc với Lãnh đạo Bộ Công thương Séc

Phát biểu tại buổi gặp và làm việc với Lãnh đạo Liên đoàn Công nghiệp và Bộ Công thương Séc, ông Phan Thái Bình, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Đà Nẵng đã thông tin nhanh về tình hình kinh tế-xã hội, những tiềm năng, lợi thế cạnh tranh của địa phương, đồng thời nhấn mạnh môi trường đầu tư thuận lợi với các cải cách về thủ tục hành chính, chuyển đổi số và mô hình chính quyền phục vụ doanh nghiệp.

Chia sẻ về những lợi thế nổi bật của thành phố, ông Phan Thái Bình khẳng định, Đà Nẵng là cửa ngõ Hành lang kinh tế Đông-Tây, có hệ thống hạ tầng giao thông đa phương thức, nguồn nhân lực trẻ, chất lượng cao, môi trường đầu tư minh bạch, đồng thời thành phố đang triển khai nhiều cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tạo động lực phát triển mới. Đây là những nền tảng quan trọng để Đà Nẵng nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút các tập đoàn lớn và phát triển các ngành kinh tế có giá trị gia tăng cao.

Tại hội nghị, đoàn xúc tiến thương mại của thành phố Đà Nẵng cũng đã giới thiệu môi trường đầu tư tại Khu Kinh tế mở Chu Lai, trong đó nhấn mạnh hàng loạt các chính sách ưu đãi đầu tư về đất đai, các loại thuế, cùng thủ tục đầu tư đơn giản nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư, mở ra nhiều cơ hội hợp tác rộng lớn hơn cho hai bên.

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với Lãnh đạo Liên đoàn Công nghiệp Séc.

Khu Kinh tế đặc biệt Việt Nam-CH Séc

Về phía Séc, ông Lukas Martin, lãnh đạo Liên đoàn Công nghiệp và ông David Muller, lãnh đạo Bộ Công thương Séc cảm ơn những thông tin rất hữu ích về môi trường đầu tư và những tiềm năng của thành phố Đà Nẵng, đồng thời khẳng định, Việt Nam hiện là một trong những đối tác quan trọng của CH Séc trong ASEAN. Trong bối cảnh môi trường địa chính trị nhiều thay đổi, ngày càng nhiều doanh nghiệp Séc coi Việt Nam là điểm đến đầu tư hấp dẫn. Với các chính sách thu hút đầu tư mới, các lợi thế về nguồn nhân lực chất lượng và là khu vực tập trung các dự án trọng điểm, Đà Nẵng đáp ứng các nhu cầu của nhiều doanh nghiệp Séc đang tìm kiếm địa điểm đầu tư mới tại châu Á trong giai đoạn hiện nay.

Ngoài ra, hai bên cũng thảo luận về việc thành lập Khu Kinh tế Đặc biệt Việt Nam-CH Séc nhằm xây dựng các điều kiện thể chế, pháp lý và kinh tế cần thiết để thúc đẩy hợp tác đầu tư, công nghiệp, thương mại và công nghệ giữa hai nước.

Hai bên bày tỏ hy vọng rằng, việc thành lập Khu Kinh tế Đặc biệt Việt Nam-CH Séc sẽ tạo động lực mới cho sự phát triển hợp tác kinh tế giữa hai quốc gia, qua đó góp phần củng cố, tăng cường hơn nữa quan hệ song phương.