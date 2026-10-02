9 tháng, GRDP tỉnh Quảng Ngãi tăng 9,16% so với cùng kỳ

Sáng 2/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị lần thứ V, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng, xác định nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026.

Ông Nguyễn Đức Tâm, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi phát biểu tại hội nghị.

Trong 9 tháng qua, kinh tế Quảng Ngãi tiếp tục tăng trưởng, GRDP ước đạt gần 118 nghìn tỷ đồng, tăng 9,16% so với cùng kỳ năm 2025. Trong 3 tháng cuối năm, tỉnh Quảng Ngãi đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP là 9,47%; vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn hơn 14 nghìn tỷ đồng; thu ngân sách đạt trên 7,4 nghìn tỷ đồng.

Ông Hồ Văn Niên, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi đề nghị các cấp ủy đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng cụ thể, sát việc, sát cơ sở, bảo đảm “6 rõ”; tăng cường kiểm tra, giám sát, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính và đề cao trách nhiệm người đứng đầu. Đồng thời, nâng cao trách nhiệm trong tiếp công dân, đối thoại, giải quyết khiếu nại, tố cáo, không để phát sinh điểm nóng từ những vấn đề chính đáng của nhân dân.

Ông Hồ Văn Niên, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi phát biểu tại hội nghị.

Về phát triển kinh tế - xã hội, ông Hồ Văn Niên, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu từng ngành, địa phương, đơn vị rà soát các chỉ tiêu đạt thấp, công trình, dự án chậm tiến độ, vụ việc tồn đọng và những nhiệm vụ có nguy cơ không hoàn thành; xác định rõ tiến độ, giải pháp, trách nhiệm để kiểm tra, đôn đốc thường xuyên:

“Thời gian còn lại của năm 2026 không nhiều, trong khi khối lượng công việc rất lớn, nhiều nhiệm vụ quan trọng phải chạy đua với thời gian. Vì vậy, yêu cầu đặt ra là không dàn trải, không chờ đợi, không để công việc chậm thêm. Tỉnh rà soát cụ thể từng chỉ tiêu, từng nhiệm vụ, xác định rõ phần việc còn lại, khả năng hoàn thành và trách nhiệm của từng ngành, từng địa phương, từng người đứng đầu”, ông Hồ Văn Niên cho biết.