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Quảng Ngãi tiếp nhận, xử lý kiến nghị "một đầu mối, một thời hạn"

Thứ Năm, 19:26, 01/10/2026
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VOV.VN - Quảng Ngãi sẽ xây dựng cơ chế tiếp nhận, xử lý kiến nghị của doanh nghiệp theo nguyên tắc “một đầu mối, một thời hạn”.

Doanh nghiệp chỉ gửi kiến nghị một nơi, nhận một câu trả lời cuối cùng trong thời hạn quy định; các cơ quan nhà nước phải tự phối hợp xử lý, không để doanh nghiệp phải đi hỏi từng sở, ngành.

Sáng nay (1/10), ông Nguyễn Đức Tâm, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi chủ trì buổi làm việc với doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi ghi nhận 15 ý kiến phản ánh về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình đầu tư, sản xuất, kinh doanh. Qua các ý kiến này, lãnh đạo tỉnh nhận diện 3 điểm nghẽn lớn trong giải quyết công việc. Trong đó, nhiều hồ sơ đất đai có yếu tố lịch sử, kéo dài qua nhiều thời kỳ, chuyển lòng vòng giữa các cơ quan nhưng chưa có đơn vị đứng ra kết luận. Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, một số nhiệm vụ thuộc cấp xã liên quan xác nhận chi phí bồi thường, hồ sơ khấu trừ tiền thuê đất, quản lý thực địa đất đã giao nhưng chưa được tiếp nhận đầy đủ. Bên cạnh đó, nguồn nhân lực phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng còn thiếu.

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Quang cảnh buổi làm việc.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho rằng, giải phóng mặt bằng là trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước, không thể để doanh nghiệp phải làm thay chính quyền.

Đối với các kiến nghị liên quan hồ sơ pháp lý về đất đai, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh chủ trì, rà soát từng trường hợp và phải đưa ra kết luận rõ ràng: nếu giải quyết được thì căn cứ quy định nào, trình tự và thời hạn ra sao; nếu không giải quyết được thì phải nêu rõ căn cứ pháp luật và hướng xử lý để doanh nghiệp biết.

Liên quan các kiến nghị về nghĩa vụ tài chính đối với đất và thuế, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu cơ quan Thuế và các đơn vị liên quan thực hiện đúng quy định pháp luật, đồng thời tiếp thu những kiến nghị hợp lý của doanh nghiệp. Tỉnh định hướng chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, giảm việc thanh tra, kiểm tra đối với những doanh nghiệp chấp hành tốt pháp luật.

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Đại diện nhà đầu tư trình bày các khó khăn, vướng mắc tại buổi làm việc.

Đặc biệt, tỉnh Quảng Ngãi sẽ thay đổi cách tiếp nhận và xử lý kiến nghị của doanh nghiệp. Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi được giao trong 3 ngày sau buổi làm việc phải tổng hợp toàn bộ nội dung kết luận, phân công cụ thể cho từng sở, ngành và xác định thời hạn xử lý. Trong vòng 7 ngày, doanh nghiệp phải nhận được thông tin về hướng giải quyết và thời hạn hoàn thành từng nội dung.

Với cơ chế này, việc phối hợp giữa các cơ quan nhà nước được đặt vào trách nhiệm của chính quyền, thay vì để doanh nghiệp tự tìm đến từng cơ quan để hoàn thiện hồ sơ. Kết quả giải quyết kiến nghị phải được Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh hàng tháng; trường hợp quá hạn phải xác định rõ trách nhiệm. UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng yêu cầu lãnh đạo các sở, ban, ngành và chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu định kỳ hàng quý đối thoại với doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ những khó khăn phát sinh.

Ông Nguyễn Đức Tâm, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đề nghị: “Xây dựng một quy chế tiếp nhận, xử lý kiến nghị của doanh nghiệp theo nguyên tắc “một đầu mối, một thời hạn”. Doanh nghiệp chỉ gửi một nơi, nhận một câu trả lời cuối cùng trong thời hạn quy định, không phải đi hỏi từng sở. Tôi đề nghị lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi, giám đốc các sở, ban, ngành và chủ tịch các xã, phường, đặc khu hàng quý phải đối thoại với doanh nghiệp”.

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Ông Nguyễn Đức Tâm, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng xin lỗi cộng đồng doanh nghiệp vì việc giải quyết một số hồ sơ còn chậm trễ, ảnh hưởng cơ hội đầu tư. Tỉnh Quảng Ngãi cam kết cải thiện môi trường đầu tư theo hướng thông thoáng, minh bạch, hiệu quả, lấy sự hài lòng và phát triển của doanh nghiệp làm trọng tâm trong giải quyết công việc.

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Quảng Ngãi tìm động lực mới để trở thành cực tăng trưởng miền Trung

VOV.VN - Quảng Ngãi đang đứng trước yêu cầu chuyển hóa tiềm năng, lợi thế thành năng lực sản xuất và giá trị gia tăng thực chất. Đây là nội dung trọng tâm được các chuyên gia, nhà quản lý và doanh nghiệp tập trung trao đổi tại Hội thảo “Quảng Ngãi hiện thực hóa mục tiêu trở thành cực tăng trưởng miền Trung”.

Thanh Thắng/VOV-Miền Trung
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