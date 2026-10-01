Quảng Ngãi chốt ngày khởi công cầu Trà Khúc 1 sau nhiều lần lỗi hẹn

Đây là cây cầu mới có thiết kế đặc biệt, được kỳ vọng tạo điểm nhấn kiến trúc và tăng năng lực kết nối giao thông khu vực trung tâm tỉnh.

Thông tin này vừa được ông Nguyễn Đức Tâm, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nêu ra tại buổi làm việc với doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh sáng 1/10.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh khẩn trương hoàn tất hồ sơ, thủ tục, bảo đảm đủ điều kiện khởi công theo quy định. Chủ đầu tư đồng thời phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan đẩy nhanh giải phóng mặt bằng và xử lý các phần việc còn lại.

Phối cảnh cầu Trà Khúc 1.

Đến nay, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thi công gói thầu số 24. Liên danh Công ty CP Đầu tư xây dựng hạ tầng Khang Nguyên, Công ty Cổ phần Xây dựng và Lắp máy Trung Nam, Công ty TNHH Xây dựng Thành Phát và Công ty TNHH Thiết bị xây dựng công nghệ Nam Anh được lựa chọn thực hiện gói thầu.

Gói thầu có giá hơn 2.043 tỷ đồng, thực hiện theo hợp đồng đơn giá điều chỉnh, thời gian 18 tháng. Hiện chủ đầu tư đang hoàn thiện thủ tục để ký hợp đồng với nhà thầu trúng thầu.

Cầu Trà Khúc 1 là công trình cầu đường bộ cấp đặc biệt, gồm phần cầu và đường hai đầu cầu dài khoảng 830m. Phần cầu dài hơn 577m, rộng 28m.

Điểm đặc biệt của công trình nằm ở kết cấu dây võng tự neo và phương án kiến trúc với 3 vòng tròn thép nối tiếp nhau, tạo hình tượng bờ xe nước giữa sông Trà Khúc. Phương án này được lựa chọn qua thi tuyển kiến trúc toàn quốc, hướng tới tạo dấu ấn riêng cho công trình.

Cầu gồm 4 nhịp treo dây võng tự neo, sử dụng dầm thép liên hợp bản bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực. Trên cầu bố trí sàn ngắm cảnh tại khu vực trụ tháp cùng hệ thống chiếu sáng, trang trí mỹ thuật.

Không chỉ xây dựng cầu, dự án này còn tổ chức lại giao thông ở hai đầu. Phía Nam, cầu kết nối với khu vực vòng xoay Quang Trung - Bà Triệu - Hai Bà Trưng, phường Nghĩa Lộ; tại vị trí giao với đường Tôn Đức Thắng xây dựng nút giao khác mức bằng hầm chui.

Phía Bắc, tuyến cầu được xây dựng lệch về phía Đông so với cầu hiện hữu, kết nối với nút giao các tuyến Trần Văn Trà - Hoàng Sa - Nguyễn Văn Linh - Tế Hanh kéo dài.

Sau khi cầu mới hoàn thành, cầu Trà Khúc 1 hiện hữu dự kiến được tháo dỡ để tổ chức lại giao thông và chỉnh trang cảnh quan khu vực.

Dự án cầu Trà Khúc 1 được HĐND tỉnh Quảng Ngãi thông qua chủ trương đầu tư tháng 9/2022 và điều chỉnh chủ trương đầu tư tháng 12/2023. Dự án từng dự kiến khởi công trong quý III/2024 nhưng do khó khăn về nguồn vốn, tỉnh Quảng Ngãi từng đề xuất chuyển dự án sang giai đoạn 2026-2030.

Khu vực xây dựng cầu Trà Khúc 1.

Sau đó, dự án tiếp tục phải rà soát phương án thiết kế, giải phóng mặt bằng và di dời một số hạ tầng kỹ thuật. Những phần việc này khiến kế hoạch khởi công phải tiếp tục điều chỉnh.

Đến tháng 9/2026, chủ đầu tư đã lựa chọn được nhà thầu thi công, đồng thời hoàn thiện các điều kiện cần thiết để triển khai dự án.

Cầu Trà Khúc 1 hiện hữu được xây dựng khoảng năm 1964, đã khai thác hơn 60 năm và xuống cấp nặng, hạn chế một số loại phương tiện qua lại. Việc xây dựng cầu mới nhằm tăng năng lực kết nối giao thông giữa khu vực phía Bắc với trung tâm tỉnh Quảng Ngãi, đồng thời tạo điểm nhấn kiến trúc cho đô thị.

Việc khởi công dự án vào tháng 10 cũng góp phần đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh, tạo thêm khối lượng thực hiện trong những tháng cuối năm, hướng tới mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026.

Ông Nguyễn Đức Tâm, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu cần khẩn trương xây dựng công trình này. “Ngày mùng 8/10 này chúng tôi sẽ khởi công cầu Trà Khúc 1. Mời Giám đốc Ban chuẩn bị tất cả các điều kiện; chúng ta đủ điều kiện theo quy định của Luật Xây dựng để khởi công dự án là chúng ta làm. Tôi cũng đề nghị, kêu gọi người dân tỉnh Quảng Ngãi cùng các doanh nghiệp đồng hành, giúp với tỉnh. Đây sẽ là một điểm nhấn”, ông Nguyễn Đức Tâm nói.