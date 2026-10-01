English
/ KINH TẾ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Ấn Độ duyệt gói 19 tỷ USD nâng cấp lưới điện “sạch”

Thứ Năm, 05:41, 01/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 30/9, Chính phủ Ấn Độ phê duyệt gói đầu tư khoảng 1,86 nghìn tỷ rupee, tương đương 19,4 tỷ USD cho Giai đoạn 3 Hành lang Năng lượng Xanh, để nâng cấp hệ thống truyền tải điện và phát triển lưu trữ bằng pin, nhằm giải quyết những điểm nghẽn đang cản trở việc đưa nguồn năng lượng tái tạo vào lưới điện.

Trong tổng số này, khoảng 1,364 nghìn tỷ rupee dành cho phát triển và nâng cấp hệ thống truyền tải điện trong các bang và vùng lãnh thổ liên bang, đủ khả năng truyền tải tới 135 GW điện từ các nguồn tái tạo.

Khoảng 500 tỷ rupee còn lại được dành để triển khai 50 GWh hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin tại các cơ sở phát điện tái tạo hoặc những vị trí quan trọng đối với vận hành lưới điện.

An Do duyet goi 19 ty usd nang cap luoi dien sach hinh anh 1
Hệ thống pin mặt trời khổng lồ tại nhà máy năng lượng xanh Adani ở Kutch. Ảnh: ANI

Theo Bộ Năng lượng mới và Năng lượng tái tạo Ấn Độ, hệ thống lưu trữ này sẽ giúp khắc phục tình trạng nguồn điện mặt trời và điện gió không ổn định, giảm quá tải đường truyền và hạn chế việc phải cắt giảm sản lượng vào giờ cao điểm. Điện tích trữ cũng có thể được sử dụng trong những thời điểm không có ánh nắng, qua đó cân bằng cung – cầu điện.

Bước đi của Ấn Độ diễn ra trong bối cảnh công suất năng lượng tái tạo của nước này tăng nhanh, trong khi hạ tầng truyền tải chưa theo kịp. Truyền thông Ấn Độ dẫn số liệu chính phủ cho biết trong tài khóa 2025-2026, khoảng 6.900 GWh điện sạch đã bị hạn chế phát lên lưới do thiếu đồng bộ giữa phát triển nguồn điện và hạ tầng truyền tải. Riêng trong quý I tài khóa 2026-2027, khoảng 8.133 GWh điện mặt trời bị cắt giảm do các điểm nghẽn của hệ thống truyền tải.

Theo Chính phủ Ấn Độ, chương trình mới sẽ góp phần thực hiện mục tiêu nâng công suất điện không sử dụng nhiên liệu hóa thạch lên 900 GW vào năm 2035, đồng thời hỗ trợ mục tiêu 500 GW vào năm 2030.

Đình Nam/VOV-New Delhi
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Pháp và Tây Ban Nha hoan nghênh khả năng Anh tái gia nhập EU
Pháp và Tây Ban Nha hoan nghênh khả năng Anh tái gia nhập EU

VOV.VN - Ngày 30/9, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez đã bày tỏ sự ủng hộ đối với khả năng Anh trở lại Liên minh châu Âu (EU) trong bối cảnh London đang cân nhắc các kịch bản dài hạn cho mối quan hệ với Khối 27.

Pháp và Tây Ban Nha hoan nghênh khả năng Anh tái gia nhập EU

Pháp và Tây Ban Nha hoan nghênh khả năng Anh tái gia nhập EU

VOV.VN - Ngày 30/9, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez đã bày tỏ sự ủng hộ đối với khả năng Anh trở lại Liên minh châu Âu (EU) trong bối cảnh London đang cân nhắc các kịch bản dài hạn cho mối quan hệ với Khối 27.

Nóng thế giới hôm nay 1/10: Ông Trump ký "hiến pháp AI" với các CEO công nghệ
Nóng thế giới hôm nay 1/10: Ông Trump ký "hiến pháp AI" với các CEO công nghệ

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua: Hai miền Triều Tiên công kích lẫn nhau sau vụ mìn phát nổ tại biên giới; Tổng thống Mỹ và các CEO công nghệ cùng ký “hiến pháp AI”; “Trí tuệ nhân tạo” được đổi tên thành “siêu trí tuệ”; Mỹ hoàn tất rút quân khỏi Iraq…

Nóng thế giới hôm nay 1/10: Ông Trump ký "hiến pháp AI" với các CEO công nghệ

Nóng thế giới hôm nay 1/10: Ông Trump ký "hiến pháp AI" với các CEO công nghệ

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua: Hai miền Triều Tiên công kích lẫn nhau sau vụ mìn phát nổ tại biên giới; Tổng thống Mỹ và các CEO công nghệ cùng ký “hiến pháp AI”; “Trí tuệ nhân tạo” được đổi tên thành “siêu trí tuệ”; Mỹ hoàn tất rút quân khỏi Iraq…

Thái Lan muốn thu hút đầu tư vào AI, bán dẫn trong kế hoạch phát triển mới
Thái Lan muốn thu hút đầu tư vào AI, bán dẫn trong kế hoạch phát triển mới

VOV.VN - Thái Lan muốn định vị lại nền kinh tế như một trung tâm đầu tư cho công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn và các ngành công nghiệp tiên tiến, trong khuôn khổ Dự thảo Kế hoạch Phát triển Kinh tế và Xã hội Quốc gia lần thứ 14, giai đoạn 2028-2032.

Thái Lan muốn thu hút đầu tư vào AI, bán dẫn trong kế hoạch phát triển mới

Thái Lan muốn thu hút đầu tư vào AI, bán dẫn trong kế hoạch phát triển mới

VOV.VN - Thái Lan muốn định vị lại nền kinh tế như một trung tâm đầu tư cho công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn và các ngành công nghiệp tiên tiến, trong khuôn khổ Dự thảo Kế hoạch Phát triển Kinh tế và Xã hội Quốc gia lần thứ 14, giai đoạn 2028-2032.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp