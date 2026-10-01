Ấn Độ duyệt gói 19 tỷ USD nâng cấp lưới điện “sạch”

Trong tổng số này, khoảng 1,364 nghìn tỷ rupee dành cho phát triển và nâng cấp hệ thống truyền tải điện trong các bang và vùng lãnh thổ liên bang, đủ khả năng truyền tải tới 135 GW điện từ các nguồn tái tạo.

Khoảng 500 tỷ rupee còn lại được dành để triển khai 50 GWh hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin tại các cơ sở phát điện tái tạo hoặc những vị trí quan trọng đối với vận hành lưới điện.

Hệ thống pin mặt trời khổng lồ tại nhà máy năng lượng xanh Adani ở Kutch. Ảnh: ANI

Theo Bộ Năng lượng mới và Năng lượng tái tạo Ấn Độ, hệ thống lưu trữ này sẽ giúp khắc phục tình trạng nguồn điện mặt trời và điện gió không ổn định, giảm quá tải đường truyền và hạn chế việc phải cắt giảm sản lượng vào giờ cao điểm. Điện tích trữ cũng có thể được sử dụng trong những thời điểm không có ánh nắng, qua đó cân bằng cung – cầu điện.

Bước đi của Ấn Độ diễn ra trong bối cảnh công suất năng lượng tái tạo của nước này tăng nhanh, trong khi hạ tầng truyền tải chưa theo kịp. Truyền thông Ấn Độ dẫn số liệu chính phủ cho biết trong tài khóa 2025-2026, khoảng 6.900 GWh điện sạch đã bị hạn chế phát lên lưới do thiếu đồng bộ giữa phát triển nguồn điện và hạ tầng truyền tải. Riêng trong quý I tài khóa 2026-2027, khoảng 8.133 GWh điện mặt trời bị cắt giảm do các điểm nghẽn của hệ thống truyền tải.

Theo Chính phủ Ấn Độ, chương trình mới sẽ góp phần thực hiện mục tiêu nâng công suất điện không sử dụng nhiên liệu hóa thạch lên 900 GW vào năm 2035, đồng thời hỗ trợ mục tiêu 500 GW vào năm 2030.