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Pháp và Tây Ban Nha hoan nghênh khả năng Anh tái gia nhập EU

Thứ Năm, 05:18, 01/10/2026
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VOV.VN - Ngày 30/9, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez đã bày tỏ sự ủng hộ đối với khả năng Anh trở lại Liên minh châu Âu (EU) trong bối cảnh London đang cân nhắc các kịch bản dài hạn cho mối quan hệ với Khối 27.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung ở thủ đô Madrid, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhấn mạnh, nếu Anh quyết định quay trở lại EU, đó sẽ là “tin rất đáng mừng” và là “một lựa chọn đúng đắn”. Cùng chung quan điểm, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez khẳng định nước này sẵn sàng “mở rộng vòng tay” chào đón London tái hội nhập.

Phát biểu của hai nhà lãnh đạo được đưa ra sau khi tân Thủ tướng Anh Andy Burnham đề nghị cân nhắc các hướng đi cho quan hệ với EU, trong đó có khả năng tái gia nhập.

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Thủ tướng Anh Andy Burnham thẳng thắn nhìn nhận việc rời EU mang lại nhiều tổn hại hơn lợi ích cho nước Anh - Ảnh: Reuters

Trước đó, tại đại hội Công đảng ở Liverpool vào ngày 29/9, ông Burnham thẳng thắn nhìn nhận việc rời EU mang lại nhiều tổn hại hơn lợi ích cho nước Anh. Người đứng đầu chính phủ Anh nêu ra bốn kịch bản cần cân nhắc: tiếp tục duy trì hiện trạng, tham gia liên minh thuế quan, trở lại thị trường chung hoặc tái gia nhập toàn diện EU. Ông Andy Burnham cho rằng mỗi phương án đều cần được xem xét về tính khả thi, lợi ích và hạn chế.

Dự kiến, Thủ tướng Anh Andy Burnham sẽ trình bày các lựa chọn này nhân dịp Hội nghị thượng đỉnh giữa Anh - EU vào cuối năm nay. Tuy nhiên, ông Andy Burnham chưa cho biết sẽ ưu tiên phương án nào, cũng chưa đưa ra lộ trình cụ thể cho khả năng Anh trở lại EU.

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