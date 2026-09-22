Công an xã ở Đồng Nai giăng dây cảnh báo, hỗ trợ học sinh qua vùng ngập sâu

Mưa lớn kéo dài liên tục những ngày qua khiến nhiều tuyến giao thông tại khu vực Đa Bông Cua, ấp Đak Lua 2, xã Đak Lua, T.P Đồng Nai ngập sâu trong nước.

Lực lượng giăng dây hai bên đường để người dân nhận biết nguy hiểm

Nước từ đồng ruộng dâng cao, tràn qua mặt đường, nhiều đoạn nước ngập sâu và chảy xiết, nguy hiểm cho người đi đường, đặc biệt là các em nhỏ.

Gắn biển cảnh báo nguy hiểm

Lực lượng Công an xã Đak Lua có mặt tại các điểm xung yếu, triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ như cắm biển và giăng dây cảnh báo, đưa đón học sinh, đảm bảo an toàn.

Công an xã giúp học sinh di chuyển qua điểm ngập

Theo Công an xã Đak Lua, dự báo tình hình mưa lũ còn diễn biến phức tạp, lực lượng đã kích hoạt trạng thái ứng trực 100% quân số, chuẩn bị sẵn sàng phương tiện cứu hộ, cứu nạn để xử lý mọi tình huống bất ngờ.

Hỗ trợ đưa học sinh đi học và đón về ở những đoạn đường ngập, nước chảy xiết

Lực lượng công an cũng liên tục bám sát địa bàn, phối hợp với Ban Quản lý các ấp tuyên truyền kiến thức phòng chống đuối nước đến từng hộ gia đình.

Đồng thời, lực lượng chức năng đã chủ động tham mưu với nhà trường cho học sinh tạm thời nghỉ học tại các thời điểm thời tiết xấu, tránh sự cố đáng tiếc.