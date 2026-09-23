Ông Lâm Minh Thành giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang

Tại hội nghị, 102/129 Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa I có mặt đã thống nhất hiệp thương cử ông Lâm Minh Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Hội nghị hiệp thương cử Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030

Trước đó, theo yêu cầu công tác cán bộ và tình hình thực tiễn của tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang quyết định điều động, phân công bà Trần Thị Thanh Hương, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thôi giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh để giới thiệu HĐND tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang.

Việc kiện toàn chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhằm bảo đảm công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành hoạt động Mặt trận được thường xuyên, liên tục, không làm gián đoạn việc triển khai các nhiệm vụ chính trị của MTTQ Việt Nam tỉnh.

Hội nghị hiệp thương được tiến hành theo Điều lệ MTTQ Việt Nam, nguyên tắc, quy trình, quy định của Đảng và quy định của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về công tác cán bộ, bảo đảm dân chủ, khách quan và công khai.