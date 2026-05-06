Australia đầu tư 10 tỷ AUD mở rộng năng lực dự trữ nhiên liệu và phân bón

Thứ Tư, 10:49, 06/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong bối cảnh cuộc xung đột ở Trung Đông đang ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế Australia, hôm nay (6/5) nước này công bố gói cứu trợ khủng lên tới 10 tỷ AUD để mở rộng năng lực dự trữ nhiên liệu và đảm bảo có đủ phân bón cho ngành nông nghiệp.

Hôm nay (6/5), Thủ tướng Australia Anthony Albanese cho biết, trong kế hoạch ngân sách công bố vào tuần tới, chính phủ nước này sẽ chi hơn 10 tỷ AUD cho gói cứu trợ duy trì an ninh nhiên liệu và phân bón cho nước này.

Gói cứu trợ này sẽ cung cấp hơn 10 tỷ AUD để đảm bảo an ninh nhiên liệu và phân bón ngắn hạn của Australia, thiết lập một kho dự trữ nhiên liệu vĩnh viễn do chính phủ sở hữu với quy mô khoảng một tỷ lít và nâng mức dự trữ tối thiểu khoảng 10 ngày cho mỗi loại nhiên liệu.

Thủ tướng Australia Anthony Albanese. Nguồn_Alex Ellinghausen

Cụ thể, 7,5 tỷ AUD sẽ được dùng để cung cấp các khoản vay, góp vốn, bảo lãnh, bảo hiểm và hỗ trợ giá cho việc thành lập Cơ sở an ninh nhiên liệu và phân bón nhằm tăng nguồn cung và dự trữ nhiên liệu cũng như phân bón của nước này.

3,2 tỷ AUD được dùng để thành lập Kho Dự trữ an ninh nhiên liệu do chính phủ Australia sở hữu với khoảng 1 tỷ lít nhằm nâng nguồn cung và dự trữ dầu diesel và nhiên liệu hàng không dài hạn. Kho dự trữ này cùng với nghĩa vụ dự trữ tối thiểu sẽ tăng lượng dự trữ nhiên liệu thiết yếu của Australia lên 50 ngày.

Chính phủ Australia cũng sẽ chi 10 triệu AUD để cùng với nguồn vốn của chính quyền các bang hỗ trợ các nghiên cứu về tính khả thi của việc mở rộng năng lực lọc dầu mới hoặc mở rộng 2 cơ sở lọc dầu hiện có của nước này.

Australia quyết định mở rộng năng lực dự trữ nhiên liệu trong bối cảnh cuộc xung đột ở Trung Đông đang khiến nước này phải đối mặt với khả năng thiếu nhiên liệu do vào thời điểm xung đột bùng phát, Australia chỉ dự trữ lượng xăng đủ dùng trong 36 ngày, lượng dầu diesel đủ dùng trong 34 ngày và lượng nhiên liệu máy bay đủ dùng trong 32 ngày.

Hiện tại, lượng nhiên liệu dự trữ tại Australia đã tăng song cuộc xung đột đã kéo dài hơn 2 tháng vẫn chưa biết đến khi nào mới kết thúc nên Australia buộc phải tăng cường năng lực dự trữ nhiên liệu để đảm bảo an ninh nguồn cung, giúp duy trì hoạt động thường nhật của nền kinh tế-xã hội và nâng cao năng lực tự chủ của đất nước.

 

 

Việt Nga/VOV-Australia
Australia tìm kiếm sự hợp tác từ Trung Quốc để tránh thiếu hụt nhiên liệu máy bay
VOV.VN - Ngoại trưởng Australia Penny Wong đang ở thăm Trung Quốc. Trong cuộc gặp với người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị vào ngày hôm qua, Ngoại trưởng Penny Wong đã thuyết phục Trung Quốc hợp tác nhằm tháo gỡ tình trạng thiếu nhiên liệu máy bay.

Lạm phát tại Australia tăng cao do giá nhiên liệu nhảy vọt
VOV.VN - Lạm phát tại Australia tăng cao chóng mặt do cuộc xung đột Iran đã khiến cho giá nhiên liệu và nhiều mặt hàng tại nước này tăng giá.

Australia đầu tư 2,3 tỷ AUD nâng cao năng lực tấn công tầm xa
VOV.VN - Trong nỗ lực hiện đại hóa quốc phòng, ngày 28/4, Australia công bố kế hoạch nâng cao năng lực tấn công tầm xa, trong đó bao gồm việc trang bị các hệ thống phóng tên lửa mới, mua bổ sung tên lửa tấn công tầm xa và thành lập trung đoàn hỏa lực tầm xa thứ hai.

