Australia đầu tư 10 tỷ AUD mở rộng năng lực dự trữ nhiên liệu và phân bón

Hôm nay (6/5), Thủ tướng Australia Anthony Albanese cho biết, trong kế hoạch ngân sách công bố vào tuần tới, chính phủ nước này sẽ chi hơn 10 tỷ AUD cho gói cứu trợ duy trì an ninh nhiên liệu và phân bón cho nước này.

Gói cứu trợ này sẽ cung cấp hơn 10 tỷ AUD để đảm bảo an ninh nhiên liệu và phân bón ngắn hạn của Australia, thiết lập một kho dự trữ nhiên liệu vĩnh viễn do chính phủ sở hữu với quy mô khoảng một tỷ lít và nâng mức dự trữ tối thiểu khoảng 10 ngày cho mỗi loại nhiên liệu.

Cụ thể, 7,5 tỷ AUD sẽ được dùng để cung cấp các khoản vay, góp vốn, bảo lãnh, bảo hiểm và hỗ trợ giá cho việc thành lập Cơ sở an ninh nhiên liệu và phân bón nhằm tăng nguồn cung và dự trữ nhiên liệu cũng như phân bón của nước này.

3,2 tỷ AUD được dùng để thành lập Kho Dự trữ an ninh nhiên liệu do chính phủ Australia sở hữu với khoảng 1 tỷ lít nhằm nâng nguồn cung và dự trữ dầu diesel và nhiên liệu hàng không dài hạn. Kho dự trữ này cùng với nghĩa vụ dự trữ tối thiểu sẽ tăng lượng dự trữ nhiên liệu thiết yếu của Australia lên 50 ngày.

Chính phủ Australia cũng sẽ chi 10 triệu AUD để cùng với nguồn vốn của chính quyền các bang hỗ trợ các nghiên cứu về tính khả thi của việc mở rộng năng lực lọc dầu mới hoặc mở rộng 2 cơ sở lọc dầu hiện có của nước này.

Australia quyết định mở rộng năng lực dự trữ nhiên liệu trong bối cảnh cuộc xung đột ở Trung Đông đang khiến nước này phải đối mặt với khả năng thiếu nhiên liệu do vào thời điểm xung đột bùng phát, Australia chỉ dự trữ lượng xăng đủ dùng trong 36 ngày, lượng dầu diesel đủ dùng trong 34 ngày và lượng nhiên liệu máy bay đủ dùng trong 32 ngày.

Hiện tại, lượng nhiên liệu dự trữ tại Australia đã tăng song cuộc xung đột đã kéo dài hơn 2 tháng vẫn chưa biết đến khi nào mới kết thúc nên Australia buộc phải tăng cường năng lực dự trữ nhiên liệu để đảm bảo an ninh nguồn cung, giúp duy trì hoạt động thường nhật của nền kinh tế-xã hội và nâng cao năng lực tự chủ của đất nước.