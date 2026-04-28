Australia đầu tư 2,3 tỷ AUD nâng cao năng lực tấn công tầm xa

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles cho biết nước này sẽ chi 2,3 tỷ AUD để mua 48 Hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS) và tên lửa tấn công chính xác PrSM của Mỹ, có tầm bắn lên tới 500 km. Bên cạnh đó, Australia cũng quyết định thành lập trung đoàn hỏa lực tầm xa thứ hai, đóng tại căn cứ quân sự Edinburgh ở bang Nam Australia.

Việc đầu tư vào các hệ thống tên lửa tầm xa được đánh giá sẽ giúp nâng cao năng lực ứng phó với các tình huống khẩn cấp trong khu vực, đồng thời tăng cường khả năng phối hợp với các đồng minh và đối tác của Australia.

Hệ thống phóng tên lửa HIMARS. Nguồn: Caitlin Heggie/ADF

Hiện Australia đang sản xuất tên lửa có thể phóng từ hệ thống HIMARS - tên lửa đa nòng dẫn đường GMLRS. Năm 2025, Australia và Mỹ đã ký thỏa thuận về việc sản xuất, bảo trì và phát triển tên lửa tấn công chính xác PrSM. Vì vậy, việc mua các hệ thống HIMARS có khả năng phóng tên lửa PrSM được cho là sẽ làm gia tăng nhu cầu đối với loại vũ khí hiện đại này trong quân đội Australia, qua đó mở rộng cơ hội để nước này tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng và sản xuất tên lửa trong nước.

Phó Thủ tướng Marles nhấn mạnh, khoản đầu tư lớn vào năng lực tấn công tầm xa sẽ góp phần bảo vệ khu vực phía Bắc của Australia, đồng thời tăng cường khả năng kiểm soát trên biển và năng lực răn đe. Đây cũng được xem là bước đi chiến lược nhằm xây dựng lực lượng quốc phòng tích hợp, phù hợp với bối cảnh an ninh hiện nay mà Australia đang đối mặt.