Australia tìm kiếm sự hợp tác từ Trung Quốc để tránh thiếu hụt nhiên liệu máy bay

Thứ Năm, 15:43, 30/04/2026
VOV.VN - Ngoại trưởng Australia Penny Wong đang ở thăm Trung Quốc. Trong cuộc gặp với người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị vào ngày hôm qua, Ngoại trưởng Penny Wong đã thuyết phục Trung Quốc hợp tác nhằm tháo gỡ tình trạng thiếu nhiên liệu máy bay.

Sau cuộc Đối thoại Chiến lược với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị vào tối qua, Ngoại trưởng Australia Penny Wong cho biết, trong cuộc gặp bà đã thảo luận với người đồng cấp Trung Quốc về việc cung cấp nhiên liệu máy bay cho Australia bởi các nguyên liệu đầu vào mà Trung Quốc cung cấp cho nước này, bao gồm cả nhiên liệu máy bay, hỗ trợ lĩnh vực khai thác tài nguyên của Australia, từ đó giúp duy trì dòng chảy hàng hóa vốn rất quan đối với mối quan hệ song phương.

Ngoại trưởng Australia Penny Wong gặp Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị hôm 29/4/2026 tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: FB/Penny Wong

Ngoại trưởng Penny Wong khẳng định, chính phủ Trung Quốc bắt đầu tham gia vào các nỗ lực đảm bảo nguồn cung nhiên liệu máy bay cho Australia tuy vậy dường như Ngoại trưởng Penny Wong cho rằng quá trình này sẽ có thể mất nhiều thời gian: “Tôi có thể khẳng định là chính phủ Trung Quốc đang điều phối các cuộc thảo luận về nhiên liệu máy bay với các doanh nghiệp Australia. Đây là bước đi quan trọng tuy vậy mới chỉ là bước đi đầu tiên”.

Nhiên liệu máy bay là một trong những nội dung quan trọng được Ngoại trưởng Australia thảo luận trong chuyến thăm Trung Quốc lần này, trong bối cảnh ngày 12/3 vừa qua, Trung Quốc đã ban hành lệnh hạn chế xuất khẩu nhiên liệu máy bay, trong khi đến tháng 6/2026, Australia có thể thiếu nhiên liệu máy bay nếu Hàn Quốc hành động tương tự.

Không chỉ riêng Australia, ngành hàng không toàn cầu đều đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nhiên liệu khi nhiên liệu máy bay được chuyên chở trên toàn cầu giảm khoảng 92% do nguồn cung dầu thô từ Trung Đông bị gián đoạn vì cuộc xung đột trong khu vực. Hiện tại các hãng hàng không của Australia đang theo dõi sát thị trường và trao đổi liên tục với các nhà cung cấp nhiên liệu để đảm bảo có đủ nguồn cung cho các máy bay hoạt động trong tháng 6/2026.

 

Việt Nga/VOV-Australia
Các quốc gia Thái Bình Dương ban bố tình trạng khẩn cấp về nhiên liệu

VOV.VN - Trước nguy cơ thiếu nhiên liệu trầm trọng, lãnh đạo các quốc gia ở Thái Bình Dương vừa ban bố tình trạng khẩn cấp về nhiên liệu để gia tăng sự phối hợp giữa các nước trong lúc ứng phó với tình hình.

VOV.VN - Trước nguy cơ thiếu nhiên liệu trầm trọng, lãnh đạo các quốc gia ở Thái Bình Dương vừa ban bố tình trạng khẩn cấp về nhiên liệu để gia tăng sự phối hợp giữa các nước trong lúc ứng phó với tình hình.

Chiến lược 3 năm Indonesia chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu: Liệu có khả thi?

VOV.VN - Chính phủ Indonesia vừa đưa ra một mục tiêu đầy tham vọng: chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu trong vòng 3 năm tới, hướng tới tự chủ năng lượng. Tuy nhiên, với những hạn chế về năng lực lọc dầu, hạ tầng và nhu cầu tiêu thụ ngày càng tăng, câu hỏi đặt ra là mục tiêu này liệu có khả thi.

VOV.VN - Chính phủ Indonesia vừa đưa ra một mục tiêu đầy tham vọng: chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu trong vòng 3 năm tới, hướng tới tự chủ năng lượng. Tuy nhiên, với những hạn chế về năng lực lọc dầu, hạ tầng và nhu cầu tiêu thụ ngày càng tăng, câu hỏi đặt ra là mục tiêu này liệu có khả thi.

Không có điện hay nhiên liệu, các điểm du lịch hàng đầu của Cuba vắng lặng

VOV.VN - Nền kinh tế Cuba đang rơi vào trạng thái tê liệt khi các lệnh trừng phạt mới của Mỹ cắt đứt hoàn toàn nguồn cung năng lượng. Trong đó ngành du lịch, vốn đóng góp tới 10% thu nhập ngoại tệ vào năm 2024 cũng bị ảnh hưởng nặng nề.

VOV.VN - Nền kinh tế Cuba đang rơi vào trạng thái tê liệt khi các lệnh trừng phạt mới của Mỹ cắt đứt hoàn toàn nguồn cung năng lượng. Trong đó ngành du lịch, vốn đóng góp tới 10% thu nhập ngoại tệ vào năm 2024 cũng bị ảnh hưởng nặng nề.

