Bắc Ninh công bố quy hoạch chiến lược, gần 7 tỷ USD đầu tư được trao

Công nhận tỉnh Bắc Ninh đạt tiêu chí đô thị loại I

Sau chặng đường nỗ lực, phấn đấu của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân qua nhiều thời kỳ, Bắc Ninh đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực. Ngày 23/7/2026, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1389/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075. Tiếp đó, ngày 28/7/2026, Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 1315/QĐ-BXD Công nhận tỉnh Bắc Ninh đạt tiêu chí đô thị loại I.

Việc quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh được phê duyệt mở ra tầm nhìn chiến lược, tạo nền tảng để địa phương chuyển đổi mạnh mẽ mô hình phát triển từ đơn cực sang đa cực, đa trung tâm, từ công nghiệp gia công, lắp ráp sang công nghiệp công nghệ cao, bán dẫn, vi mạch và trí tuệ nhân tạo (AI), từ phát triển đô thị dàn trải sang đô thị xanh, thông minh, đô thị nén gắn với giao thông công cộng (TOD), bảo đảm cân bằng sinh thái và gìn giữ bản sắc văn hóa Kinh Bắc.

Các đại biểu dự hội nghị

Theo quy hoạch, Bắc Ninh được định hình với 3 phân vùng phát triển, 4 hành lang kinh tế chiến lược gắn với 3 tuyến vành đai Vùng Thủ đô, cùng 6 cụm trung tâm động lực và 12 khu vực đô thị. Đặc biệt, 5 dòng sông lịch sử gồm sông Cầu, sông Đuống, sông Thương, sông Lục Nam và sông Thái Bình được xác định là trục cảnh quan, không gian sinh thái và động lực phát triển, góp phần kết nối các giá trị văn hóa với đô thị hiện đại.

Quy hoạch cũng xác định Cảng hàng không quốc tế Gia Bình (cấp 4F), Khu thương mại tự do Gia Bình, Khu kinh tế chuyên biệt phía Bắc (Kép - Lạng Giang) và hệ thống logistics đa phương thức sẽ trở thành những động lực mới, đưa Bắc Ninh trở thành trung tâm giao thương, logistics hàng không và đường sắt liên vận quốc tế của khu vực.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh phát biểu tại lễ công bố Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh

Phát biểu tại lễ công bố Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 và Quyết định công nhận tỉnh Bắc Ninh đạt tiêu chí đô thị loại I, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh khẳng định, đây là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo cơ sở pháp lý cho quá trình phát triển lâu dài của địa phương và mở đầu cho hành trình kiến tạo thành phố trực thuộc Trung ương trong tương lai.

Để hiện thực hóa các mục tiêu của quy hoạch, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đề nghị Bắc Ninh khẩn trương công khai quy hoạch đến người dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư; bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng, an ninh; xây dựng đồng bộ các vùng tăng trưởng, cực động lực và các đầu mối giao thông chiến lược như Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, Khu kinh tế chuyên biệt Kép và Khu thương mại tự do Gia Bình.

Bên cạnh đó, tỉnh Bắc Ninh cần tiếp tục xây dựng mô hình chính quyền đô thị tinh gọn, hiện đại; tập trung nguồn lực phát triển hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, nhất là các dự án giao thông trọng điểm gồm Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, các tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh, Hà Nội - Đồng Đăng, Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, đường sắt đô thị cùng các tuyến Vành đai 4 và Vành đai 5 Vùng Thủ đô. Đồng thời, đẩy mạnh phát triển đô thị theo mô hình TOD, xây dựng hạ tầng thoát nước bền vững, hạ tầng số và năng lượng xanh nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh trao Quyết định phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 và Quyết định công nhận tỉnh Bắc Ninh đạt tiêu chí đô thị loại I cho lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cùng Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Gấu tặng hoa lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cũng nhấn mạnh, yêu cầu chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo hướng công nghệ cao, tập trung vào các lĩnh vực bán dẫn, vi mạch và trí tuệ nhân tạo; hình thành Trung tâm Đổi mới sáng tạo Bán dẫn và Vi mạch cấp vùng. Quá trình phát triển phải gắn chặt với bảo vệ môi trường, gìn giữ và phát huy các giá trị di sản văn hóa Kinh Bắc, đặc biệt là Dân ca Quan họ, hệ thống đình, chùa và các làng nghề truyền thống, để Bắc Ninh trở thành đô thị văn minh, hiện đại nhưng vẫn đậm đà bản sắc.

Cùng với đó, địa phương cần nâng cao chất lượng sống của người dân thông qua phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, đầu tư đồng bộ hệ thống y tế, giáo dục đạt chuẩn quốc tế; ưu tiên triển khai Bệnh viện đa khoa cấp chuyên sâu, khu phức hợp y tế Ninh Xá - Trạm Lộ và các khu đô thị đại học.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh bày tỏ tin tưởng, với truyền thống văn hiến, tinh thần đoàn kết, khát vọng đổi mới và sáng tạo, Bắc Ninh sẽ sớm hiện thực hóa mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, là đô thị loại I xanh, thông minh, hiện đại, giàu bản sắc, giữ vai trò động lực tăng trưởng của cả nước và có tầm vóc khu vực, quốc tế.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn khẳng định, quy hoạch lần này không đơn thuần là việc mở rộng không gian đô thị mà là định hình một mô hình phát triển hoàn toàn mới, với tầm nhìn đến năm 2050 - Bắc Ninh là thành phố đáng sống, đẳng cấp khu vực Châu Á, tầm nhìn đến năm 2075 - là đô thị lớn, thịnh vượng, phát triển bền vững với quy mô dân số trên 10 triệu người.

"Mô hình phát triển mới dựa trên đô thị xanh, thông minh, hiện đại, có khả năng cạnh tranh quốc tế; phát triển hài hòa giữa đô thị, công nghiệp, dịch vụ và nông thôn; giữa tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường; giữa hiện đại hóa với gìn giữ bản sắc văn hóa Kinh Bắc", ông Sơn nói.

Trao quyết định đầu tư cho các dự án tổng vốn gần 7 tỷ USD

Tại hội nghị, tỉnh Bắc Ninh trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư/Chấp thuận nhà đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các dự án ngoài các khu công nghiệp gồm: 8 dự án khu đô thị với tổng vốn đầu tư theo đăng ký đạt 96.223 tỷ đồng, tương đương 3,659 tỷ USD; 6 dự án đầu tư khác thuộc các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, cảng, bệnh viện với tổng vốn đăng ký cấp mới và điều chỉnh là trên 11.608 tỷ đồng, tương đương 441 triệu USD và 14 dự án nhà ở xã hội mới với tổng vốn đầu tư theo đăng ký đạt trên 38.831 tỷ đồng, tương đương 1,476 tỷ USD.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn trao quyết định, giấy chứng nhận đầu tư cho đại diện các doanh nghiệp

Ngoài ra, tỉnh Bắc Ninh thực hiện trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho 5 dự án hạ tầng khu công nghiệp với tổng vốn đầu tư trên 8.266 tỷ đồng, tương đương 314 triệu USD; trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cấp mới cho 7 doanh nghiệp FDI với tổng vốn đăng ký đạt 243 triệu USD; trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh tăng vốn cho 8 doanh nghiệp FDI của các nhà đầu tư trong khu công nghiệp, với tổng vốn đầu tư đăng ký điều chỉnh tăng khoảng 795 triệu USD.

Như vậy, tổng vốn đầu tư các dự án đầu tư được trao tại hội nghị đạt 179.374 tỷ đồng, tương đương gần 7 tỷ USD. Đây là những con số ấn tượng về thu hút đầu tư, là nhân tố đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế của tỉnh Bắc Ninh.