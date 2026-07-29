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Bộ Xây dựng công nhận tỉnh Bắc Ninh đạt tiêu chí đô thị loại I

Thứ Tư, 12:37, 29/07/2026
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VOV.VN - Bộ Xây dựng vừa ban hành Quyết định số 1315/QĐ-BXD công nhận tỉnh Bắc Ninh đạt tiêu chí đô thị loại I. Đây là dấu mốc quan trọng, khẳng định bước phát triển vượt bậc của địa phương trong quá trình đô thị hóa, tạo nền tảng để hiện thực hóa mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Bộ Xây dựng vừa ban hành Quyết định số 1315/QĐ-BXD công nhận tỉnh Bắc Ninh đạt tiêu chí đô thị loại I. Theo quyết định, phạm vi công nhận bao gồm toàn bộ địa giới hành chính tỉnh Bắc Ninh với diện tích tự nhiên 4.713,75 km² và quy mô dân số năm 2025 đạt gần 4 triệu người.

Việc được công nhận đạt tiêu chí đô thị loại I là cơ sở pháp lý quan trọng để Bắc Ninh tiếp tục hoàn thiện mô hình phát triển đô thị, hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo định hướng đã được Trung ương phê duyệt.

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Bộ Xây dựng công nhận tỉnh Bắc Ninh đạt tiêu chí đô thị loại I

Trước đó, UBND tỉnh Bắc Ninh đã hoàn thiện hồ sơ đề án, trình Bộ Xây dựng thẩm định trên cơ sở hệ thống quy hoạch, chương trình phát triển đô thị đã được phê duyệt. Hồ sơ được rà soát, bổ sung theo ý kiến của đoàn thẩm định liên ngành, bảo đảm tuân thủ đầy đủ các quy định về phân loại đô thị.

Kết quả thẩm định cho thấy Bắc Ninh đáp ứng các tiêu chuẩn của đô thị loại I theo quy định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Trong đó, nhóm tiêu chí về vị trí, vai trò và điều kiện phát triển kinh tế - xã hội đạt 5/6 tiêu chuẩn; mức độ phát triển đô thị đạt 3/4 tiêu chuẩn; trình độ phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc, cảnh quan đô thị đạt 4/5 tiêu chuẩn.

Những kết quả này phản ánh quá trình đô thị hóa nhanh, nền tảng kinh tế - xã hội vững mạnh cùng hệ thống hạ tầng ngày càng hoàn thiện của địa phương.

Bắc Ninh hiện là một trong những cực tăng trưởng kinh tế năng động của cả nước, nhiều năm liên tiếp nằm trong nhóm dẫn đầu về thu hút đầu tư nước ngoài. Năm 2025, tỉnh thu hút khoảng 5,73 tỷ USD vốn FDI, xếp thứ hai toàn quốc; đồng thời là địa phương tự cân đối ngân sách, không nhận hỗ trợ từ ngân sách Trung ương.

Tỷ lệ đô thị hóa của Bắc Ninh đạt trên 61%, vượt yêu cầu đối với đô thị loại I. Toàn tỉnh hiện có 25 đô thị, trong đó có 3 đô thị loại II cùng nhiều đô thị loại III, tạo nền tảng phát triển không gian đô thị theo hướng hiện đại, đồng bộ và tăng cường liên kết vùng.

Cùng với quá trình mở rộng không gian đô thị, Bắc Ninh đang tập trung đầu tư hệ thống hạ tầng chiến lược như Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, ga liên vận quốc tế, các trung tâm logistics và hạ tầng giao thông kết nối vùng. Địa phương cũng đẩy mạnh xây dựng đô thị thông minh, ứng dụng công nghệ số trong quản lý, điều hành, nâng cao chất lượng dịch vụ công và đời sống người dân.

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Một góc đô thị trung tâm tỉnh Bắc Ninh từ góc nhìn trên cao

Việc đạt tiêu chí đô thị loại I không chỉ ghi nhận những thành tựu trong quá trình phát triển đô thị của Bắc Ninh mà còn mở ra dư địa lớn để nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư và phát triển bền vững. Đây cũng là bước tiến quan trọng trong lộ trình xây dựng Bắc Ninh trở thành đô thị trung tâm cấp quốc gia, cực tăng trưởng của vùng Đồng bằng sông Hồng và cả nước.

Trong thời gian tới, Bắc Ninh sẽ tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí còn lại, nâng cao chất lượng hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, phát triển đô thị xanh, thông minh, tăng cường quản lý quy hoạch và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, hướng tới xây dựng đô thị hiện đại, văn minh và đáng sống.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, kinh tế Bắc Ninh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực với GRDP tăng 10,56%, xếp thứ 6 cả nước và nằm trong nhóm 9 địa phương đạt mức tăng trưởng hai con số. Khu vực công nghiệp tăng trên 12,7%, đưa giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt khoảng 1,6 triệu tỷ đồng, tăng hơn 16% so với cùng kỳ, tiếp tục tạo nền tảng vững chắc cho quá trình phát triển đô thị và nâng cao vị thế của tỉnh trên bản đồ kinh tế quốc gia.

Tiến Dũng - Văn Giang/VOV.VN
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