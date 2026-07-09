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Bắc Ninh đặt mục tiêu về đích sớm Đề án thành phố trực thuộc Trung ương

Thứ Năm, 13:47, 09/07/2026
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VOV.VN - GRDP 6 tháng đầu năm 2026 của Bắc Ninh ước tăng 10,56%, xếp thứ 6 cả nước. Đây là nền tảng để tỉnh đẩy nhanh lộ trình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương và triển khai các động lực phát triển mới.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Bắc Ninh, trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn, thách thức, song kinh tế của tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Tốc độ tăng trưởng GRDP quý I năm 2026 tăng 9,88%, quý II ước tăng 11,14%; tính chung 6 tháng đầu năm ước tăng 10,56%, đứng thứ 6 cả nước, thuộc nhóm 9 địa phương đạt mức tăng trưởng 2 con số.

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Toàn cảnh hội nghị

Trong đó, khu vực công nghiệp - xây dựng tiếp tục là động lực tăng trưởng chủ yếu với mức tăng 12,55% (công nghiệp tăng 12,73%; xây dựng tăng 8,78%); khu vực dịch vụ tăng 8,18%; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 0,4%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 5,14%.

Tính đến 30/6, toàn tỉnh Bắc Ninh đã tiêu thụ khoảng 126.445 tấn vải thiều (trong đó: Vải sớm tiêu thụ ước đạt khoảng 50.725 tấn; vải chính vụ sản lượng tiêu thụ ước đạt khoảng 75.720 tấn). Giá vải thiều chính vụ tiếp tục duy trì ổn định ở mức cao với giá bán dao động từ 60-80.000 đồng/kg; doanh thu từ vải thiều ước đạt khoảng 8.661 tỷ đồng (trong đó doanh thu từ vải thiều khoảng 7.106 tỷ đồng, bằng khoảng 191,07% so với doanh thu từ vải thiều của cả năm 2025).

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Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Văn Phương phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Văn Phương cho biết, Ngày 20/6/2026 Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 52-KL/TW thống nhất chủ trương thành lập thành phố Bắc Ninh trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Bắc Ninh; Ngày 1/6/2026, Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 836/QĐ BXD về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, định hướng đô thị Bắc Ninh là đô thị loại I với vai trò là trung tâm quốc gia, chức năng tổng hợp, cực tăng trưởng vùng Đồng bằng sông Hồng.

Cùng với đó, ngày 7/7/2026, Thường trực Ban Bí thư đồng ý bổ sung “Đề án thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Bắc Ninh” vào chương trình Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV do Đảng ủy Chính phủ trình bày. Đến nay, tỉnh Bắc Ninh đã hoàn thành 7/7 tiêu chí trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Trong đó có tiêu chí đô thị loại I, đã hoàn thành nhưng chưa được công nhận.

Phát biểu tại buổi họp báo, Đại tá Thân Văn Duy - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, đơn vị đang triển khai đợt cao điểm thực hiện nhiệm vụ ứng dụng dữ liệu dân cư kết hợp thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ theo chỉ đạo của Bộ Công an.

Đợt cao điểm được triển khai từ ngày 25/6 đến 25/7. Từ ngày 4/7 đến tối 8/7, Công an tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp với các đơn vị chức năng và chính quyền địa phương tổ chức thu nhận mẫu sinh phẩm trên diện rộng.

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Đại tá Thân Văn Duy - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh phát biểu tại buổi họp báo

Toàn tỉnh Bắc Ninh hiện có 13.395 thân nhân liệt sĩ thuộc diện lấy mẫu. Sau 5 ngày thực hiện, lực lượng công an đã thu nhận được 11.814 mẫu sinh phẩm, đạt khoảng 90% kế hoạch.

Để bảo đảm tiến độ, Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) thành lập 5 tổ công tác, tổ chức lấy mẫu tại 18 điểm tập trung trên địa bàn tỉnh.

"Đối với những trường hợp thân nhân liệt sĩ đang sinh sống, học tập hoặc làm việc ngoài tỉnh, Công an tỉnh Bắc Ninh chủ động phối hợp với công an nơi cư trú để bố trí địa điểm lấy mẫu thuận tiện, tạo điều kiện cho người dân tham gia. Việc thu nhận mẫu sinh phẩm ADN nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ, phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính các liệt sĩ chưa xác định được thông tin, góp phần thực hiện hiệu quả chính sách đền ơn đáp nghĩa", Đại tá Thân Văn Duy nhấn mạnh.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh Mai Sơn cho rằng, tỉnh đang có nhiều lợi thế để hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng Trung ương giao. Tỉnh sở hữu vị trí địa lý thuận lợi, nguồn nhân lực chất lượng cao, hệ thống hạ tầng ngày càng hoàn thiện cùng nhiều dự án động lực, nổi bật là Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Đặc biệt, một trong những cơ hội lớn của Bắc Ninh là đề xuất xây dựng khu thương mại tự do gắn với sân bay Gia Bình. Nếu được triển khai, mô hình này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động logistics, xuất nhập khẩu, thu hút doanh nghiệp công nghệ cao và doanh nghiệp có giá trị gia tăng lớn, giúp Bắc Ninh tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

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Ông Mai Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh phát biểu kết luận hội nghị

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh, ông Mai Sơn cho biết, đối với Nghị quyết số 10 mở ra cơ hội mới để tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước. Các chính sách hiện nay ưu tiên hỗ trợ những doanh nghiệp có tỷ lệ nội địa hóa cao, có năng lực tham gia chuỗi cung ứng và tạo giá trị thực chất cho nền kinh tế. Đây là cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam trở thành nhà cung ứng cho các tập đoàn lớn nếu đáp ứng được các tiêu chuẩn về công nghệ, chất lượng và quản trị.

Tỉnh Bắc Ninh đồng thời có nhiều lợi thế về hạ tầng logistics với sân bay Gia Bình và hệ thống cảng cạn, trung tâm logistics và các tuyến đường sắt chiến lược kết nối các vùng kinh tế trọng điểm cũng như cửa khẩu quốc tế. Những yếu tố này được kỳ vọng sẽ tạo động lực tăng trưởng mới cho địa phương trong thời gian tới.

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Toàn cảnh tỉnh Bắc Ninh từ góc nhìn trên cao

‘Đối với Đề án xây dựng Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, tỉnh đang tập trung hoàn thiện hồ sơ với mục tiêu hoàn thành trước năm 2030, đồng thời phấn đấu thực hiện sớm nhất có thể. Khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, Bắc Ninh sẽ có điều kiện được phân cấp, phân quyền mạnh hơn, áp dụng các cơ chế đặc thù để thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp và huy động nguồn lực.

Theo kế hoạch, ngày 11/7, tỉnh sẽ tổ chức lấy ý kiến nhân dân trên phạm vi toàn tỉnh đối với Đề án trước khi hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền”, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh Mai Sơn nhấn mạnh.

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Bộ Nội vụ công nhận Bắc Ninh là đơn vị hành chính cấp tỉnh loại I

VOV.VN - Với quy mô gần 4 triệu dân, diện tích hơn 4.700km² cùng nhiều chỉ số kinh tế nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước, tỉnh Bắc Ninh vừa được Bộ Nội vụ phân loại là đơn vị hành chính cấp tỉnh loại I, khẳng định bước phát triển toàn diện của địa phương sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Tiến Dũng - Văn Giang/VOV.VN
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