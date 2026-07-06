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Hơn 1.000 cơ sở nhà, đất dôi dư ở Bắc Ninh được xử lý để tránh lãng phí

Thứ Hai, 14:35, 06/07/2026
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VOV.VN - Qua quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, tỉnh Bắc Ninh phát sinh 1.003 cơ sở nhà, đất dôi dư cần xử lý. Đến nay, toàn bộ các cơ sở này đã được giao, điều chuyển hoặc xây dựng phương án quản lý, khai thác nhằm hạn chế xuống cấp, tránh lãng phí.

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, tỉnh Bắc Ninh đã triển khai nhiều giải pháp nhằm xử lý hiệu quả 1.003 cơ sở nhà, đất dôi dư trên địa bàn, hạn chế tình trạng hư hỏng, xuống cấp và lãng phí tài sản công.

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Toàn cảnh loạt trụ sở công ở Bắc Ninh bỏ hoang trên “đất vàng”

Theo UBND tỉnh Bắc Ninh đã ban hành kế hoạch xử lý đối với các trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp không sử dụng, sử dụng kém hiệu quả hoặc sử dụng không đúng mục đích thuộc phạm vi quản lý của tỉnh. Đồng thời, Sở Tài chính được giao thành lập các nhóm hỗ trợ trực tiếp để hướng dẫn 20 xã, phường hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trình cấp có thẩm quyền xử lý tài sản.

Ngoài ra, tỉnh Bắc Ninh cũng thành lập các tổ công tác hỗ trợ trực tuyến và trực tiếp đối với 68/99 xã, phường nhằm kiểm tra hiện trạng tài sản, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoàn thiện hồ sơ xử lý nhà, đất dôi dư, bảo đảm việc quản lý, khai thác và sử dụng tài sản công hiệu quả.

Theo thống kê, toàn tỉnh Bắc Ninh có 1.003 cơ sở nhà, đất dôi dư cần xử lý. Căn cứ nhu cầu thực tế, Sở Tài chính đã tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh giao hoặc điều chuyển tài sản cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị có nhu cầu tiếp nhận để quản lý và sử dụng.

Tính đến hết ngày 30/4/2026, Bắc Ninh đã xử lý được 433 cơ sở, trong đó 39 cơ sở được giao làm trụ sở làm việc; 18 cơ sở làm cơ sở hoạt động sự nghiệp; 66 cơ sở làm cơ sở giáo dục; 13 cơ sở làm cơ sở y tế; 241 cơ sở làm nhà văn hóa tổ dân phố, thôn, bản và 56 cơ sở làm khu công cộng khác.

Đối với 570 cơ sở còn lại, Sở Tài chính đã tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh chuyển giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và các chi nhánh để quản lý, xử lý và khai thác theo quy định.

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Nhiều trụ sở được treo biển cho thuê cơ sở nhà đất hoặc đấu giá

Đến ngày 25/6/2026, toàn bộ 570 cơ sở này đã có phương án xử lý cụ thể. Trong đó, 4 cơ sở được chuyển mục đích sử dụng đất theo Luật Đất đai; 444 cơ sở được phê duyệt phương án quản lý, khai thác theo Nghị định 108/2024/NĐ-CP; 53 cơ sở thực hiện theo điểm g khoản 7 Điều 37 Nghị định 186/2025/NĐ-CP; 19 cơ sở giao cho đơn vị quản lý, sử dụng; 48 cơ sở chuyển về UBND xã, phường quản lý; và 2 cơ sở phục vụ dự án sân bay Gia Bình.

Thời gian tới, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Bắc Ninh sẽ tiếp tục quản lý, khai thác các cơ sở nhà, đất được giao theo hướng công khai, minh bạch và đúng quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, Thanh tra tỉnh Bắc Ninh được giao chủ trì thanh tra, kiểm tra, giám sát việc bố trí, sắp xếp và xử lý trụ sở, tài sản công của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh.

Để đẩy nhanh tiến độ xử lý nhà, đất công dôi dư và tránh lãng phí nguồn lực, tỉnh Bắc Ninh đề xuất cho phép địa phương triển khai các dự án phát triển kinh tế - xã hội tại những vị trí trụ sở dôi dư có tiềm năng thúc đẩy tăng trưởng, đồng thời cập nhật nội dung quy hoạch trong quá trình trình cấp có thẩm quyền phê duyệt các quy hoạch của tỉnh.

Tiến Dũng/VOV.VN
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