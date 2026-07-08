Kim ngạch 6 tháng vượt 106 tỷ USD, Bắc Ninh dẫn đầu cả nước về xuất khẩu

Theo số liệu thống kê, trong tháng 6/2026, tổng giá trị xuất nhập khẩu của tỉnh Bắc Ninh ước đạt 20,13 tỷ USD. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt gần 9,96 tỷ USD, tăng 2,25% so với tháng trước và tăng 32% so với cùng kỳ năm 2025. Kim ngạch nhập khẩu đạt 10,17 tỷ USD, tăng 1,67% so với tháng trước.

Cả xuất khẩu và nhập khẩu đều giữ đà tăng trưởng dương so với tháng trước (xuất khẩu tăng 2,25%, nhập khẩu tăng 1,67%). Đặc biệt, kim ngạch xuất khẩu có bước nhảy vọt mạnh mẽ khi tăng tới 32% so với cùng kỳ năm 2025

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, tổng giá trị xuất nhập khẩu của tỉnh Bắc Ninh ước đạt 106,4 tỷ USD, tiếp tục khẳng định vị thế là một trong hai địa phương có quy mô xuất nhập khẩu lớn nhất cả nước.

Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 52,5 tỷ USD, tăng 31,49% so với cùng kỳ năm 2025 và đứng đầu cả nước. Kim ngạch nhập khẩu đạt 53,87 tỷ USD, tăng 39,83%, xếp thứ hai toàn quốc, chỉ sau Thành phố Hồ Chí Minh.

Hoạt động xuất khẩu tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực tại các thị trường trọng điểm. Hàn Quốc là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Bắc Ninh với kim ngạch gần 14,24 tỷ USD, tiếp đến là Mỹ đạt 11,47 tỷ USD, Hồng Kông (Trung Quốc) đạt 7,02 tỷ USD và Trung Quốc đạt 6,45 tỷ USD.

Về cơ cấu hàng hóa, điện thoại và linh kiện tiếp tục là nhóm hàng xuất khẩu chủ lực, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh.

6 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của tỉnh Bắc Ninh ước đạt 106,4 tỷ USD, tiếp tục nằm trong nhóm địa phương dẫn đầu cả nước

Kết quả trên phản ánh sự tăng trưởng ổn định của ngành công nghiệp Bắc Ninh, trong đó khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tiếp tục giữ vai trò động lực quan trọng đối với tăng trưởng xuất khẩu.

Trong thời gian tới, tỉnh Bắc Ninh sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, mở rộng thị trường xuất khẩu, phát triển hệ thống logistics và chuỗi cung ứng.

Bắc Ninh cũng đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực hải quan, thuế và xuất nhập khẩu; tăng cường thu hút các dự án FDI chất lượng cao, công nghệ hiện đại nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển hoạt động xuất nhập khẩu theo hướng bền vững, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế của địa phương.