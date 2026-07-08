English
/ KINH TẾ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Kim ngạch 6 tháng vượt 106 tỷ USD, Bắc Ninh dẫn đầu cả nước về xuất khẩu

Thứ Tư, 11:33, 08/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - 6 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của tỉnh Bắc Ninh ước đạt 106,4 tỷ USD, tiếp tục nằm trong nhóm địa phương dẫn đầu cả nước.

Theo số liệu thống kê, trong tháng 6/2026, tổng giá trị xuất nhập khẩu của tỉnh Bắc Ninh ước đạt 20,13 tỷ USD. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt gần 9,96 tỷ USD, tăng 2,25% so với tháng trước và tăng 32% so với cùng kỳ năm 2025. Kim ngạch nhập khẩu đạt 10,17 tỷ USD, tăng 1,67% so với tháng trước.

kim ngach 6 thang vuot 106 ty usd, bac ninh dan dau ca nuoc ve xuat khau hinh anh 1
Cả xuất khẩu và nhập khẩu đều giữ đà tăng trưởng dương so với tháng trước (xuất khẩu tăng 2,25%, nhập khẩu tăng 1,67%). Đặc biệt, kim ngạch xuất khẩu có bước nhảy vọt mạnh mẽ khi tăng tới 32% so với cùng kỳ năm 2025

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, tổng giá trị xuất nhập khẩu của tỉnh Bắc Ninh ước đạt 106,4 tỷ USD, tiếp tục khẳng định vị thế là một trong hai địa phương có quy mô xuất nhập khẩu lớn nhất cả nước.

Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 52,5 tỷ USD, tăng 31,49% so với cùng kỳ năm 2025 và đứng đầu cả nước. Kim ngạch nhập khẩu đạt 53,87 tỷ USD, tăng 39,83%, xếp thứ hai toàn quốc, chỉ sau Thành phố Hồ Chí Minh.

Hoạt động xuất khẩu tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực tại các thị trường trọng điểm. Hàn Quốc là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Bắc Ninh với kim ngạch gần 14,24 tỷ USD, tiếp đến là Mỹ đạt 11,47 tỷ USD, Hồng Kông (Trung Quốc) đạt 7,02 tỷ USD và Trung Quốc đạt 6,45 tỷ USD.

Về cơ cấu hàng hóa, điện thoại và linh kiện tiếp tục là nhóm hàng xuất khẩu chủ lực, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh.

kim ngach 6 thang vuot 106 ty usd, bac ninh dan dau ca nuoc ve xuat khau hinh anh 2
6 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của tỉnh Bắc Ninh ước đạt 106,4 tỷ USD, tiếp tục nằm trong nhóm địa phương dẫn đầu cả nước

Kết quả trên phản ánh sự tăng trưởng ổn định của ngành công nghiệp Bắc Ninh, trong đó khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tiếp tục giữ vai trò động lực quan trọng đối với tăng trưởng xuất khẩu.

Trong thời gian tới, tỉnh Bắc Ninh sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, mở rộng thị trường xuất khẩu, phát triển hệ thống logistics và chuỗi cung ứng.

Bắc Ninh cũng đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực hải quan, thuế và xuất nhập khẩu; tăng cường thu hút các dự án FDI chất lượng cao, công nghệ hiện đại nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển hoạt động xuất nhập khẩu theo hướng bền vững, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế của địa phương.

Tiến Dũng/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Bộ Nội vụ công nhận Bắc Ninh là đơn vị hành chính cấp tỉnh loại I
Bộ Nội vụ công nhận Bắc Ninh là đơn vị hành chính cấp tỉnh loại I

VOV.VN - Với quy mô gần 4 triệu dân, diện tích hơn 4.700km² cùng nhiều chỉ số kinh tế nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước, tỉnh Bắc Ninh vừa được Bộ Nội vụ phân loại là đơn vị hành chính cấp tỉnh loại I, khẳng định bước phát triển toàn diện của địa phương sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Bộ Nội vụ công nhận Bắc Ninh là đơn vị hành chính cấp tỉnh loại I

Bộ Nội vụ công nhận Bắc Ninh là đơn vị hành chính cấp tỉnh loại I

VOV.VN - Với quy mô gần 4 triệu dân, diện tích hơn 4.700km² cùng nhiều chỉ số kinh tế nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước, tỉnh Bắc Ninh vừa được Bộ Nội vụ phân loại là đơn vị hành chính cấp tỉnh loại I, khẳng định bước phát triển toàn diện của địa phương sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Hơn 1.000 cơ sở nhà, đất dôi dư ở Bắc Ninh được xử lý để tránh lãng phí
Hơn 1.000 cơ sở nhà, đất dôi dư ở Bắc Ninh được xử lý để tránh lãng phí

VOV.VN - Qua quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, tỉnh Bắc Ninh phát sinh 1.003 cơ sở nhà, đất dôi dư cần xử lý. Đến nay, toàn bộ các cơ sở này đã được giao, điều chuyển hoặc xây dựng phương án quản lý, khai thác nhằm hạn chế xuống cấp, tránh lãng phí.

Hơn 1.000 cơ sở nhà, đất dôi dư ở Bắc Ninh được xử lý để tránh lãng phí

Hơn 1.000 cơ sở nhà, đất dôi dư ở Bắc Ninh được xử lý để tránh lãng phí

VOV.VN - Qua quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, tỉnh Bắc Ninh phát sinh 1.003 cơ sở nhà, đất dôi dư cần xử lý. Đến nay, toàn bộ các cơ sở này đã được giao, điều chuyển hoặc xây dựng phương án quản lý, khai thác nhằm hạn chế xuống cấp, tránh lãng phí.

Sản xuất công nghiệp Bắc Ninh tăng gần 20% trong 6 tháng đầu năm 2026
Sản xuất công nghiệp Bắc Ninh tăng gần 20% trong 6 tháng đầu năm 2026

VOV.VN - Theo Sở Công Thương tỉnh Bắc Ninh, trong 6 tháng đầu năm 2026, hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, giữ vai trò là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế của tỉnh.

Sản xuất công nghiệp Bắc Ninh tăng gần 20% trong 6 tháng đầu năm 2026

Sản xuất công nghiệp Bắc Ninh tăng gần 20% trong 6 tháng đầu năm 2026

VOV.VN - Theo Sở Công Thương tỉnh Bắc Ninh, trong 6 tháng đầu năm 2026, hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, giữ vai trò là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế của tỉnh.

Vải thiều Bắc Ninh lập kỷ lục doanh thu hơn 7.200 tỷ đồng dù mất mùa
Vải thiều Bắc Ninh lập kỷ lục doanh thu hơn 7.200 tỷ đồng dù mất mùa

VOV.VN - Dù sản lượng giảm do ảnh hưởng của thời tiết, vụ vải thiều năm 2026 của tỉnh Bắc Ninh vẫn ghi nhận kết quả ấn tượng khi tổng doanh thu đạt hơn 7.200 tỷ đồng, tăng 191% so với năm 2025.

Vải thiều Bắc Ninh lập kỷ lục doanh thu hơn 7.200 tỷ đồng dù mất mùa

Vải thiều Bắc Ninh lập kỷ lục doanh thu hơn 7.200 tỷ đồng dù mất mùa

VOV.VN - Dù sản lượng giảm do ảnh hưởng của thời tiết, vụ vải thiều năm 2026 của tỉnh Bắc Ninh vẫn ghi nhận kết quả ấn tượng khi tổng doanh thu đạt hơn 7.200 tỷ đồng, tăng 191% so với năm 2025.

Hành trình chinh phục 30 điểm tuyệt đối của thủ khoa A00 ở Bắc Ninh
Hành trình chinh phục 30 điểm tuyệt đối của thủ khoa A00 ở Bắc Ninh

VOV.VN - Đạt điểm tuyệt đối 30/30 ở tổ hợp A00 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Nguyễn Khắc Công, học sinh Trường THPT Tân Yên số 1 (Bắc Ninh) cho rằng bí quyết để chinh phục kết quả cao không chỉ nằm ở việc học chắc kiến thức mà còn ở tâm lý vững vàng khi bước vào phòng thi.

Hành trình chinh phục 30 điểm tuyệt đối của thủ khoa A00 ở Bắc Ninh

Hành trình chinh phục 30 điểm tuyệt đối của thủ khoa A00 ở Bắc Ninh

VOV.VN - Đạt điểm tuyệt đối 30/30 ở tổ hợp A00 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Nguyễn Khắc Công, học sinh Trường THPT Tân Yên số 1 (Bắc Ninh) cho rằng bí quyết để chinh phục kết quả cao không chỉ nằm ở việc học chắc kiến thức mà còn ở tâm lý vững vàng khi bước vào phòng thi.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp