Phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2050

Quyết định nêu rõ, mục tiêu quy hoạch nhằm cụ thể hoá định hướng phát triển tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương; tổ chức không gian đô thị, phân bố dân cư và sử dụng đất hợp lý để phát triển thành phố Bắc Ninh là hình mẫu về thành phố xanh, thông minh, hiện đại, văn minh, giàu đẹp.

Phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, lấy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực tăng trưởng chủ yếu; tổ chức không gian phát triển công nghiệp hiện đại, công nghệ cao, tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu; hình thành trung tâm công nghiệp điện tử, với trọng tâm là công nghiệp bán dẫn, sản xuất vi mạch, trí tuệ nhân tạo hàng đầu cả nước và trong khu vực.

Tổ chức hệ thống đô thị - nông thôn phát triển hài hoà, cân đối giữa các địa phương trong thành phố; hoàn thiện đồng bộ hạ tầng giao thông đường bộ, đường thuỷ, đường sắt, đường hàng không và đô thị thông minh, kết nối các trung tâm đô thị lớn với hạ tầng dịch vụ logistics, đa phương thức.

Định hướng phân bố hạ tầng xã hội nhằm phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hoá, xã hội, nâng cao chất lượng sống của Nhân dân, để người dân được thụ hưởng thành quả của sự phát triển; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển đô thị với bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Phát triển Bắc Ninh là đô thị loại I

Về tính chất đô thị, phát triển Bắc Ninh là đô thị loại I, thành phố trực thuộc Trung ương, cực tăng trưởng và động lực phát triển quan trọng của vùng đô thị Hà Nội và vùng đồng bằng sông Hồng; là đô thị xanh, thông minh, hiện đại, văn minh, giàu đẹp, mang đậm bản sắc văn hoá Kinh Bắc.

Là đầu mối giao thông quan trọng, trung tâm logistics đa phương thức kết nối các hành lang kinh tế trong nước và quốc tế; trung tâm công nghiệp hiện đại, công nghệ cao và trung tâm khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo của quốc gia và khu vực.

Là đô thị văn hoá - lịch sử tiêu biểu của vùng đồng bằng Bắc Bộ trên nền tảng bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hoá vật thể, phi vật thể kết hợp hài hòa với hệ sinh thái tự nhiên; là khu vực có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng, an ninh, cửa ngõ phía Đông Bắc của thủ đô Hà Nội.

Về quy mô dân số, dự kiến đến năm 2040: Tổng quy mô dân số toàn đô thị khoảng 7,0 - 8,0 triệu người (trong đó dân số thường trú khoảng: 6,5 - 7,0 triệu người); đến năm 2050, tổng quy mô dân số toàn đô thị khoảng 8,0 - 9,0 triệu người (trong đó dân số thường trú khoảng: 7,0 - 7,5 triệu người); tầm nhìn đến năm 2075, đô thị có thể dung nạp được trên 10 triệu người.

Dự báo quy mô đất đai đến năm 2040, diện tích đất xây dựng đô thị và nông thôn khoảng 170.000 - 200.000 ha; đến năm 2050, diện tích đất xây dựng đô thị và nông thôn khoảng 200.000 - 240.000 ha.

Định hướng phát triển mạng lưới khu công nghệ cao, công nghiệp điện tử, trí tuệ nhân tạo

Về tổ chức các khu chức năng, khu vực trọng tâm phát triển: Xác định vị trí, phạm vi và định hướng tổ chức không gian các khu chức năng, khu vực trọng tâm phát triển và các khu vực có ý nghĩa quan trọng về chính trị, văn hóa, lịch sử, an ninh, quốc phòng (nếu có).

Định hướng hệ thống trung tâm hành chính cấp toàn đô thị, trung tâm đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao, trung tâm đổi mới sáng tạo; xác định các trung tâm Logistics hiện đại, cảng cạn - ICD gắn với các đầu mối giao thông và Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Định hướng phát triển mạng lưới khu công nghiệp, khu công nghệ cao, trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm nghiên cứu phát triển (R&D), công nghiệp điện tử, bán dẫn và trí tuệ nhân tạo; xác định các trung tâm chuyên ngành khác theo cấp quốc gia, cấp vùng, cấp đô thị; nghiên cứu đề xuất khu vực đô thị hạt nhân, trung tâm phức hợp chính trị - hành chính - kinh tế mới, đồng bộ để điều phối phát triển, kết nối hạ tầng, dịch vụ công và các không gian kinh tế trọng điểm.

Nghiên cứu định hướng phát triển đồng bộ hệ thống hạ tầng xã hội, trọng tâm là y tế, giáo dục, văn hóa, thể dục thể thao và các thiết chế an sinh xã hội phù hợp với mô hình phát triển đô thị và phân bố dân cư; hình thành trung tâm y tế chuyên sâu của vùng, phát triển mạng lưới trợ giúp xã hội và chăm sóc người cao tuổi, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng sống của Nhân dân và phát triển bền vững.

Đề xuất các mô hình tổ chức không gian dân cư nông thôn gắn với phát triển nông nghiệp tập trung, nông nghiệp công nghệ cao, vùng sản xuất, bảo đảm sinh kế bền vững và gìn giữ bản sắc nông thôn...