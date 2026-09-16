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Bắc Ninh kiểm tra 100% bến bãi ven sông, xử lý nghiêm vi phạm đê điều

Thứ Tư, 12:00, 16/09/2026
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VOV.VN - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Lê Xuân Lợi yêu cầu kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về đê điều, bến bãi ven sông trên địa bàn tỉnh, nhằm bảo đảm an toàn đê điều và hành lang thoát lũ.

Để chấn chỉnh kỷ cương, bảo đảm an toàn đê điều và hành lang thoát lũ, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương kiểm tra thực địa, rà soát 100% bến bãi, điểm tập kết, kinh doanh vật liệu và công trình trong phạm vi bảo vệ đê điều, bãi sông. Phạm vi kiểm tra không giới hạn trong danh sách 159 trường hợp đã tổng hợp; trước mắt, kiểm tra ngay các phường Tân Tiến, Nếnh, Tân An và xã Lục Nam.

Từng trường hợp phải được đối chiếu với hồ sơ pháp lý để xác định rõ hành vi vi phạm, biện pháp khắc phục và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan. Công văn nhấn mạnh, việc đang đề nghị hoặc hoàn thiện hồ sơ không phải là căn cứ để tiếp tục hoạt động trái pháp luật. Các trường hợp không đủ điều kiện phải dừng hoạt động ngay.

bac ninh kiem tra 100 ben bai ven song, xu ly nghiem vi pham de dieu hinh anh 1
Bắc Ninh kiểm tra 100% bến bãi ven sông, xử lý nghiêm vi phạm đê điều

Đối với vi phạm mới, các cơ quan, địa phương phải kịp thời ngăn chặn, xử lý; vi phạm tồn đọng phải ấn định thời hạn khắc phục, tháo dỡ. Trường hợp không chấp hành phải lập hồ sơ cưỡng chế theo quy định.

Chủ tịch UBND cấp xã chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để phát sinh vi phạm mới, báo cáo thiếu, không trung thực, không xử lý hoặc để tổ chức, cá nhân tiếp tục hoạt động sau khi đã có quyết định, thông báo đình chỉ. Các địa phương tuyệt đối không bỏ sót, hợp thức hóa hoặc kéo dài thời gian xử lý; không được lấy lý do vượt thẩm quyền để buông lỏng quản lý.

Công an tỉnh được giao phối hợp kiểm tra, duy trì việc dừng hoạt động đối với bến bãi không đủ điều kiện; xử lý nghiêm phương tiện quá tải, quá khổ và việc bốc xếp, vận chuyển khoáng sản, vật liệu không rõ nguồn gốc. Sở Xây dựng rà soát điều kiện hoạt động của toàn bộ bến thủy nội địa ven sông, đình chỉ, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị xử lý các bến hoạt động trái quy định.

Về tiến độ, UBND các xã, phường phải hoàn thành rà soát, cập nhật vi phạm, gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường trước ngày 17/9/2026. Sở báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh kết quả kiểm tra bước đầu trước ngày 20/9; báo cáo đầy đủ, kèm danh mục từng trường hợp, hình ảnh hiện trạng và tiến độ xử lý trước ngày 30/9/2026.

Cùng với công khai tiến độ, kết quả xử lý theo quy định, Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm cung cấp thông tin chính xác, kịp thời cho báo chí. Nếu phát hiện dấu hiệu bao che, tiếp tay, thiếu trách nhiệm hoặc báo cáo không trung thực, phải chuyển cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý trách nhiệm.

Tiến Dũng/VOV.VN
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