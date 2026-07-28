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Người dân Bắc Ninh khốn khổ vì ô nhiễm khí thải từ khu công nghiệp

Thứ Ba, 09:41, 28/07/2026
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VOV.VN - Nhiều làn khói đen, gây ô nhiễm môi trường liên tiếp xuất hiện mỗi khi trời tối đêm xung quanh khu vực KCN Tiên Sơn và KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn ( thuộc tỉnh Bắc Ninh), gây ảnh hưởng lớn đến cuộc sống người dân. Trong khi đó, cơ quan chức năng vẫn đang xác minh, tìm câu trả lời về thực trạng này.

Nhiều ngày nay, trước sự phản ánh của người dân về tình trạng ô nhiễm môi trường không khí, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe người dân xung quanh khu vực KCN Tiên Sơn và KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn ( tỉnh Bắc Ninh), phóng viên đã khảo sát thực tế và ghi nhận vào khoảng nửa đêm ngày 25/7, tại KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn, phía sau hàng cây và những mái nhà xưởng xuất hiện luồng khói hoặc hơi màu trắng, lan trên nền trời tối.

Cũng trong khoảng thời gian này, tại một vị trí khác, hiện tượng tương tự tiếp tục được ghi lại phía trên các nhà xưởng và có thể quan sát rõ từ bên ngoài khu công nghiệp. Tại KCN Tiên Sơn, phóng viên cũng nhiều lần bắt gặp những luồng khói cùng mùi khét nồng nặc khó chịu. 

nguoi dan bac ninh khon kho vi o nhiem khi thai tu khu cong nghiep hinh anh 1
Khung cảnh lớp khói bao phủ phía trên khu vực KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn, tương đồng với hiện tượng mà nhiều người dân sống gần khu vực phản ánh thường xuất hiện vào ban đêm.

Cuộc sống của người dân bị ảnh hưởng lớn

Anh T.Đ.T, một người dân sống tại tỉnh Bắc Ninh, thường xuyên đi qua khu vực KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn sau mỗi ca làm đêm cho biết bản thân bắt gặp tình tình trạng ô nhiễm này nhiều lần, tuy mức độ khói không giống nhau vào tất cả các buổi tối.

“Có hôm khói khá nhiều, nhìn giống sương vào ban đêm. Không khí có lúc kèm theo mùi khó chịu. Người dân chỉ mong cơ quan chức năng xác định rõ nguồn phát sinh để yên tâm”, anh T nói.

nguoi dan bac ninh khon kho vi o nhiem khi thai tu khu cong nghiep hinh anh 2
Theo anh T.Đ.T, hiện tượng khói tại khu vực KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn đã được anh bắt gặp nhiều lần khi di chuyển qua đây vào ban đêm.

Bà N.T.H người dân sinh sống gần KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn cho biết: "Vào những hôm trời lặng gió, mùi khét, hắc từ phía khu công nghiệp có thời điểm lan vào khu dân cư. Gia đình tôi có người cao tuổi và trẻ nhỏ nên rất lo lắng về sức khoẻ của mọi người. Chúng tôi mong cơ quan chức năng làm rõ, nếu có vi phạm thì phải xử lý dứt điểm để mang lại môi trường sống trong sạch cho người dân xung quanh đây”.

nguoi dan bac ninh khon kho vi o nhiem khi thai tu khu cong nghiep hinh anh 3
Từ vị trí quan sát, bà N.T.H chỉ về khu vực mà bà cho biết thường xuất hiện khói và mùi khó chịu vào buổi tối.

Trước thực trạng trên, chính quyền địa phương phường Đồng Nguyên cho biết thời gian gần đây liên tục nhận được ý kiến của nhân dân cử tri tại các tổ dân phố Tam Lư, Vĩnh Kiều và khu vực lân cận về tình trạng không khí có mùi khét, hắc, khó chịu, kèm theo khói, khí màu trắng xám phát tán vào chiều tối và ban đêm từ khu vực KCN Tiên Sơn. Theo phản ánh, tình trạng nêu trên xảy ra với mức độ nghiêm trọng, kéo dài, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt, sức khỏe và tâm lý của người dân.

Trong khi đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh cho biết đã tiếp nhận hình ảnh, thông tin trên mạng xã hội và ghi nhận phản ánh về hiện tượng khói, khí tại khu vực một số nhà xưởng. Tuy nhiên, những tài liệu hiện có chưa đủ cơ sở xác định chính xác nguồn phát sinh hoặc kết luận doanh nghiệp nào vi phạm quy định về bảo vệ môi trường.

nguoi dan bac ninh khon kho vi o nhiem khi thai tu khu cong nghiep hinh anh 4
Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh phối hợp với UBND phường Đồng Nguyên, Ban Quản lý các KCN tỉnh, Công an tỉnh và đơn vị kinh doanh hạ tầng KCN Tiên Sơn có buổi làm việc về phản ánh của người dân liên quan đến khói và mùi khó chịu tại địa bàn.

Điểm trùng khớp giữa ý kiến của người dân và hình ảnh phóng viên thu thập là hiện tượng chủ yếu được nhận thấy vào chiều tối và ban đêm. Trong điều kiện nhiều nhà máy nằm sát nhau, việc nhận diện nguồn từ bên ngoài không đơn giản và cần được kiểm chứng bằng hoạt động chuyên môn của cơ quan chức năng.

Phạm vi kiểm tra đã đủ rộng?

Sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân, ngày 24/7, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh có buổi làm việc với chính quyền địa phương, Ban Quản lý các KCN, Công an tỉnh và đơn vị kinh doanh hạ tầng để xem xét sự việc.

Việc các cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra và làm việc cho thấy ý kiến của người dân đã được tiếp nhận. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có thông tin chính thức về nguồn phát sinh những luồng khói, kết quả kiểm tra tại các đơn vị liên quan cũng như tình trạng vận hành hệ thống xử lý khí thải vào thời điểm xảy ra hiện tượng.

Qua nhiều đêm khảo sát, phóng viên quan sát thấy khói tại những vị trí khác nhau, không chỉ ở nơi được chú ý ban đầu. Thực tế này đặt ra câu hỏi liệu phạm vi xác minh đã bao quát đầy đủ các nguồn có khả năng phát sinh hay chưa.

Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Ninh là cơ quan trực tiếp theo dõi hoạt động của doanh nghiệp trong khu công nghiệp, đồng thời phối hợp kiểm tra việc chấp hành các quy định về môi trường. Việc khói và mùi khó chịu được người dân phản ánh trong thời gian dài nhưng nguồn phát sinh chưa được xác định đặt ra câu hỏi về hiệu quả giám sát và khả năng phát hiện, xử lý kịp thời các dấu hiệu bất thường.

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Lớp khói phía trên khu vực các nhà xưởng tại KCN Tiên Sơn được phóng viên ghi nhận trong một đợt khảo sát vào ban đêm.

Một trong những vấn đề cần làm rõ là căn cứ khoanh vùng kiểm tra. Nhật ký sản xuất, loại nhiên liệu sử dụng, công đoạn phát sinh khí thải, dữ liệu quan trắc và tình trạng vận hành hệ thống xử lý của các đơn vị liên quan đã được đối chiếu như thế nào?

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Những luồng khói được phóng viên ghi nhận tại nhiều vị trí thuộc KCN Tiên Sơn và KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn trong quá trình khảo sát vào ban đêm.

Do hiện tượng chủ yếu được phản ánh vào chiều tối và ban đêm, quá trình xác minh cần bám sát thời điểm thực tế, kết hợp kiểm tra hiện trường với hồ sơ và dữ liệu vận hành. Kết quả chỉ thuyết phục khi trả lời được khói bắt nguồn từ đâu, hoạt động sản xuất nào có liên quan và hệ thống xử lý khí thải được vận hành ra sao tại thời điểm đó.?

Nếu kết quả quan trắc cho thấy các thông số nằm trong giới hạn cho phép, việc công khai thông tin sẽ góp phần giải đáp lo ngại của người dân và bảo vệ những doanh nghiệp chấp hành đúng quy định. Trường hợp phát hiện tồn tại hoặc vi phạm, trách nhiệm của đơn vị liên quan cùng biện pháp khắc phục cũng cần được xác định rõ.

Không chỉ là câu chuyện môi trường

KCN Tiên Sơn và KCN Đại Đồng – Hoàn Sơn hiện đang tập trung nhiều doanh nghiệp, trong đó có các đơn vị có vốn đầu tư nước ngoài và tham gia chuỗi cung ứng sản xuất.

Những phản ánh kéo dài về ô nhiễm không khí do khói gây ra, trước hết tác động đến cuộc sống của người dân quanh khu công nghiệp. Rộng hơn, sự việc còn liên quan đến hình ảnh, năng lực quản trị và mức độ minh bạch trong công tác bảo vệ môi trường.

Bên cạnh các điều kiện về vị trí, hạ tầng, điện, nước và mặt bằng sản xuất, khả năng kiểm soát rủi ro môi trường cũng là yếu tố ảnh hưởng đến niềm tin của doanh nghiệp. Việc chậm xác định nguồn khói có thể tác động đến hình ảnh chung của khu công nghiệp, kể cả đối với những đơn vị đang chấp hành đúng quy định.

Bởi vậy, một kết quả xác minh rõ ràng không chỉ nhằm trả lời người dân mà còn cần thiết để bảo vệ môi trường đầu tư của địa phương.

Đến nay, cơ quan chức năng chưa có kết luận chính thức về nguồn phát sinh những luồng khói tại KCN Tiên Sơn và KCN Đại Đồng – Hoàn Sơn. Trong khi quá trình kiểm tra vẫn đang được triển khai, hiện tượng này tiếp tục được quan sát thấy về đêm tại nhiều vị trí.

Những luồng khói vẫn hiện lên trên nền trời tối, còn câu hỏi của người dân chưa có lời giải đáp: khói bắt nguồn từ đâu, phạm vi kiểm tra đã đủ rộng hay chưa và khi nào kết quả xác minh được công bố?

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Bắc Ninh thông qua chủ trương thành lập 12 phường mới

VOV.VN - HĐND tỉnh Bắc Ninh vừa thông qua Nghị quyết số 46/NQ-HĐND về việc tán thành chủ trương thành lập 12 phường trực thuộc tỉnh trên cơ sở giữ nguyên hiện trạng địa giới hành chính các xã hiện có. Sau khi hoàn thành việc thành lập, toàn tỉnh sẽ có 99 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 45 phường và 54 xã.

Nhóm PV/VOV.VN
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