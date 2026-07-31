Theo đó, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bắc Ninh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và địa phương khẩn trương rà soát, điều chỉnh quy hoạch đô thị và nông thôn sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất giữa quy hoạch, đầu tư phát triển hạ tầng và sử dụng hiệu quả các nguồn lực phát triển.

Đồng thời, phối hợp với Sở Tài chính tham mưu bố trí kinh phí, huy động các nguồn lực phục vụ công tác quy hoạch theo quy định và phù hợp với từng giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội; đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch đô thị và nông thôn, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, thu hút đầu tư và triển khai các dự án đầu tư xây dựng.

Bắc Ninh tăng cường quản lý quy hoạch, phát triển đô thị

Tăng cường quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch; quản lý chặt chẽ các đô thị chuyển tiếp, các khu vực phát triển đô thị sau sắp xếp đơn vị hành chính; kiểm soát việc sử dụng đất tiết kiệm và hiệu quả, phát triển không gian đô thị, đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và phát triển các khu vực đô thị mới, không để xảy ra tình trạng phát triển đô thị tự phát, phân tán, thiếu đồng bộ, gây quá tải hạ tầng hoặc ảnh hưởng đến môi trường, cảnh quan và chất lượng đô thị.

Rà soát việc phân công, phân cấp quản lý hạ tầng kỹ thuật phù hợp với quy mô, tính chất của công trình, hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, không làm ảnh hưởng đến việc vận hành công trình và cung cấp dịch vụ hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm điều kiện thực hiện công tác quản lý của cơ quan được phân công, phân cấp.

Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh chủ động phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ và các sở, ngành địa phương đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng, cập nhật và hoàn thiện cơ sở dữ liệu về quy hoạch đô thị và nông thôn, phát triển đô thị và hạ tầng kỹ thuật đô thị bảo đảm kết nổi, chia sẻ dữ liệu với các cơ sở dữ liệu Quốc gia và chuyên ngành; tăng cường công khai, minh bạch thông tin quy hoạch và phát triển đô thị trên môi trường số; nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giám sát và cung cấp dịch vụ công.

Đặc biệt, xây dựng chương trình nâng cao năng lực chuyên môn về quy hoạch đô thị, phát triển đô thị và quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị cho cán bộ chuyên môn cấp cơ sở. Chủ động, sáng tạo thực hiện các giải pháp hỗ trợ, nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở trong quản lý quy hoạch, pháp triển đô thị và hạ tầng kỹ thuật đô thị.

Đối với các quy hoạch đô thị, nông thôn hoặc các công trình hạ tầng kỹ thuật có phạm vi nghiên cứu liên quan đến nhiều đơn vị hành chính cấp xã, UBND cấp xã có trách nhiệm báo cáo UBND tỉnh thông qua Sở Xây dựng để xem xét. Trường hợp quy hoạch liên quan đến nhiều địa phương cấp tỉnh, Sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh Bắc Ninh báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo trước khi phê duyệt theo thẩm quyền nhằm bảo đảm tính đồng bộ, khả thi và hiệu quả.

Sở Xây dựng cũng chủ động phối hợp với Sở Nội vụ và các sở, ngành, địa phương rà soát, tham mưu đề xuất báo cáo cấp có thẩm quyền ban hành cơ sở chính trị, cơ sở pháp lý phục vụ quá trình xây dựng, phát triển tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo định hướng quy hoạch và yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Đồng thời, hướng dẫn các địa phương tổ chức lập, trình phê duyệt hoặc phê duyệt theo thẩm quyền quy hoạch đô thị và nông thôn thuộc phạm vi quản lý; lập chương trình phát triển đô thị, kế hoạch phát triển đô thị và hồ sơ phân loại đô thị; tổ chức rà soát, đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ đáp ứng các tiêu chí, tiêu chuẩn của thành phố trực thuộc Trung ương và trình cấp có thẩm quyền xem xét, công nhận khi bảo đảm đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.