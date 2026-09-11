Theo Quyết định, Cụm công nghiệp Nghĩa Trung có diện tích khoảng 75 ha; diện tích chính xác sẽ được xác định trong quá trình lập Quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp. Công ty cổ phần phát triển công nghiệp Green Nexus là chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật.

Cụm công nghiệp được định hướng phát triển theo mô hình công nghiệp xanh, sạch, thân thiện với môi trường, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả năng lượng và tài nguyên; đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại gồm giao thông nội bộ, cấp điện, cấp nước, chiếu sáng, cây xanh, thoát nước, thu gom và xử lý nước thải, quản lý chất thải rắn, phòng cháy, chữa cháy và các công trình hạ tầng liên quan.

Bắc Ninh thành lập cụm công nghiệp 75ha, vốn đầu tư hơn 1.067 tỷ đồng (ảnh minh họa)

Đáng chú ý, Cụm công nghiệp Nghĩa Trung sẽ xây dựng hệ thống thu gom, thoát nước mưa và thu gom nước thải riêng biệt, đầu tư trạm xử lý nước thải tập trung với công nghệ phù hợp, bảo đảm nước thải được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường trước khi xả ra nguồn tiếp nhận. Khu vực tập kết, phân loại, lưu giữ và thu gom các loại chất thải cũng được bố trí theo quy định.

Các ngành nghề dự kiến thu hút đầu tư gồm: Sản xuất, chế biến thực phẩm (không giết mổ gia súc, gia cầm); sản xuất đồ uống; sản xuất trang phục, vali, túi xách, giày dép; chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa; sản xuất giấy, bao bì; in ấn; sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu; sản xuất sản phẩm từ cao su, plastic; sản xuất kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính, sản phẩm quang học; thiết bị điện; máy móc, thiết bị; ô tô và phương tiện vận tải khác; công nghiệp chế biến, chế tạo khác; khai thác, xử lý và cung cấp nước.

Ngoài ra, Cụm công nghiệp được thu hút các ngành công nghiệp hỗ trợ theo quy định và kho bãi, lưu giữ hàng hóa phục vụ trực tiếp cho sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của địa phương; cho thuê kho, nhà xưởng phục vụ sản xuất.

Tổng mức đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Nghĩa Trung là 1.067,585 tỷ đồng. Trong đó, vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư khoảng 170,814 tỷ đồng, chiếm 16%; vốn vay từ các ngân hàng thương mại và vốn huy động khác khoảng 896,711 tỷ đồng, chiếm 84%.

Tiến độ thực hiện dự án từ tháng 8/2026 đến hết tháng 6/2029; thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày được Nhà nước quyết định giao đất, cho thuê đất hoặc quyết định chuyển mục đích sử dụng đất.

Sở Công Thương tỉnh Bắc Ninh chịu trách nhiệm về tính hợp lệ của hồ sơ và nội dung thẩm định thuộc trách nhiệm của sở; thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án và thực hiện quản lý hoạt động của cụm công nghiệp theo quy định.

UBND phường Việt Yên có trách nhiệm phối hợp thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, bảo đảm bàn giao mặt bằng theo tiến độ; rà soát, bố trí các công trình hạ tầng xã hội, giao thông, kênh mương tiêu thoát nước, mặt nước và nghĩa trang phù hợp, góp phần bảo đảm hoạt động sản xuất và đời sống của người dân khu vực.

Chủ đầu tư có trách nhiệm bố trí đủ nguồn vốn, triển khai dự án đúng tiến độ; đầu tư đồng bộ hạ tầng, bảo đảm kết nối với hạ tầng kỹ thuật khu vực; tuân thủ các quy định về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường, lao động, phòng cháy, chữa cháy và cung cấp các dịch vụ công cộng, tiện ích chung trong cụm công nghiệp.