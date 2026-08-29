Xôn xao hình ảnh “xốp bên trong” cống Lỉnh ở Bắc Ninh, chính quyền lên tiếng

Chiều 28/8, mạng xã hội lan truyền hình ảnh, video do người dân ghi lại tại công trình cống Lỉnh, xã Tiên Lục, tỉnh Bắc Ninh cho thấy một số vị trí bê tông có xốp bên trong, cốt thép phía ngoài bị lộ.

Một số tài khoản Facebook đăng tải, livestream với nội dung “Lụt lội lòi ra công trình cống bên trong đầy xốp”, thu hút sự chú ý và gây lo lắng trong một bộ phận người dân.

Người dân phát hiện vật liệu nghi giống xốp tại công trình cống Lỉnh xã Tiên Lục, Bắc Ninh

Theo phản ánh, sau khi phát hiện hiện trạng trên, có người mang ván cốp-pha và bạt đen đến che chắn khu vực công trình. Sự việc khiến nhiều người đặt câu hỏi về chất lượng thi công, bởi đây là công trình phục vụ chống lũ, liên quan đến sản xuất và đời sống của người dân.

Trước thông tin trên mạng xã hội cho rằng công trình cống Lỉnh, xã Tiên Lục, tỉnh Bắc Ninh “bên trong đầy xốp”, UBND xã Tiên Lục cho rằng đây là thông tin chưa được kiểm chứng và “không phản ánh đúng bản chất vụ việc”, gây ảnh hưởng xấu đến dư luận trong Nhân dân.

Về hồ sơ thiết kế, UBND xã Tiên Lục cho biết hạng mục tường ngực phía hạ lưu cống gồm 2 bản bê tông cốt thép độc lập. Mỗi bản có kích thước rộng 3m, cao 5,35m và dày 0,15m. Giữa hai bản có khoảng hở kỹ thuật 49cm.

Theo chính quyền địa phương, do khoảng hở giữa 2 vách bê tông hẹp, nhà thầu sử dụng vật liệu xốp để chèn định vị cốp-pha, tạo vách ngăn. Địa phương khẳng định lớp xốp này nằm trong khe hở kỹ thuật và không nằm trong kết cấu bê tông cốt thép chịu lực.

Sau khi phát hiện sự cố, đơn vị thi công đã lắp đặt tấm ván để che phần lộ vật liệu nghi giống xốp bên trong công trình.

Liên quan phản ánh về chất lượng bê tông, UBND xã Tiên Lục cho biết công trình bị ảnh hưởng bởi mưa lớn, nước sông dâng nhanh trong đợt hoàn lưu bão số 4.

Sau khi nước rút, đơn vị thi công tháo ván khuôn và phát hiện khuyết tật cục bộ trên bề mặt bê tông, bước đầu được xác định là hiện tượng rỗ bê tông tại vách phía trên.

Khoảng 10h ngày 28/8, UBND xã Tiên Lục chỉ đạo kiểm tra hiện trường, lập biên bản và yêu cầu đơn vị thi công khắc phục. Đến 15h cùng ngày, Chủ tịch UBND xã trực tiếp làm việc với đơn vị thi công, tư vấn giám sát, quản lý dự án, tư vấn thiết kế và các bên liên quan để làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và phương án xử lý.

UBND xã Tiên Lục cho biết đang phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai biện pháp bảo đảm an toàn công trình, đê điều, tính mạng và tài sản người dân.

Ngay trong đêm 28/8, đơn vị thi công đã xử lý sự cố

UBND xã Tiên Lục cho biết sẽ tiếp tục kiểm tra, làm rõ chất lượng công trình và trách nhiệm của các đơn vị liên quan, đồng thời cập nhật thông tin khi có kết quả xác minh.

Chính quyền cũng khuyến cáo người dân không chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng, không tập trung đông người hoặc tự ý vào khu vực thi công có nguy cơ mất an toàn.